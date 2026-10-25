La Naturaleza, nuestro origen olvidado

En el siglo XII Marco Polo, legendario viajero, mercader y miembro del Gran Consejo de la República de Venecia, describió a Lin’an, en China, como la “Ciudad del Cielo, y, sin duda, la más bella del mundo”. Probablemente Lin’an era entonces la ciudad más grande del planeta, con más de un millón y medio de habitantes, y se destacaba por su actividad comercial, su arquitectura y la vegetación, los arroyos y las colinas que la rodeaban. Ocho siglos más tarde, en plena industrialización de China, el paisaje había cambiado. Lo saturaban fábricas, talleres, edificios altos, ríos contaminados, smog.

“La humanidad es parte íntima de la naturaleza, por lo que el desarrollo que socava el mundo vivo en última instancia se socava a sí mismo”

Pero llegó el siglo XXI y nuevamente hay novedades en el escenario. Yadvinder Malhi, profesor de ciencias del ecosistema en la Universidad de Oxford, y un reputado ecólogo en el orden internacional, lo describe así: “Hangzhou (distrito al que pertenece Lin’an) y muchas otras ciudades y paisajes de China se están volviendo más verdes. Las laderas áridas se han reforestado para reducir la erosión del suelo y el riesgo de inundaciones. Los vehículos eléctricos dominan cada vez más las calles”. Ello ocurrió después de que el país se convirtiera en el tercer emisor mundial de dióxido de carbono (el primero es Estados Unidos), producto de la quema de combustibles fósiles y la deforestación, y experimentara el costo económico y humano de la contaminación a gran escala.

Malhi pone este ejemplo mientras previene del precio de impulsar el bienestar humano a expensas del medio ambiente. Es director del Centro Leverhulme para la Recuperación de la Naturaleza y recuerda que “la vida humana no solo depende de esta: se encuentra intrínsecamente ligada a ella, surge de ella, está profundamente arraigada en ella, se nutre de ella y depende de ella de innumerables maneras, desde lo local hasta lo planetario. La humanidad es parte íntima de la naturaleza, por lo que el desarrollo que socava el mundo vivo en última instancia se socava a sí mismo”.

La utopía: ciudades sustentables Gentileza Charly Karamanian

En un artículo publicado en 2025 en la prestigiosa revista científica Nature, Malhi y un equipo de ecólogos, antropólogos y psicólogos de la Oficina de Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU, propusieron mayores debates a nivel mundial sobre este tema y replantear el desarrollo como un florecimiento en armonía con la naturaleza. Invertir la actual ecuación, según la cual si el desarrollo avanza la naturaleza retrocede. La propuesta incluía una nueva clasificación de los países según un Índice de Relación con la Naturaleza. Fue aceptada, y la ONU aplicará esa categorización a partir de finales de este año. Este Índice, explica Malhi, pretende distinguir entre el desarrollo que florece gracias a los sistemas vivos y el que los erosiona progresivamente. De alguna manera, los países que perseveren en reducir la naturaleza a una mercancía explotable quedarán claramente expuestos como un peligro para la vida en el planeta.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de la ONU ya no será el Producto Bruto Interno (PBI) el que destaque el modelo de desarrollo de un país, aunque, como indica Malhi, “este todavía se aplica ampliamente a pesar de ser criticado incluso por los economistas que lo crearon”. El Índice de Relación con la Naturaleza cambia el enfoque y lo centra en la calidad de vida humana. Según el mismo, un país rico con altos indicadores en salud, educación y bienestar material podría obtener una puntuación baja si su prosperidad depende de cadenas de suministro globales altamente destructivas o de elevadas emisiones de carbono. “El bienestar humano depende de la salud de la tierra, el agua y otras especies”, insiste Malhi. Algo que la voracidad economicista y materialista tiende a olvidar y que es preciso recordar mientras aún estemos a tiempo de cuidar y a honrar como es debido, y como lo merece, a la Gran Madre de la que provenimos: la Naturaleza.