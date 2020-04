Sin agua y sin aislamiento. Cómo se vive la cuarentena en la villa 31

Lorena Oliva Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 14:38

Cómo cumplir con la cuarentena cuando lo habitacional es un problema igual de urgente que la pandemia. Ese es el desafío de la villa 31 y sus vecinos. Recorrer sus calles confirma lo que vienen diciendo los especialistas y que muchos funcionarios no desconocen: que el aislamiento social, tan importante para combatir el coronavirus, no es viable en los barrios más vulnerables. Es por eso que, en ellos, el popular lema #quedateencasa cambió por #quedateenelbarrio, un eslogan más realista pero menos seguro, a juzgar por la curva de infectados dentro de las villas. En solo 24 horas el número oficial de enfermos de COVID-19 en este asentamiento se cuadruplicó: pasó de 13 habitantes a 57 .

La falta de espacio en las viviendas, en las que el hacinamiento es moneda frecuente, se combina por estos días con la carencia de agua y la necesidad de recurrir a merenderos y comedores por el agravamiento de la pobreza ante la falta de trabajo. Las filas para obtener la vianda en el comedor de la Fundación el Pobre de Asís se inician temprano, a veces, más de una hora antes del inicio del reparto.

El distanciamiento físico se hace difícil en esta calle estrecha, en donde la circulación de personas y, cada tanto, vehículos es constante. De a ratos, Carina Corvalán, coordinadora del comedor, sale del interior del comedor y les pide por favor a los que esperan que mantengan distancia. También les recuerda sobre la importancia del uso del barbijo. Es que, allí donde el resguardo en cuarentena no es viable, el uso de barbijo y la distancia física se vuelven armas fundamentales para frenar el avance del COVID-19. Sin embargo, durante la recorrida que hizo LA NACION pudo apreciarse que el cumplimiento de ambas medidas es relativo. Al menos durante la tarde de ayer, no pocas personas -especialmente jóvenes- circulaban por las calles de la villa 31 a cara descubierta y sin mantener distancia entre sí.

" La necesidad de recurrir a los comedores hace que haya más gente en la calle ", reconoce Corvalán, y explica que desde el inicio de la cuarentena han tenido que incrementar la cantidad de raciones ante el aumento de la demanda. De 350 raciones diarias que repartían, hoy ya se acercan a las 500. El comedor distribuye merienda y cena. Luego de retirar la merienda, a las 5 de la tarde, a veces un rato antes, algunas mujeres ya comienzan la fila para el reparto de la cena, previsto para las 18. También se acercan hombres que, en muchos casos, viven en situación de calle.

Una población que crece

Mientras las cifras oficiales estiman que el Barrio Padre Mugica, ex villa 31, tiene alrededor de 43.000 habitantes, Corvalán comenta que, según los censos internos, la cifra ronda las 65.000 personas aproximadamente. "En algún momento se dijo que no podía venir más gente, que no se podía edificar más, pero se siguió edificando. Esto siguió creciendo ", explica Corvalán, quien también es asistente social. Caminando por las calles del barrio es frecuenten cruzarse con mezcladoras y materiales de construcción. También se puede apreciar que las construcciones en altura continúan a la vista de todos.

Corvalán recuerda, por ejemplo, que, debajo de la zona de la autopista, las viviendas eran casas bajas allá por 2010. Hoy son todas construcciones en altura, que en muchos casos llegan hasta donde la autopista lo permite. Dentro de la zona, conocida como "Bajo autopista", la iluminación artificial tiene que ser permanente porque no llega la luz del sol. En una de sus calles se encuentra Ramona, una mujer de 43 años que comparte pieza cocina y baño con su marido, sus dos hijos y dos sobrinos. Tanto ella como una sobrina son diabéticas. Además, una hija y su sobrino son discapacitados. Dice que está sin agua desde el viernes y cuenta que nadie se acercó para ver si necesita algo desde que empezó la cuarentena.

Ramona está en la puerta de su casa, controlando cada tanto si del caño que tiene en la entrada, empieza a salir algo de agua. "En algún momento vino una motito a llenar mi tanque, pero después de llenarlo empezó a salir agua sucia. Hablé con una delegada y me explicó que estaban repartiendo dos tipos de agua, una apta para tomar y otra para usar en el baño. Se equivocaron y me llenaron el tanque con esa agua sucia . ¿Cómo quieren que cuide la limpieza y cumpla con el lavado de manos si no tengo agua? Cada tanto vienen los camiones a repartir, pero hay que acercarse con baldes y con lo que uno tenga y hacer fila para que te den agua", se indigna esta mujer, actualmente desocupada al igual que su marido, que consume agua envasada, a razón de 140 pesos los 12 litros.

A cuatro casas de la de Ramona vivían las 11 personas que, hace unos días, fueron diagnosticadas con coronavirus. "Recién hoy vinieron del gobierno a tirar agua con lavandina en la casa -se indigna la mujer-. Y eso que en la planta alta viven cinco inquilinos , que van y vienen por todos lados. Dicen que llamaron al SAME y que les dijeron que, si no tenían síntomas, se quedaran tranquilos. Pero esta mañana quedó internada la familia que vive justo en frente, también por coronavirus ".

