Empezar el año dos veces

Cada tanto aparece alguien que propone un mapa del mundo invertido, con el polo sur arriba. Suponen, con admirable ingenuidad, que invertir el gráfico subvierte el orden mundial.

La jerarquía para estos cándidos se reduce a la ubicación en un dibujo. Entretenidos como están en dar vuelta al mapa no se percataron de que la ventaja podría no ser una cuestión de espacio, sino de tiempo. Al fin y al cabo, el hemisferio norte empieza dos veces el año.

"América Invertida", una obra del pintor uruguayo Joaquín Torres-García de 1943. BBC Mundo

La idea de recomenzar de cero está profundamente arraigada en nuestra cultura. Muchos rituales religiosos y relatos míticos se basan en el renacer. Tanto que todavía se celebra el equinoccio de verano como punto de inflexión con ofrendas en los Andes y con fogatas en el Mediterráneo. Ni qué decir del equinoccio de invierno que quedó institucionalizado como Navidad.

Los lunes, el primer día del mes, el inicio del año, un cumpleaños, un feriado son cortes simbólicos en el tiempo, que invitan a empezar de cero

Las fechas que marcan nuevos ciclos propician los propósitos. Un estudio publicado en la revista Management Science encontró que somos más propensos a comprometernos con nuestras metas al inicio de un nuevo ciclo. Los lunes aumentan el impulso en un 66%, los comienzos de mes en un 24%. Pero el inicio de año impulsa un 145%.

Occidente celebra ese inicio el 1° de enero desde que Julio César estableció que el año comenzaba ese día, medio siglo antes de que Cristo partiera el tiempo occidental en dos eras. De ahí nos viene la división en doce que el papa Gregorio XIII ajustó en el siglo XVI.

Desde entonces se despide un año en diciembre y se empieza uno nuevo en enero. O January, o janeiro, por el dios Jano, que tiene dos caras para mirar el futuro y el pasado. Pero el norte vuelve a partir el año al cierre del verano boreal.

Ese inicio de clases, de actividades parlamentarias y del ejercicio fiscal a mitad de calendario se vuelve una ventaja con la circulación global de bienes y servicios. La programación televisiva comienza con bríos cuando el sur empieza a aburrirse con la que lleva medio año. Y ya sabemos qué fácil se reemplaza el bodrio local por las novedades globales.

En Europa, agosto es mes de renovación Lewis Joly - AP

La liga de fútbol española empieza a finales de agosto y la Champions en setiembre, cuando el interés de las del sur empiezan a concentrarse en las primeras posiciones de los clubes locales. No es casual que hasta los niños más pobres del sur prefieran las camisetas de los clubes del norte.

Esta ventaja temporal siempre fue patente en la moda. En el otoño septentrional Milán y París pautan las tendencias para la primavera siguiente, cuando los escaparates del sur exhiben las prendas que confeccionó con las ideas del anterior verano europeo. Los exóticos países de Asia y África que aparecen en las etiquetas de las prendas globales sincronizan sus talleres a esos ritmos.

Si es poderoso el impulso económico de un segundo comienzo anual, no debería subestimarse el impacto emocional de esta ocasión para renovar los propósitos personales. Un estudio conjunto de universidades de Suecia y Reino Unido confirmó que la gente prefiere las fechas claves para hacer cambios en su vida.

El escepticismo ilustrado puede argumentar que un día es igual a cualquier otro. Pero los lunes, el primer día del mes, el inicio del año, un cumpleaños, un feriado son cortes simbólicos en el tiempo, que invitan a empezar de cero. Como si el pasado quedara atrás por fuerza de calendario.

El efecto calendario aporta un impulso psicológico con cualquier fecha que signifique comienzo. Considerando la cantidad de propósitos de año nuevo, tener una segunda oportunidad en agosto debe de ser una ventaja.

Quizás la ancestral prerrogativa europea resida en que llevan siglos volviendo a empezar cuando otra parte del mundo anda cerrando ciclos. Es raro que quienes gustan de proponer soluciones mágicas para las inequidades, como palabras igualitarias o mapas invertidos, se les haya pasado el efecto calendario.