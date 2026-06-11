Con el arranque del Mundial, nace la Liga Argentina de Lucha contra el Fútbol

Después del partido inaugural de la Copa del Mundo, hoy, a las 18, se presenta en sociedad la Liga Argentina de Lucha contra el Fútbol (Lalfu), creada por el dúo Teje y Maneje que integran el artista Lux Lindner y la escritora Valeria Melchiorre. La performance tendrá lugar en las Galerías Larreta (San Martín 954), con la participación virtual del artista y poeta Ral Veroni y, de cuerpo presente, los escritores Enrique Solinas y Marina Serrano. Los asistentes recibirán carnets de membresía.

Teje y Maneje ya hizo una performance en Punta del Este, con otra temática. “Ahora nos lanzamos a luchar contra el Mundial -dice a LA NACION Melchiorre, que acaba de debutar como novelista con La guitarra (Mansalva)-. Es algo totalmente artístico, humorístico e inútil”. Próximamente, el dúo lanzará una serie de siete videos con pódcast.

La propuesta tiene como precursora a la escritora Beatriz Sarlo que, luego de la final entre las selecciones de Argentina y Alemania en el Mundial de 2014, declaró a la prensa que ese día había querido recorrer la colección de un museo, pero la institución estaba cerrada.

Lux Lindner y Valeria Melchiorre, contra el "monocultivo del fútbol"

“Lo nuestro es humorístico, pero en serio –dice Melchiorre–. Para contrarrestar los males de este mundo, la experiencia del odio no sirve. Estamos yendo por el camino equivocado. Creemos en la militancia muy puntual, alegre y solidaria, y que hay un mundo de fantasía inexplorado, más allá del monocultivo del fútbol”. El 17, en el entrepiso del Centro Cultural Rojas (avenida Corrientes 2038), Lindner inaugurará una muestra con obras de archivo, hechas en el siglo pasado (entre ellas, Argentina 78).

La Liga hará un repaso por la fervorosa relación de la sociedad argentina con los mundiales de fútbol. Emulando al primer mandatario argentino, también sentará sus “bases”, sin dejar de rendir tributo a “los niños que no encuentran su lugar en el fulbito del recreo”, “a los equipos de mujeres futbolistas” y a la “silenciosa minoría que a la hora del partido no prende la TV”.