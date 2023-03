Mariana Griselda Gonzalez está perdida desde el 8 de marzo de 2014

escuchar

El 8 de marzo de 2014, en el Día Internacional de la Mujer y un año antes de que naciera el movimiento Ni Una Menos, Mariana González desapareció. Al poco tiempo, Neri Corbalán, su mamá, recibió una noticia que sumó más dolor a su búsqueda: cuatro meses antes, su hija se había presentado en una comisaría y en la misma fiscalía que luego llevaría el caso de su desaparición para denunciar que había sido víctima de abuso sexual por parte de un grupo de cuatro hombres.

Mariana, que tenía 31 años y vivía en el pueblo tucumano de Villa Fiad junto a sus tres hijos (entonces de 15, 13 y 8 años), no le había contado ni a Neri ni a nadie de su familia sobre el abuso. En ese momento, fue internada en un hospital a causa de la violencia sufrida, pero dijo que había sido por una infección urinaria. “Después supimos que esos hombres la tenían amenazada. Mariana tenía miedo y denunció que estaba siendo perseguida. Ella tenía terror”, explica Neri, que tiene 63 años. “Cuando mi hija desapareció me dijeron que yo no podía hacer nada con la causa de abuso porque ella era la querellante”.

Mariana (de musculosa rosa) con sus tíos, en una de las últimas fotos antes de su desaparición

“Viejita linda”, así le decía Mariana a su mamá, Neri, que en total tiene ocho hijos. “Dejá de mentir y decir que soy linda”, le respondía ella. “Para un hijo no hay madre fea”, insistía Mariana. A veces la llevaba a pasear en moto y Neri la abrazaba fuerte por la espalda. Cuenta lo divertida que era su hija y cómo se tentaba cada vez que les quería contar una anécdota graciosa: “Se reía tanto que no le entendíamos nada”. También reconstruye la tarde en que Mariana se sacó sus zapatos para dárselos a un señor que caminaba descalzo por la terminal. Hacía calor y el suelo estaba hirviendo. “Siempre pensaba en los demás”, asegura Neri.

Cuando desapareció, Neri sintió que iba a enloquecer, pero buscó ser fuerte por sus tres nietos, que quedaron a cargo suyo. “El 8 de marzo Mariana salió a encontrarse con alguien. Se fue sin su DNI ni sus tarjetas. Mi sobrino la vio salir como a las cuatro de la tarde. A 120 metros está la ruta y hay cañaveral por todos lados: nadie vio si alguien la estaba esperando”, detalla. “Todavía tengo la esperanza de saber qué pasó con mi hija”.

Cuatro años antes de desaparecer, la joven tuvo un accidente en moto, se quebró tibia y peroné y tuvieron que colocarle una prótesis, por lo que, según su mamá “quedó con un poquito de renguera”. Actualmente, el gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de $1.000.000 para la persona que brinde información sobre Mariana.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470