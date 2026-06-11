Manuel Adorni presentó su declaración jurada e incluyó el dinero que sería de la supuesta operación con bitcoins

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó hoy su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Lo hizo después de haber admitido ayer que ocultó ahorros en negro en sus anteriores presentaciones.

Adorni declaró que al inicio de 2025 poseía dólares en efectivo por un valor equivalente a 400.241.404 de pesos, que se correspondería con la tenencia en bitcoin que afirmó tener anoche, al ser entrevistado por LN+. Al cierre del año, declaró que esa tenencia −por fuera de sus depósitos, cuentas corrientes y cajas de ahorro formales− se había reducido en casi 100 millones de pesos, para totalizar 303.604.357,92 de pesos.

El jefe de Gabinete, que es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, reconoció ayer que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000. Según su explicación, el dinero proviene de una inversión previa a llegar a la función pública, pero que había omitido declarar en sus dos anteriores presentaciones de bienes ante la OA.

Por fuera de ese dinero físico, el resto de las tenencias en efectivo en cuentas formales asoman mucho menores. El jefe de Gabinete declaró tener, a fines del año pasado, 25.500 pesos en una caja de ahorro; casi cuatro millones de pesos en una cuenta de pago PSP (una billetera virtual) y una cuenta corriente por 274,2 pesos. En esa lista de fondos en blanco, solo sobresale una caja de ahorro en dólares, radicada en Estados Unidos, por el equivalente a 8.994.452,58 de pesos. Montos muy menores en comparación con los que no había registrado.

De la presentación también surge como novedad la posesión de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Declara el 50% de la propiedad por $88.594.824. El otro 50% está a nombre de su esposa Bettina Angeletti. Se trata de la casa en la que el contratista Marcelo Tabar dijo en la Justicia que cobró 245.000 dólares por las refacciones, en efectivo y sin factura. En una rectificación anterior, Angeletti figuraba como única propietaria de ese inmueble.

Otro marcado giro en la declaración jurada de Adorni se dio en las deudas que el jefe de Gabinete pasó a reconocer y que no figuraban en sus registros anteriores ante la OA.

A fines de 2025, el ministro coordinador incluyó entre sus acreedores a cuatro nuevos sujetos. Por un lado, a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes según las constancias en la investigación judicial le prestaron a Adorni, a través de una hipoteca sin intereses, 200.000 dólares para adquirir el departamento que ellas mismas le vendían en el barrio de Caballito. En la declaración jurada, ambas figuran como acreedoras por un monto individual de $71.250.000.

Junto a ellas se incorporan sus hijos, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, a quien Adorni en la entrevista con José del Río describió como “un amigo” con el que podía renegociar esa hipoteca que vence en noviembre. De nuevo, Miano y Feijoo aparecen como acreedores de Adorni por un monto (cada uno) de 46.312.500 de pesos. Se trataría, según la declaración de Feijoo en sede judicial, del equivalente en pesos al préstamo acordado “de palabra” y no documentado con Adorni por un monto de 65.000 dólares, presuntamente destinado a cubrir las refacciones que se hicieron sobre ese departamento de Caballito.

Al cuantificar sus ingresos y gastos, el jefe de Gabinete reportó haber cobrado en 2025 y, por todo concepto (“ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas”), 48.194.609,19 de pesos. En gran medida, explica esa suma por 46.592.078 de pesos provenientes de su trabajo como jefe de Gabinete, pese a que sus ingresos mensuales hasta enero de este año rodaban los 3,5 millones de pesos en bruto.

Luego, consigna otros fondos. Bajo el rótulo de “ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias - en IG Total ganancias y/o ingresos exentos”, Adorni declaró 270.785.214,13 de pesos. Y como “Bienes recibidos por herencia, legado o donación”, suma otros 73.000.000 de pesos.

En la columna de gastos, el ministro coordinador especifica haber erogado 129.299.647,44 de pesos como “Gastos no deducibles en el impuesto a las ganancias” y 99.992.896,04 de pesos como “Gastos personales - En IG Monto Consumido”.

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