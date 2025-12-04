La pesadilla de Tara Reid: la actriz de American Pie insiste en que la drogaron y la violaron en un hotel

Su paso por la saga American Pie y por el programa Wild On de E! la catapultaron como una de las figuras jóvenes más famosas de principio de siglo. Esta semana, la actriz volvió a ser noticia, pero por un hecho que nada tiene que ver con lo artístico: Tara Reid asegura que fue drogada en un hotel de Rosemont, Illinois, el 23 de noviembre, a pesar de que la policía asegura que no hay evidencia en video de que ese hecho haya ocurrido.

La actriz de Juegos sexuales denunció ante la policía el 25 de noviembre que la sacaron en camilla de un exclusivo hotel ubicado en el aeropuerto de Chicago porque un hombre desconocido agregó droga en una bebida que ella inocentemente bebió.

Tara Reid denunció ante la policía que alguien adulteró su bebida y que no recuerda lo que ocurrió después

Sin embargo, el miércoles 3 de diciembre, el Departamento de Seguridad Pública de Rosemont le informó a People que luego de revisar las imágenes de vigilancia, concluyeron que no hay evidencia de que Reid estuviera drogada en el hotel.

Además, a través de un comunicado, las autoridades indicaron que el video no “mostró a nadie manipulando o agregando algo a la bebida [de Reid]”, pero “pueden confirmar que un camarero cubrió su bebida cuando salió del bar, lo cual es una práctica estándar que hacen los camareros”.

“Hasta este momento no hay pruebas de que se haya cometido ningún acto delictivo y no hay nadie a quien estemos investigando actualmente”, dijo la policía. Los responsables del hotel confirmaron, a su vez, que tan pronto como “el personal observó un posible problema de salud que involucraba a un huésped, el equipo de seguridad capacitado ayudó y organizó el apoyo médico”.

Sin embargo, la actriz tiene otra versión. “La conclusión es que nadie termina en el hospital incapacitado durante más de 8 horas después de beber”, insistió la actriz, en declaraciones al mismo medio. “El último registro que tengo es haber tomado una copa y despertarme al día siguiente sin recordar nada. Fue la sensación más aterradora que he sentido jamás. ¡Me sentí tan impotente!”, explicó.

“Esa horrible experiencia terminó afectando gravemente mi salud mental”, continuó Reid. “No puedo dormirme por esto; es una sensación muy aterradora la de no saber qué me pasó. Creo que me drogaron. Algo me pasó”, concluyó.

Tara Reid fue retirada en silla de ruedas del hotel

En su declaración policial, Reid afirmó haber perdido el conocimiento por completo tras tomar una copa con un desconocido durante su estancia en el Hotel DoubleTree, al que fue convocada para una firma de autógrafos dos días antes de ocurrido el hecho. Su intención era presentar una denuncia policial al regresar a Los Ángeles, pero luego desistió. “Me dijeron que no podía presentarla por teléfono y que tenía que estar allí en persona”, explicó. Y añadió que finalmente sí le permitieron presentar la denuncia sin tener que regresar a Illinois.

En esa denuncia, Reid rememoró: “Pedí una copa de vino blanco en el bar del hotel y luego un hombre se me acercó y se presentó como Sean P, un influencer y YouTuber muy exitoso, y se unió a mí en el bar”. Luego, salieron a fumar un cigarrillo e intercambiaron números de teléfono. Al volver, la actriz encontró una servilleta sobre su bebida.

“Lo último que recuerdo fue beber esa bebida y ver a una pareja sentada a nuestro lado. Mi siguiente recuerdo es haber despertado en el hospital unas ocho horas después, sin saber dónde estaba ni nada de lo que había pasado. Me desmayé por completo sin recordar nada”, declaró ante la policía.

Un video obtenido por TMZ mostró a Reid aparentemente incapaz de mantenerse en pie por sí sola mientras un hombre la sostenía y una mujer le traía una silla de ruedas.

La actriz permaceció inconciente durante ocho horas en el hospital instagram.com/tarareid

El representante de Reid fue quien la acompañó en su salida del hospital y quien regresó junto a ella al hotel para que recogiera sus pertenencias. Juntos, regresaron a Los Ángeles.

Según declaró la actriz, el influencer que conoció le envió los videos por mensaje de texto “al día siguiente”. Ella lo consideró un intento de extorsión, ya que supuestamente le dijo que “podría impedir que los videos se publicaran”. También afirmó que él confirmó que Reid solo había tomado una copa mientras estuvieron juntos.

La investigación continúa, y aún se esperan los resultados de las pruebas realizadas a Reid en el hospital durante su breve internación.