Hasta ayer, la cifra oficial de infectados dentro de la villa era de 13 personas. Si bien dijeron desconocer otros números más allá de los oficiales, las personas consultadas pensaban que era posible que el total de infectados superara con creces esa cifra, aunque no parecía que el tema los preocupara demasiado. Apenas 24 horas más tarde, se confirmaron esas sospechas y el número trepó casi a 60.

Más de seis meses sin agua

Para optimizar la poca agua que se tiene, los habitantes de la 31 extienden su vida útil todo lo que pueden. Es frecuente que el agua que se usa para el lavado de manos después se utilice para el lavado de platos y, por último, en el baño. María Chaile, de la manzana 100 bis es experta en esa clase de estrategias. Cuenta que en su zona hay manzanas sin agua desde julio . La suya es una de ellas. "A la noche sale un chorrito. Así que yo me quedo despierta de madrugada tratando de llenar mi tanque con ese chorrito. Hoy me acosté a las 7 de la mañana por ese tema", explica.

Camino a esa zona está el playón, un espacio abierto y con bastante circulación de personas, con comercios funcionando y puestos informales en los que se vende desde fruta y verdura hasta cosas usadas. Una proporción nada despreciable de los transeúntes anda sin barbijo, pero no se visualizan controles de ningún tipo durante el recorrido, aunque sí se ve presencia de policías. "Ahora se cumple más que antes. Al principio costó mucho lo del barbijo", recuerda Chaile.

En este barrio repleto de contrastes, con casas mejor o peor terminadas pero siempre enrejadas, por estos días casi no se ven niños. También se ven pocos adultos mayores. Para cortar camino, cada tanto ingresamos en pasillos con nula luz natural y ventilación deficiente.

Antes de la pandemia, María era empleada de una empresa de limpieza y en casas de familia. Por la cuarentena, quedó desempleada. En su casa viven 9 personas . "Abajo vivimos mis dos hijas, mi pareja y yo. Tenemos una pieza, una cocina y un baño. Arriba viven otros familiares pero solo son dos piezas sin baño ni cocina, así que comparten con nosotros", explica. "Vivimos a arroz y fideos. No hay para verdura. Y para carne, muy de vez en cuando. Ayer compramos cuatro huevos a diez pesos cada uno", se lamenta.

En la manzana 100, otra de las que padece falta de agua desde hace meses, vive Silvana con sus siete hijos y su yerno en una casita de dos plantas. Abajo, tienen un ambiente que hace las veces de cocina comedor, un baño y un patio mínimo en donde conserva agua para todas las necesidades familiares. Arriba duermen todos juntos. "Este es mi tanque", dice la mujer, señalando un tacho de basura plástico con tapa , de alrededor de 100 litros. "Cuando hay agua, prendo el motor y lo lleno con la manguera. Sacamos de acá para todo lo que necesitamos. Pero no tenemos", se lamenta, mientras muestra lo poco que pudo recolectar dentro de ese recipiente.

Regresando hacia la zona del comedor, María y Carina reconocen que la asistencia alimentaria existe, aunque es deficiente. En la conferencia de prensa de esta mañana , la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, expresó que se están llevando a cabo diferentes acciones en los barrios vulnerables. Una de ellas es la entrega de alimentos, que se articula con referentes de la comunidad. LA NACION intentó comunicarse con el secretario de Integración Social Urbana, Diego Fernández, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. "Lo que pasa es que, cuando el gobierno entrega alimentos a los referentes para que repartan, no siempre llega a los que más necesitan. A veces llega a los comedores, pero llega muy poco", se lamenta Chaile.

Son casi las cinco de la tarde y ya empieza a haber fila para la cena en el comedor de El pobre de Asís. Una de las primeras es Elsa, quien cuenta que viene por primera vez. "Yo antes vivía debajo de la autopista, pero ahora nos relocalizaron. Vivimos mucho mejor, en un departamento muy lindo. Somos nueve de familia, pero no podemos trabajar. Antes de la cuarentena yo abría puertas de taxis en el Carrefour de Vélez Sarsfield y mis hijos salían a cartonear, pero ahora no podemos. Solo cobro una pensión y con eso vivimos. Por suerte nos dijeron que por tres meses no tenemos que pagar la casa porque no tendría forma", explica la mujer mientras espera.

En la fila algunas mujeres charlan y se sacan fotos. Hay quienes les guardan el lugar a otras, que fueron a buscar sus tuppers . Carina sale cada tanto a recordarles que guarden distancia física mientras todos esquivan un camión cisterna que pasa con agua. El del coronavirus es uno de los tantos frentes contra los que se batalla en la villa 31. El Estado tiene, en este lugar, un enorme desafío por delante: procurar que las urgencias cotidianas no hagan que se pierda de vista a este enemigo invisible, volátil y silencioso, que ya se instaló entre sus habitantes.

