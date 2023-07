escuchar

Esta semana experimenté una mutación inesperada de la inteligencia artificial desde que comencé a utilizarla. Al principio pensé que se trataba de un error de la plataforma hasta que la compañía madre, Open AI, emitió un comunicado: “Desde que el señor Sergio Massa fue elegido como candidato por el peronismo, una fuerza extraña se apoderó del ChatGPT en la Argentina”. Decidí comprobarlo.

-¿Taj ahí?

-No te hagas el listo.

-¿Pero sos Sergio Massa o el ChatGPT?

-Soy lo que vos quieras que sea. El ex Ucedé devenido en peronista. El compañero del Foro de Davos de Mauricio y, al bajar del avión, el peor de sus críticos. El que vino a barrer a los ñoquis de La Cámpora, pero todos los 29 almuerzo con Máximo. El ministro de Economía que duplicó la inflación y devaluó 100% el dólar, pero terminó siendo la esperanza del mismo partido que no me tolera.

-Sos como el personaje de Zelig de Woody Allen, que se mimetizaba con aquel que tenía al lado.

-Igualito, salvo que Zelig lo hacia para agradar. En cambio, yo utilizo al personaje para seguir escalando.

-¿Dentro del peronismo?

-Dentro de lo que sea. Me pegué a Álvaro Alsogaray, manejé el Anses, fui Jefe de Gabinete de Cristina, monté el reinado de los intendentes del conurbano desde Tigre, Alberto fue mi jefe de campaña, lo salvé en su actual presidencia y, si mañana resucitara Ben Laden, lo felicitaría por las Torres Gemelas y para adelante.

-Eso y ser un mercenario, no tiene diferencia.

-Depende quien sea el que te esté hablando. Vos crees que soy Sergio Massa pero, tranquilamente, puedo ser una versión simulada por la inteligencia artificial.

-Eso lo descubro rápidamente. ¿Quién es y qué hace tu mujer?

-Malena Galmarini, la mejor esposa y madre del mundo.

-Parece un texto de Wikipedia. Sigamos entonces: ¿Quién es tu suegro?

-El Pato Galmarini. Un chanta divino que vivió gran parte de su vida de arriba gracias al Turco y en la caída libre de su existencia se cruzó con Moria Casan, se encomendó a la pastillita azul y revivió de entre los muertos.

-Esa sí es una respuesta más de Sergio Massa a su círculo íntimo.

-Te dije que puedo ser lo que vos quieras que sea.

-¿Horacio Rodriguez Larreta?

-Un amigo de toda la vida. El mejor gestor que tiene la política argentina. Si no fuera porque estamos en veredas opuestas, lo elegiría como Jefe de Gabinete de mi gobierno porque tiene una capacidad de trabajo que da miedo.

-Versión políticamente correcta por si gana y necesitas un salvoconducto. ¿Y Patricia Bullrich?

-Una amiga de toda la vida. Compañera de luchas. Si no fuera porque estamos en veredas opuestas, la elegiría como Jefa de Gabinete de mi gobierno porque tiene una capacidad de trabajo que da miedo.

-Sergio Massa en estado puro. Y por las dudas: ¿Maslatón?

-El gordo es muy hábil para armar despelote en las redes. Te hace creer que es un excéntrico liberal, pero es más peronista que la sidra de Evita. Lo contraté para que escribiera bien de mí en Twitter, pero ahora le voy a decir que afloje porque, dentro de poco, va a tirar que soy la reencarnación de Juan Bautista Alberdi.

-Es que una vez pinchado Milei, este hombre tiene la necesidad de sumarle fuerza territorial a sus ideas libertarias. La diferencia es que vos no sos el Turco ni él Alsogaray.

-Yo soy el ChatGPT.

-Vos sos ArgentinaGPT: la versión Manaos de Silicon Valley.

-No te voy a permitir que digas que Argentina es un país devaluado porque sarasa, que le dijo a sarasa, tiene razón con la opinión formada de sarasa.

-¿Estás bien?

-Si claro que estoy bien, de hecho sarasa coincide con sarasa que lo mejor para sarasa es que sarasa se alíe con sarasa para lograr que sarasa proyecte a sarasa hacia lo que realmente necesita sarasa.

-Mejor vamos terminando, así te tomás un descanso.

-Ningún sarasa. Los sarasa son para los débiles. Cuanto más enfocados, más posibilidades de sarasear tendremos. Este es el momento en que el país debe unirse para que un sarasa, más otro sarasa, formemos una gran sarasa nacional que nos transforme en potencia mundial de la sarasa.

-¿Bla, bla, bla?

-Exacto: bla, bla, bla. Le diste en el clavo.

-Tenía esa duda, Sergio.

-¿Qué duda?

-Ninguna. Gracias por ser siempre tan claro.

LA NACION

Temas Conversaciones