Qué hacer cuando sospechás que tu hijo o hija es víctima de abuso sexual

Los niños y niñas víctimas de abuso sexual no solo deben romper el silencio impuesto por su agresor, sino también encontrar un adulto que crea en sus palabras y los proteja. Lamentablemente, la mayoría de las veces eso no sucede. "La negación es lo más frecuente. Es tan brutal que la primera reacción es pensar que no puede estar pasando", afirma Paula Wachter, directora de Red por la Infancia.

Por eso, el primer paso es escuchar y nunca culpar ni juzgar al niño. "El chico habla una vez. Es muy importante creerle y ocuparse. No escucharlo, dudar o desestimar su relato es otra forma de maltrato que equivale a confirmarle su terror de que no le van a creer si pide ayuda", afirma Wachter.

Desde Red por la Infancia y Unicef brindan una serie de recomendaciones sobre cómo actuar frente a un caso de abuso sexual.

Escucha adecuada

Si el chico o la chica te cuenta algo (solo el 20% logra manifestarlo verbalmente) no debes interrogarlo, solo procurá obtener la información mínima sobre el hecho que permita determinar qué pasó, cuándo, dónde y quién lo hizo, para saber cómo actuar en lo inmediato.

solo procurá obtener la información mínima sobre el hecho que permita determinar qué pasó, cuándo, dónde y quién lo hizo, para saber cómo actuar en lo inmediato. Es muy importante que refuerces en el niño o niña la idea de la valentía que conlleva el haberse atrevido a develar lo sucedido y que le garantices asistencia y protección. "Es clave escucharlo con tranquilidad y contener nuestras reacciones emocionales porque muchas veces callan para no generar dolor en las personas que aman", dice Wachter.

que conlleva el haberse atrevido a develar lo sucedido y que le garantices asistencia y protección. "Es clave escucharlo con tranquilidad y contener nuestras reacciones emocionales porque muchas veces callan para no generar dolor en las personas que aman", dice Wachter. Además, transmitile que no es su culpa y enfatizá que le crees.

y enfatizá que le crees. Expresale afecto. "El chico está vulnerable y necesita más contención que nunca", explica Wachter.

Consulta y atención inmediata

Ante la sospecha o cualquier señal de alerta, consultá a un psicólogo especializado en violencia familiar y abuso sexual. Su formación específica evita errores en los diagnósticos.

en violencia familiar y abuso sexual. Su formación específica evita errores en los diagnósticos. Si bien en la mayoría de los casos no hay rastros físicos, llevalo al pediatra para verificar si tienen alguna lesión , en caso de que en el relato surja que tiene dolor en su zona genital o manifiesta incomodidad al sentarse, por ejemplo.

, en caso de que en el relato surja que tiene dolor en su zona genital o manifiesta incomodidad al sentarse, por ejemplo. Si existe la necesidad de atención médica, es fundamental que te dirijas al centro de atención de salud más cercano para que le brinden la atención adecuada.

Denuncia

Todo adulto que tome conocimiento de un abuso sexual hacia un niño tiene la obligación de denunciar . "Quien no actúa se convierte en cómplice del delito", destaca la directora de Red por la Infancia. En el caso de docentes o personal de salud, por ejemplo, no hace falta la autorización de un superior jerárquico ni de la familia del niño o niña para hacer la denuncia.

. "Quien no actúa se convierte en cómplice del delito", destaca la directora de Red por la Infancia. En el caso de docentes o personal de salud, por ejemplo, no hace falta la autorización de un superior jerárquico ni de la familia del niño o niña para hacer la denuncia. Si bien las denuncias van en aumento, de cada 1000 casos de abuso, solo 100 se denuncian y apenas uno se condena. La falta de esclarecimiento por parte de la Justicia, además de la invisibilización de este delito que lo lleva a ser un tema tabú, lleva a muchas víctimas a vivir, durante casi toda su vida, en silencio. Por eso, si a vos te pasó o a alguien que conocés, no dudes en buscar ayuda , acercarte a organizaciones especializadas en la temática y realizar la denuncia.

Dónde denunciar y pedir ayuda