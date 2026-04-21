Relevamiento nacional: el 60% de las personas que duermen en la calle están en esa situación desde hace menos de dos años

El Gobierno contó 9.421 personas en situación de calle en todo el país. El relevamiento fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano y se sumaron 19 provincias. Todas, menos las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

Aunque incompleto, porque no se sumaron cinco provincias, se trata del relevamiento oficial más amplio que se hizo hasta ahora.

Desde el Gobierno bonaerense explicaron a LA NACION que si bien participó de reuniones previas, hubo diferencias en cuanto al método y los plazos.

Mientras Nación quería que el relevamiento fuera la foto de un solo día, la provincia asegura que pretendía hacer el censo en varias jornadas.

¿Cómo se hizo el conteo? Si bien desde Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello informaron que se hizo entre noviembre y diciembre, no precisaron qué día se realizó en cada provincia.

Sí aclararon que cada jurisdicción se encargó de hacer el relevamiento y luego subir la información a una plataforma digital nacional.

¿Qué sabemos d e estas 9.421 personas? La mayoría son varones y adultos que no terminaron la secundaria:

El 17% son mujeres y el 83%, varones.

El 9% no tiene DNI.

El 52% no terminó la secundaria: tiene la primaria completa o llegó hasta la secundaria, pero no la completó.

El 9% tiene estudios superiores, terciarios o universitarios.

Del total, 565 eran adolescentes y niños.

¿Hace cuánto están en la calle? La mayoría lleva relativamente poco tiempo en esa situación:

El 28% está en la calle hace menos de seis meses.

El 59% dijo que está en la calle hace menos de dos años.

Las tres razones principales por las que quedaron en esa situación, según la argumentación de las personas censadas, son haber tenido conflictos familiares, estar atravesados por consumo problemático de sustancias y haber perdido el trabajo, revelaron desde Capital Humano.

¿ D ón d e d uermen y cómo sobreviven?

El 46% duerme en paradores y el 40% en la vía pública.

El 44% asiste a comedores.

El 53% hace algún trabajo informal, la mayoría changas.

El 25% tiene estrategias de supervivencia, como pedir dinero o comida en la vía pública.

El 8% percibe un ingreso estatal, como jubilación, pensión u otra transferencia social, como AUH o ciudadanía porteña, entre otros.

¿Cuántas personas tienen alguna di scapaci d a d ?

El 15% tiene alguna discapacidad. De ellos, el 40% no tiene el certificado único de discapacidad.

¿Con qué otros relevamientos se pue d e comparar? Justamente hay poca información oficial, pero sí existen antecedentes que ayudan a contextualizar la cifra:

La cifra triplica un censo de 2022 . El último Censo Nacional de Población se propuso, por primera vez, contabilizar las personas en situación de calle que había en 31 principales centros urbanos de las 24 provincias. En aquel año se relevaron 2962 personas, una cifra que fue muy cuestionada por las organizaciones sociales, ya que, por entonces, el Gobierno porteño ya contabilizaba 2600 personas solo en la Ciudad.

. El último Censo Nacional de Población se propuso, por primera vez, contabilizar las personas en situación de calle que había en 31 principales centros urbanos de las 24 provincias. En aquel año se relevaron 2962 personas, una cifra que fue muy cuestionada por las organizaciones sociales, ya que, por entonces, el Gobierno porteño ya contabilizaba 2600 personas solo en la Ciudad. Censo de CABA . Es la única jurisdicción que de manera sostenida, releva a esta población dos veces al año. En el último censo, de noviembre pasado, el Gobierno porteño contabilizó 5176 personas. Esa información fue la que la Ciudad la cargó en la plataforma de Nación.

. Es la única jurisdicción que de manera sostenida, releva a esta población dos veces al año. En el último censo, de noviembre pasado, el Gobierno porteño contabilizó 5176 personas. Esa información fue la que la Ciudad la cargó en la plataforma de Nación. Censo Popular. En junio del año pasado, varias organizaciones sociales hicieron un censo en la ciudad de Buenos Aires e identificaron 11.892 personas en situación de calle solo en CABA. Entre las 50 ONG que lo hicieron están Proyecto 7, Barrios de pie, Red Puentes, Nuestra América Movimiento Popular y La Patria es el Otro.

¿Por qué las cifras son tan di ferentes? Entre varias razones, hay tres muy visibles:

Los relevamientos suelen ser la foto de un día.

Los relevamientos se hacen con distintas metodologías.

Los relevamientos abarcan distintas ciudades o provincias.

¿Por qué es importante saber cuántas personas en situación d e calle hay? Conocer el número aproximado de personas y su situación económica, social y de salud, permite crear políticas públicas orientadas a las necesidades específicas de esta población.

Además, relevar esta población es una obligación que tiene el Gobierno nacional, tal como lo marca la ley 27.654, de 2021. Sin embargo, y aunque se trató de un censo incompleto, es la primera vez que se cumple este aspecto.

El próximo paso, según afirmaron desde Capital Humano, es crear una Red Nacional de Dispositivos de Atención.

El año pasado, el Gobierno nacional delegó en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de asistir a las personas en situación de calle de sus respectivos territorios.