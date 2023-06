En la capital escocesa, la apariencia de un edificio provoca controversia

escuchar

LONDRES.– Todo paseo con amigos interesados en la arquitectura termina igual. Frente a cualquier construcción nueva y polémica, el comentario de rigor, después de defenestrar al edificio, diseñadores y autoridades detrás, es aclarar: “Pero bueno, al menos no somos Edimburgo, je, je, je”.

Resulta que en la capital escocesa se inaugurará en noviembre un nuevo hotel de lujo de la cadena W Hotels.

Diseñado por la firma londinense Jestico + Whiles, en teoría el edificio tiene forma de cinta que se eleva al cielo, símbolo del espíritu de los famosos festivales de las artes locales. Pero según el ingenio popular escocés, el nuevo hotel, de un color bronce oscuro, parece el emoticón de un excremento.

De hecho, aseguran que solo le faltarían los ojos para ser el perfecto “turd emoji”, y hubo una petición en change.org para que se los coloquen.

Por supuesto, el edificio encabeza ránkings de las construcciones más feas de Gran Bretaña.

Ningún medio de comunicación pareció privarse de algún juego de palabras. Según The Guardian, esto muestra que, “a pesar de todas las protecciones como sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco, de las campañas de los grupos de conservación y de las largas negociaciones de planificación, shit still happens” (la m… todavía ocurre).

Pero el edificio tiene sus defensores, como Richard J. Williams, profesor de cultura visual de la Universidad de Edimburgo, quien dijo que lo que está ocurriendo es una histeria.

El contraste de su arquitectura con la belleza de Edimburgo Jeff J Mitchell - Getty Images Europe

“Todo el mundo lo llama The Turd (NdeR: otra forma de decir La M...). Para los arquitectos es de un diseño bastante banal, llamativo y superficial. Puedo entender eso, y también las quejas de los conservacionistas sobre su efecto en el horizonte urbano. Pero Edimburgo es una ciudad real, y si vamos a tener turistas adinerados, vamos a tener hoteles llamativos en alguna parte. No me importa un poco de mal gusto, como en Las Vegas. No podemos ser educados y respetuosos todo el tiempo. Y definitivamente estoy a favor de los nombres groseros para los edificios. Es una de las formas en que hacemos la vida más llevadera….”, sostuvo, consultado por LA NACION.

Edimburgo está lleno de norteamericanos. Su universidad es una de las más internacionales, y la relativamente cercana Universidad de San Andrés es la nueva niña mimada para los egresados de los colegios ultraexigentes de Nueva York y California. “Tenés el prestigio académico, pero con bailes de largo en vez de fiestas de fraternidades con cerveza caliente —resumió una Upper East Sider que venía a hacer el tour—. Es, encima, donde se conocieron William y Kate, y todo es tan antiguo y precioso…. bueno, lo era hasta ahora”.

Pero las fotos que posteaba junto con sus amigas eran frente al W.

La Universidad de Edimburgo GETTY Images

The Wall Street Journal acaba de sacar una nota sobre el hotel, con lo cual visitantes americanos mayores también están allí. De hecho, el edificio ya es mencionado como caso de marketing accidental. La apuesta es que aparecer en los medios sociales durmiendo o celebrando en The Turd tendrá un componente rompedor y alternativo que se traducirá en ingresos para el W.

“No habrá nada como celebrar Hogmanay (año nuevo) allí, con vistas de 360 grados y el Mar del Norte— reconoció Martin Perry, un conocido desarrollador, a The Guardian—. Aunque habrá que tener cuidado con los mirones que merodeen bajo la pista de baile de cristal que está en el techo del hotel”.

Porque en Año Nuevo es tradición para los hombres llevar kilts, y Perry recordó a la publicación intelectual de centroizquierda que siempre existe este morbo “de ver qué llevan bajo”.

Definitivamente, los edificios considerados feos en Londres no están teniendo historias tan pintorescas detrás.

