¿Buda tenía razón? La felicidad existe y tiene su propia fórmula

F = R + C + V. No son los comandos para activar un atajo en la computadora. Es algo más importante: es la fórmula de la felicidad. Si es que tal cosa existe (algunos dicen que sí), la receta sería esta: “Tu nivel general de felicidad (F) está determinado por el rango fijo de felicidad o predisposición genética (R) más tus condiciones de vida (C) más las actividades voluntarias (V) que llevas a cabo”. La fórmula se patentó a fines de los años 90, cuando apareció una corriente llamada “psicología positiva” que se enfoca en el bienestar y no en el trauma, y se actualiza en La hipótesis de la felicidad, el libro del gurú Jonathan Haidt recién publicado acá. Plagado de ejemplos cotidianos y casos clínicos, el ensayo busca verdades modernas en los textos antiguos. Al final, ¿Buda tenía razón?

El concepto más valioso del libro es una invocación a conectar con los demás y salir del ensimismamiento: el solipsismo del “like” nos vuelve solitarios y en definitiva, infelices

La primera cita de este libro plagado de citas corresponde a Jorge Luis Borges, el hombre que decía que la felicidad no se puede fingir. “Somos como los habitantes de la biblioteca de Babel del relato de Borges, aquella biblioteca infinita cuyos libros contenían todas las combinaciones de caracteres posibles”, escribe Haidt: “Nos vemos abocados a la paradoja de la abundancia: la cantidad de información va en detrimento de la calidad de nuestra atención lectora”. Con la vocación sintética del compañero de la facultad que resume los apuntes para todos, Haidt lee los grandes clásicos por nosotros y encuentra rasgos comunes: ciertas ideas de la felicidad que se repiten en varias civilizaciones arcaicas, como la India (de acá toma los Upanishad, el Bhagavad Gita y los dichos de Buda), China (con las Analectas de Confucio, el Tao Te Ching y los textos de Mencio) y las culturas mediterráneas (el Antiguo y el Nuevo Testamento, la filosofía grecorromana y el Corán). “Cuando una misma idea aparecía en varios lugares y épocas la consideraba una posible gran idea”, dice ahora. En una época que valora la novedad más que cualquier otra cosa, el gesto es revulsivo: en materia de ideas, hay poco nuevo.

"Desde Buda hasta el griego Epicteto dijeron que la felicidad procede del interior de uno mismo y que moldear el mundo según nuestros deseos no es el camino correcto" (Fuente: Freepik)

Yo me quedo con esta. Desde Buda hasta el griego Epicteto dijeron que la felicidad procede del interior de uno mismo y que moldear el mundo según nuestros deseos no es el camino correcto. El famoso temita del desapego valora la renuncia y el despojo. Sin embargo, Haidt va todavía más lejos: la felicidad se completa en relación con los otros. “Propondré una enmienda a la hipótesis de la felicidad que formularon Buda y los estoicos: la felicidad procede del interior, pero también del exterior. Para lograr el equilibrio necesitamos tanto de la sabiduría antigua como de la ciencia moderna”. Para mí, es el concepto más valioso del libro, una invocación a conectar con los demás y salir del ensimismamiento: el solipsismo del like nos vuelve solitarios y en definitiva, infelices.

En La hipótesis de la felicidad, la sabiduría de la tradición se lee con los ojos de la neurociencia, la sociología y la psicología, tres grandes expresiones del pensamiento actual. No es un texto académico ni un libro de autoayuda: en el revuelto, se enumeran los ingredientes de la receta magistral de la felicidad. Como todo preparado, puede fallar. Pero dos gramos de Confucio y una pizca de Marco Aurelio no pueden hacer tanto daño, vamos, si en estos tiempos nos estamos intoxicando con cosas mucho peores.

ABC

A.

Con una primera cumbre en 1999, la psicología positiva es una corriente que se enfoca en reforzar el bienestar y la felicidad de los pacientes.

B.

Uno de sus divulgadores más conocidos es el psicólogo social neoyorquino Jonathan Haidt, autor del bestseller La generación ansiosa.

C.

En el libro La hipótesis de la felicidad, busca verdades modernas en la sabiduría de los textos antiguos para dar con una fórmula sobre el ser feliz.