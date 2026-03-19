¿Qué es la felicidad y por qué no se alcanza aunque lo tenga todo? La explicación de un psiquiatra

El psiquiatra Javier Quintero explica que sentirse bien no es una meta puntual ni depende del éxito o del placer inmediato, sino de un proceso basado en el equilibrio emocional, el propósito vital y la calidad de los vínculos personales.

El director del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid sostiene que la felicidad es un “concepto complejo” y difícil de definir de manera universal. “Ser feliz es más que una emoción, es un estado global”, afirma, y subraya que se alcanza cuando pensamientos, emociones y acciones están alineados con los valores personales.

Las sonrisas genuinas pueden ser una señal de interes (Foto: FreeP¡CK)

Qué es la felicidad?

Quintero cuestiona la idea extendida de que la felicidad equivale al placer o a la ausencia de problemas. “Nos la han vendido como una sensación hedónica”, señala, pero aclara que existe otra vía más sólida basada en el propósito y las relaciones sociales.

“El placer está más en recibir (dopamina) y la felicidad más en el dar, en la serotonina”, explica. Además, advierte: “Yo puedo hacer trampas para tener sensaciones de placer, como consumir sustancias, pero no tengo atajos para ser feliz”.

Por qué tenerlo todo no garantiza ser feliz

El especialista señala que disponer de comodidades materiales no garantiza bienestar emocional. “Tenerlo todo material es relativamente fácil”, indica, pero insiste en que la clave está en tener claridad sobre los valores personales y un propósito de vida coherente.

El especialista argumenta que el bienestar real no depende de la abundancia material. Canva

“Si te levantas todos los días y tienes un propósito alineado con lo que quieres hacer en la vida será más fácil ser feliz”, afirma, destacando que el entorno material tiene un impacto limitado frente al mundo interno.

Quintero pone el foco en la comunicación interna como un factor determinante del bienestar. “Nuestro cerebro interpreta lo que nosotros mismos le contamos”, explica, advirtiendo que una narrativa negativa alimenta la insatisfacción.

También alerta sobre la tendencia a anticipar problemas: “El 80 % de los problemas que anticipamos no van a ocurrir”. En este sentido, defiende la importancia de trabajar la aceptación emocional, incluso ante situaciones difíciles como el duelo.

“El daño no es evitable, pero el sufrimiento sí que es opcional”, sostiene, subrayando que la manera en que se interpretan las experiencias influye directamente en el bienestar.

“Nuestro cerebro interpreta lo que nosotros mismos le contamos”, explica Quintero. Shutterstock

Qué hábitos respaldados por la ciencia ayudan a ser más feliz

El especialista enumera prácticas con evidencia científica que contribuyen al equilibrio emocional:

Dormir entre 7 y 9 horas con buena calidad de sueño .

. Mantener una alimentación saludable.

saludable. Realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario.

diario. Cuidar las relaciones personales y compartir tiempo sin distracciones digitales.

personales y compartir tiempo sin distracciones digitales. Desconectar de la tecnología y fomentar momentos de reflexión personal.

de la tecnología y fomentar momentos de reflexión personal. Aprender a estar con uno mismo y definir un propósito vital.

Según Quintero, estos hábitos constituyen la base para construir una vida más satisfactoria, alejándose de la búsqueda constante de recompensas inmediatas.