El apoyo tajante de Scarlett Johansson a Woody Allen

A comienzos de 2014, Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen, acusó al director de cine en una carta abierta en el diario The New York Times de haber abusado sexualmente de ella desde sus 7 años de edad. Tras el tenor de estas acusaciones, desde aquel entonces fueron pocos los actores que se atrevieron a dar declaraciones sobre su vínculo con Allen. Sin embargo, recientemente Scarlett Johanssen reafirmó su postura respecto al realizador cinematográfico.

En una entrevista con The Telegraph, la actriz manifestó por qué expresó públicamente su apoyo a Allen. “Mi mamá siempre me animó a ser yo misma, [y a saber] que es importante tener integridad y defender aquello en lo que creés”, señaló Johansson en diálogo con el medio británico.

Scarlett Johansson: "Es importante tener integridad" COLE BURSTON� - AFP�

No es la primera vez que Johansson se declara abiertamente a favor de Allen. “Le creo, y trabajaría con él en cualquier momento”, sostuvo en 2019 en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Allen y Johansson trabajaron juntos en los films Match Point, Vicky Cristina Barcelona y Scoop. Es decir que su relación laboral es de larga data. Cuando le preguntaron si se sentía incómoda por el posible impacto negativo de sus declaraciones, ella respondió: “Supongo que es difícil saberlo. Nunca se sabe cuál es exactamente el efecto dominó.”

Con estas declaraciones, la actriz se mantiene firme en su postura y forma parte de la lista de actores que respaldó a Woody Allen en distintas oportunidades. Anjelica Huston, Alan Alda y Javier Bardem son algunos de los que dijeron que no tendrían problema en volver a trabajar con él.

Scarlett Johansson y Woody Allen trabajaron juntos en varias oportunidades Instagram

La acusación contra Woody Allen

A finales de 2017, la fuerte acusación contra Allen volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando su hija adoptiva dio una entrevista televisiva donde nuevamente reafirmó su acusación. A raíz de esto, actores como Freida Pinto, Greta Gerwig, Colin Firth y Mira Sorvino dijeron que no volverían a trabajar con el director que en aquel momento tenía 83 años y que ahora acaba de celebrar los 90.

Aquella fuerte confesión de la hija adoptiva del realizador de cine comenzaba con el siguiente párrafo: “Me tomó de la mano y me llevó a un oscuro ático parecido a un clóset que había en el segundo piso de nuestra casa. Me dijo que me acostara boca abajo y jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Entonces él me atacó sexualmente”. Su relato conmocionó a Hollywood, y generó una brecha en la industria en la que trabajar con Allen se convirtió en un dilema para los actores .

Javier Bardem, Scarlett Johansson y Woody Allen en Scoop Archivo

La denuncia por el abuso sexual se hizo pública en 1993 y estuvo en el centro de la disputa legal entre Mia Farrow y Woody Allen por la custodia de sus tres hijos, pero nunca fue condenado, ya que se desestimaron las acusaciones.

La ruptura tuvo como causa principal que Farrow descubrió que Allen mantenía relaciones sexuales con Soon-Yi, otra hija adoptiva de la pareja, con quien finalmente se casó en 1997, adoptó otros dos niños y continúan juntos hasta la actualidad.

Allen siempre negó las acusaciones rotundamente. “Aunque la familia Farrow está cínicamente usando la oportunidad brindada por el movimiento Time’s Up para repetir esta denuncia desacreditada, eso no la torna más verdadera hoy que en el pasado. Nunca abusé de mi hija, como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo”, escribió el cineasta en un comunicado en 2018.

Woody Allen niega abusos a su hija adoptiva Dylan Farrow

“Hay quienes han sido denunciados por veinte mujeres, por cincuenta, por sesenta. Yo fui acusado una sola vez por una mujer y en un caso de custodia de menores que fue analizado, y del que se demostró que era falso; aun así me agrupan con esta gente. Me conmuevo cuando encuentran a personas que acosan a mujeres y a hombres inocentes; es bueno que los expongan, pero yo debería ser la cara en los afiches del movimiento, porque he trabajado en películas durante cincuenta años con cientos de actrices y ni una sola, nunca, nadie ha sugerido ningún tipo de indecencia mía en absoluto”, le manifestó el realizador de Annie Hall a Jorge Lanata, en una entrevista que le brindó al periodista en junio de 2018.