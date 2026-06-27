El diseñador de 27 años que pasó de Lanús al universo Almodóvar

“Todo In-Genio. Sarcástico y espontáneo el trabajo de Facundo Parisi desafía la norma y celebra la originalidad”. Cuando Pedro Almodóvar vio la mesa rosa con patas tubulares y la silla roja de apenas dos patas y respaldo de caño, avanzó en la lectura de la nota publicada en la revista española Architecture Digest, que se dedica a destacar lo mejor del diseño e interiorismo. El director de Mujeres al borde de un ataque de nervios tomó un marcador, le sacó la tapita, y avanzó: “Mientras planea sus primeros pinitos en el mundo del interiorismo, nos deja muebles que son todo menos predecibles”. Dicen que Almodóvar marcó con el fibrón la página del número que celebraba “Lo mejor del Diseño de España”. Corría octubre de 2024 y el diseñador argentino Facundo Parisi no imaginaba lo que sucedería un año después. Su mesa, una de sus primeras producciones, forma parte del decorado de Amarga Navidad, la última película del aclamado director español, que se estrenó hace semanas en la Argentina.

“Recibí un mail de la productora El Deseo (de Pedro y Agustín Almodóvar) consultándome si la mesa estaba disponible. Me quedé pegado al monitor; no entendía nada”, repasa hoy Parisi, de 27 años. “Me preguntaban si estaba dispuesto a enviarla, y trabajar en conjunto, en una colaboración que después se traduciría en agradecimientos. Ni lo dudé, de una dije que sí y pregunté en qué color la querían. A Pedro le gustaba el amarillo, en principio”. Así arrancó un intercambio que llevaría tiempo, tres cambios de colores y cientos de mails hasta llegar a la pantalla.

En el taller de su casa de Lanús reunió lo necesario para fabricar su pieza, una mesa a la que llamó MDTMG. La estructura de caños de acero tubulares –originalmente en color rosa chicle— se fue transformando, de a poco, en la mesa para Almodóvar. En plena filmación recibió otro mail. Esta vez la pregunta era si la podían pintar de rojo. “Si, más bien”, dijo Facundo, que estudió tres años ingeniería mecatrónica. Finalmente, la volvieron a pintar y quedó celeste.

El creador apuesta por sacar la seriedad a los objetos; "desestructurar, hacer cosas distintas", asegura

"Formas sencillas, colores vibrantes y guiños irónicos", remarca el diseñador; más almodovariano, imposible

La pieza está en el centro del living de Patricia, el personaje interpretado por la actriz Victoria Luengo, que le pone el cuerpo a una de las íntimas amigas de Elsa (Bárbara Lennie). En la trama guionada por Almodóvar, las amigas viajan a Lanzarote cuando Patricia descubre la infidelidad de su pareja.

Cuando, hace unas semanas, Facundo fue a ver la película, sacó el celular para registrar los créditos que, en negro sobre blanco, reproducían el nombre de su estudio: Sietes . “No podía creer que mi estudio estuviera en los mismos agradecimientos que firmas como Hermès, Kartell o Cassina”, se sorprende.

La mesa creada por Parisi, centro del decorado en el film de Pedro Almodóvar

Facu777 es el apodo que usa en los videojuegos, como Counter Strike. “Todavía sigo jugando muchas horas, aunque con poca habilidad”, confiesa el diseñador, que forma parte del colectivo Trazo Cero. Los diseñadores industriales, de mobiliario, textiles y de objetos exponen en la Fundación Pablo Cassará hasta agosto. En Av. de Mayo 1190, una joyita patrimonial de 1902, restaurada con techos y pisos de vidrio, la silla y mesa de madera de Parisi, subraya su intención lúdica. Con pelotas de madera maciza en patas y respaldo, Parisi explica parte de su manifiesto: “Sacarles la seriedad a las cosas, desestructurar, hacer cosas distintas, resaltar lo obvio para que cualquiera se dé cuenta de la intención. No hace falta entender de diseño para ver que una pelota en la pata de una silla es algo disruptivo”, dice. Y remata: “La idea es simple. La silla más común del mundo tiene un chiste: dos pelotas; sin vueltas”, destaca sobre este diseño producido por Taller Posible.

Lo suyo, está claro, es separarse de las lógicas tradicionales del diseño y apoyarse en el juego como motor principal. A través de formas sencillas, colores vibrantes y guiños irónicos, Facundo desarrolla piezas de mobiliario que funcionan como objetos utilitarios y, al mismo tiempo, como imágenes sintéticas propias de la cultura digital. Usuario serial, cuenta con muchísimas horas combates frente a la pantalla. La misma donde empezó a modelar en 3D sus objetos.

Lo inspiran el posmodernismo italiano impulsado por el Grupo Memphis (el movimiento de diseño y arquitectura italiano fundado por Ettore Sottsass, que fue un fenómeno cultural en los 80). Y una sensibilidad contemporánea atravesada por internet, en su búsqueda por lograr que la forma puede surgir desde la diversión.

“Me entusiasma participar en el colectivo Trazo Cero, me va a ubicar. Estoy entendiendo cómo se trabaja, de una forma más consolidada. Es puro aprendizaje”, señala. Parisi también llevará a la feria de arte y diseño MAPA luminarias en chapa y acero inoxidable, junto al mismo grupo de jóvenes que apuestan al diseño nacional y ponen en valor oficios. En La Rural, del 25 al 28 de junio, mostrará sus dispositivos lumínicos en flecos cortados en láser por la firma Iwish que transformó una pieza conceptual en un objeto de metal donde el diseño, la técnica y el oficio dialogan en cada etapa del proceso.

Entre las exposiciones en las que participó figuran Object Space Space Object, en Barcelona (2025); Manifiesto Mediterráneo, en el Madrid Design Festival (2026) y Mueble-Escultura Vol. 3, en Malba Puertos (2024).

Facundo vivió en Málaga hasta los ocho años, cuando sus padres decidieron emigrar en plena crisis de 2001. De su padre mecánico de compresoras y excavadoras, heredó la pasión por los dispositivos y los materiales. De su mamá, psicóloga social, la sensibilidad para mirar el mundo.

Fanático de los relojes, sus mecanismos y su estética, cuando era chico le fascinaban los Rastis y las maderas para armar micro arquitecturas en su propio ecosistema creativo. Cualquier tela o descarte se transformaban en accesorios para disfraces. “‘Qué nene creativo’, eso recuerdo que decían en mi familia. Por suerte, siempre tuve habilitada la inquietud para descubrir lo que me gustaba”, dice Facundo Parisi, el diseñador que ahora forma parte del universo Almodóvar.