Lubricante íntimo para el peinado del verano

NUEVA YORK.— Verano. El look de rigor es el del pelo húmedo, bien tirante hacia atrás, como si se acabara de salir del mar, de la ducha o de una campaña publicitaria particularmente costosa. ¿Cómo lo logran quienes lo logran?

La respuesta que está deleitando y escandalizando es que, al parecer, nada funciona tan bien como usar lubricante íntimo en la cabeza.

Según The Wall Street Journal, esa puede ser la fórmula final para conseguir el codiciado efecto mojado sin que la cabellera termine convertida en un casco rígido y brillante, el efecto habitual de tantos geles tradicionales.

La noticia parece estar sacudiendo a la industria de la belleza. Como esta cronista se juega el todo por el todo por esta columna –y porque hay un punto de humedad neoyorquina pasado el cual ni la keratina más profunda ofrece resultados (la pérdida de cualquier remanente de dignidad nunca fue un problema)– había que probarlo.

El buscado peinado de efecto mojado Shutterstock

En la farmacia del barrio, al pedir lubricante, aclararon que los productos que suelen llevar las clientas pasados los 50 años para usos tradicionales –sorpresa, sorpresa, de comentario con lo bien llevados que se tienen los casi 53– no son ideales para el peinado. El problema es que muchas veces son a base de agua. Hay que ir, en cambio, por los que son a base de silicona, como el que, según los rumores de internet, utilizaría Kim Kardashian a sus juveniles 45.

Y porque nada relativo a este tema es lo suficientemente bizarro, uno de los lugares donde este truquito de estilismo despuntó fue The Secret Lives of Mormon Wives. En el reality show devenido de culto que trata sobre la vida poco publicitada de mujeres mormonas, una de las protagonistas iluminó a las demás señoras con el método del lubricante después de utilizarlo ella misma para domar, por fin, sus rulos.

Las influencers, por supuesto, tomaron nota y no se están quedando atrás en cuanto a su uso y publicidad. Pero quizá lo más interesante fueron lo dispares de las reacciones de las empresas farmacéuticas detrás de los productos. Cuando una estilista con más de dos millones de seguidores en los medios sociales mostró los excelentes resultados obtenidos al usar una conocida marca de lubricantes para el peinado, ésta reaccionó con velocidad. Aclaró que apreciaba la creatividad, pero que sus productos debían utilizarse únicamente para los fines indicados en la etiqueta.

La cautela (¿pánico?) tiene una explicación. Los lubricantes están regulados en EE.UU. por la poderosa FDA (Food and Drug Administration), y el Journal estimó que podían tener miedo de entrar en problemas con ellos si se veían aprobando aunque fuera tácitamente algún uso alternativo.

No todos comparten esa prudencia. Una vez que el tema se volvió viral, algunas marcas comenzaron a promocionar otras virtudes cosméticas inesperadas, por ejemplo como gel hidratante para toda la piel. El razonamiento detrás es que si un producto puede utilizarse en algunas de las partes más sensibles del cuerpo, difícilmente vaya a causar problemas en otras.

Kim Kardashian BERTRAND GUAY - AFP

Aún así, hay expertos que quedan por convencer. El que todos esperaban que se explayase, Chris Appleton, estilista de Kim Kardashian, dijo que en esto no innova y que él usa el lubricante solo “para una cosa”. En los comentarios de lectores, además, se habló del peligro de poner en el pelo los que son saborizados y/o con efecto térmico.

Pero muchos consumidores parecen encantados. Para esta cronista, por lo pronto, los resultados no fueron peores que los que se lograrían con un gel cualquiera –la realidad es que al final nada domina la humedad de Nueva York–, pero el gasto fue considerablemente menor que el de usar un gel de marca cosmética de cierto glamour.

La moda lleva años intentando que la gente parezca recién salida del mar, de la ducha o de una tormenta. Después de décadas de innovación, quien sabe si no se encontró algún tipo de solución en el pasillo menos esperado de la farmacia.