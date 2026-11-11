La historia del joven que emocionó a León XIV en la vigilia en Palermo: “Empecé a drogarme para no sentirme solo”

Durante la vigilia en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el papa León XIV conversó con un grupo de jóvenes que le contaron su historia de vida y le hicieron algunas preguntas. Atento y receptivo, el Santo Padre escuchó a todos pero se emocionó especialmente con el relato de un fiel de 25 años que contó cómo se sumió en el consumo drogas durante su adolescencia y cómo logró salir de allí gracias a la Iglesia. Más tarde, el Pontífice lo mencionó como ejemplo de superación durante su discurso de cierre.

Agustín Cristian Schinca fue el primero en contarle al Pontífice su historia y confesó que aún está “en recuperación”. “Soy, como muchos otros, un joven de esta Argentina que sufre el problema de las adicciones”, explicó y agregó que pudo salir adelante cuando ingresó al Hogar de Cristo.

“Un día recibió mi vida sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para poder dormir. Yo estaba en la calle, y el piso de la calle es duro y frío”, detalló compungido y al borde de las lágrimas.

Schinca comentó que de chico fue a una escuela privada porque sus padres querían darle “lo mejor”, pero su condición social no era la misma que sus compañeros, con lo cual recibía “burlas constantes”. “El bullying que recibí durante tantos años me convirtió en un niño retraído y tímido. Todas estas situaciones las callaba y no las hablaba con nadie, quedaban en mi corazón y me llevaron a aislarme cada vez más”, afirmó.

Un joven de 25 años contó cómo logró salir de las adicciones y reconstruir su vida

Ante ese escenario, empezó a refugiarse con personas más grandes que él que, según contó, lo hacían sentir “parte del grupo”. “Los veía tomar alcohol y consumir drogas y empecé a imitarlos, para no sentirme tan solo. Tiempo después, a los 15 años, probé por primera vez la cocaína. Ese fue el punto de arranque de una vida diferente, pasé de ser una persona familiar, a ser un personaje creyéndome importante por las cosas que estaba haciendo”, subrayó.

“La droga me aisló de mi familia y me fue apagando emocionalmente. No podía sostener ningún trabajo, ni ninguna relación, ya que mi prioridad era el consumo. La muerte de mi abuelo me hizo tocar fondo. Él me sostenía y mi modo de comportarme me llenaba de culpa. Por eso decidí abandonar mi casa. Estuve varios meses viviendo en la calle. Hasta que conocí el Hogar de Cristo Moreno Sur”, continuó.

Cuando ingresó al hogar, Schinca tuvo idas y vueltas, hasta que comprendió su adicción y emprendió un proceso en el que debió cambiar muchas actitudes. “Tuve que sanar todo el pasado, marcado por la violencia, y muchas otras cosas que logré poner en palabras y en las manos de Dios”, marcó.

Agustín Cristian Schinca, el joven de 25 años que contó cómo logró salir de las adicciones y reconstruir su vida Captura de Pantalla

“Hoy, cuando me siento desbordado voy a la capilla, lo miro a Jesús y me quedo con él contándole todo lo que me pasa y la paz vuelve a mí. No puedo cambiar ya mi pasado, pero si puedo cambiar mi presente y mi futuro. Hoy puedo elegir quedarme en el hogar y seguir recibiendo la vida como viene. La mía y la de tantos jóvenes destruidos por la droga que, ahora, me toca acompañar. Poder escuchar sus dolores y darles un abrazo, enseñarles a poner en palabras lo que le va pasando por el corazón. Hoy elijo ayudarlos a descubrir a un Jesús que es vida, que es resurrección y que nos invita a nosotros, también, a resucitar”, cerró el joven.

Mientras Schinca leía su relato, al papa León XIV se lo vio emocionado por sus palabras, al borde de las lágrimas. Luego, cuando terminó de contar su historia, el fiel se acercó al Pontífice, quien le dio una bendición y lo felicitó por expresarse y confiarle su experiencia de vida.

De hecho, más tarde, el Santo Padre dio un discurso en el que se dirigió a la juventud y, en un tramo de su presentación, citó el relato de Schinca: “Agustín nos ha dicho: ‘Hoy estoy de pie’. También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida. Y si alguna vez han caído, levántense. No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.