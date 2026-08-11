El médico del tenis italiano sembró dudas sobre la lesión de Carlos Alcaraz: “Una especie de depresión”

El mundo del tenis está preocupado por la situación de Carlos Alcaraz. El talentoso tenista español, actual número 2 del mundo y líder del ranking hasta hace cuatro meses, no compite desde el torneo de Barcelona, en abril pasado, por una lesión en la muñeca derecha. Su regreso al tour es incierto: el equipo del murciano todavía no comunicó qué decisión tomará con respecto al US Open, el último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de este mes.

Alcaraz sigue avanzando y entrenándose: de hecho, en las últimas horas, se conoció un video de una práctica en El Palmar, la pequeña localidad de Murcia en la que nació. Pero, como es habitual en este tipo de situaciones, el jugador y su entorno se mantienen en reserva sobre su evolución. Esto, como también suele pasar, despierta especulaciones y opiniones. Esta vez, quien hizo una sentencia fuerte fue Gianni Daniele, el presidente de la comisión médica de la Federación Italiana de Tenis, el país de mayor peso en los escritorios del tenis (el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, tiene esa nacionalidad).

Carlos Alcaraz está tratando de recuperarse de una lesión de muñeca: no actúa en el ATP Tour desde abril VALERY HACHE - AFP

Daniele, con funciones en el equipo italiano de Copa Davis, habló de supuestas cuestiones emocionales que afectan a Alcaraz, el gran rival de Jannik Sinner, italiano y número 1 del mundo. En un reportaje con el diario La Repubblica, le preguntaron quién estaba peor en la actualidad, si Sinner (por una lesión de rodilla derecha no actuó en el Masters 1000 canadiense y se bajó de Cincinnati) o Alcaraz.

Y respondió, abriendo una nueva ventana: “Desde España, no está claro qué tipo de lesión sufrió Carlos en la muñeca. Ahora, crecen las especulaciones sobre una posible debilidad mental: al intentar recuperar su antigua intensidad, parece haber desarrollado una especie de depresión, un círculo vicioso que le está haciendo perder la confianza en sí mismo”.

Daniele, que en su cuenta de Facebook tiene una foto con Diego Maradona (tomada durante la serie de Copa Davis que jugaron la Argentina e Italia en 2017, en el Parque Sarmiento), agregó sobre Alcaraz: “Las dudas empiezan a apoderarse de él, y es una lástima, incluso para el número uno, no poder enfrentarse a un rival de inmensa clase”.

El médico del tenis italiano, Giani Daniele, con Lorenzo Musetti y Sinner facebook.com/gianni.daniele

Alcaraz, de 23 años, jugó oficialmente por última vez el 14 de abril: venció a Otto Virtanen, de Finlandia. Y, luego, no se presentó en el desafío que debía sostener con el checo Tomas Machac. No actuó en Roland Garros, tampoco en Wimbledon y hace unos días se bajó de Cincinnati, el Masters 1000 que comenzará la semana próxima y donde debía defender el título (perderá muchos puntos). El registro de Alcaraz en la temporada es de 22 triunfos y tres derrotas: ganó el Abierto de Australia, el único Grand Slam que le faltaba.

Alcaraz entrenándose en Murcia

🎾 Carlos Alcaraz sigue con su puesta a punto. Esta vez, al aire libre, en su club.



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El médico italiano, asimismo, también se refirió a la situación de Sinner, que no compite desde que ganó la final de Wimbledon, el 12 de julio. “Tras Wimbledon, se tomó un descanso y luego retomó un entrenamiento bastante intenso para prepararse para las canchas de cemento: un trabajo que exige mucho a las articulaciones”, dijo Daniele. “¿Qué tipo de estrés sufrió? Rodilla, cadera, tobillo, todo lo relacionado con el movimiento: problemas que se agravan con un período de inactividad, lo que puede provocar inflamación de los tendones", añadió.

El médico del tenis italiano, Giani Daniele, con Diego Maradona, en 2017, durante una serie de Copa Davis en Parque Sarmiento facebook.com/gianni.daniele

Además, el médico adelantó qué versión de Sinner se podrá esperar en el próximo Abierto de los Estados Unidos: “No hay que sobreestimar esta situación, sino vigilarla de cerca, y creo que estará perfectamente bien en el US Open. Habrá riesgos en las primeras rondas, como vimos en Wimbledon, pero creo que son riesgos calculados”.