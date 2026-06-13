Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas de hasta 90 km/h y un significativo derrumbe térmico: las zonas afectadas

La llegada de un intenso frente de aire polar comenzará a hacerse sentir en distintas regiones de la Argentina durante las próximas horas y encendió las alertas meteorológicas en varias provincias. Si bien la expresión “derrumbe térmico” no forma parte de la terminología oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), suele utilizarse de manera ilustrativa para describir el avance de una masa de aire de origen antártico capaz de provocar un marcado descenso de las temperaturas.

En este contexto, el organismo mantiene alertas amarillas por lluvia, viento y frío en diferentes sectores del país. Las primeras diez provincias que sentirán el impacto de este cambio de tiempo serán Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan distintos fenómenos asociados al ingreso del aire frío.

El pronostico del tiempo

Las provincias bajo alerta por el avance del frente polar

En Buenos Aires rige una alerta amarilla por lluvia para este sábado. Por su parte, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecerán bajo alerta por vientos intensos, con velocidades sostenidas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que, en algunos sectores, superarían los 90 kilómetros por hora.

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Las condiciones más invernales se concentrarán en la cordillera. En Mendoza se esperan nevadas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones que podrían ubicarse entre los 10 y los 30 centímetros en zonas altas.

Qué implica una alerta amarilla

Según el sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes o afectar actividades cotidianas. Por ese motivo, el organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones en las zonas alcanzadas por los avisos.

Los especialistas anticipan que, detrás de estos fenómenos, avanzará una masa de aire más fría que favorecerá un descenso térmico progresivo en gran parte del país, con temperaturas más propias del invierno astronómico que comenzará en las próximas semanas.

Ola polar Fabián Marelli

Derrumbe térmico

Además de las lluvias, el ingreso del frente frío provocará una baja de las temperaturas en gran parte de la región central. El cambio se hará más evidente entre el domingo y el inicio de la próxima semana, cuando las marcas térmicas se ubiquen por debajo de los valores registrados en los últimos días.

De esta manera, el comienzo de la próxima semana estará acompañado por un ambiente más fresco, mayor presencia de nubosidad y condiciones meteorológicas más inestables, en un escenario que podría prolongarse durante varios días según las tendencias actuales de los pronósticos.