Las últimas horas de Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la policía y sus últimos mensajes

La inesperada muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años y a apenas cinco días de cumplir 37, causó conmoción en Hollywood. Mientras familiares, amigos y colegas comenzaron a despedirla públicamente, en las últimas horas se conocieron algunos detalles sobre cómo fue encontrada la actriz de Héroes y Nashville, el llamado que movilizó a los servicios de emergencia y la investigación que intenta determinar qué ocurrió.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no fue establecida y se conocerá después de la autopsia, según confirmó la policía de Greenville a la revista People.

Panettiere murió el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba alojada. Según confirmó un vocero del Departamento de Policía de esa ciudad al Daily Mail, aproximadamente a las 13.51 [hora local] los agentes, acompañados por personal de emergencias, acudieron a Judson Mill Lofts después de recibir un llamado por una mujer que no respondía.

“Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada muerta en el lugar”, indicó un vocero policial Captura de pantalla

“Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada muerta en el lugar”, indicó el vocero policial al medio británico. Además, confirmó que fue un conocido de la actriz quien realizó el llamado al 911.

Según informó TMZ, los servicios de emergencia intentaron reanimar a Panettiere mediante “soporte vital cardíaco avanzado”. Además de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el procedimiento habría incluido medicamentos específicos, asistencia para la respiración y monitoreo del ritmo cardíaco. Sin embargo, no lograron reanimarla y la actriz fue declarada muerta a las 14.32.

De acuerdo con un audio del despacho de emergencias obtenido por People, durante el operativo se escuchó a funcionarios hablar de una “sobredosis” y un “paro cardíaco”. Consultado por la revista sobre esa información, un representante de la actriz respondió: “No tengo más información en este momento, pero parece que ese es el caso”.

Sin embargo, hasta el momento no se determinó oficialmente que una sobredosis haya sido la causa de su muerte. La investigación permanece en manos del Departamento de Policía de Greenville y de la oficina del forense del condado. “La investigación preliminar no ha indicado ningún signo de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas”, señaló un vocero policial a People.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson, en una salida en 2019 gotpap/Bauer-Griffin - GC Images

También comenzaron a conocerse algunos datos sobre los días previos a su muerte. Según TMZ, Panettiere se había quejado recientemente de dolores de espalda. Además, se conoció que la actriz había viajado desde Los Ángeles hacia el sur de los Estados Unidos junto a Brian Hickerson, con quien mantuvo una relación intermitente, apenas un día antes de morir. Hasta el momento, ninguno de estos hechos ha sido relacionado oficialmente con su muerte.

La familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado difundido por sus representantes. “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestra querida Hayden”, expresó su padre, Skip Panettiere. Además, pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo.

Su último posteo: “Buenos momentos y buenos amigos”

La última publicación que Panettiere hizo en Instagram comenzó a llenarse de mensajes de despedida. El 27 de julio, tres semanas antes de su muerte, la actriz había compartido una fotografía en blanco y negro junto al fotógrafo y director Randall Slavin.

“Buenos momentos y buenos amigos”, escribió junto a la imagen de su último posteo. Después de conocerse su muerte, Slavin compartió nuevamente la fotografía a través de sus historias y escribió: “Que la paz esté contigo, H”.

Entre quienes acudieron a la publicación para despedirla estuvo Selma Blair. “Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor”, escribió la actriz debajo de la imagen. En tanto, Melissa Barrera, quien compartió con Panettiere la franquicia Scream, escribió en sus historias: “Descansa en paz, dulce Hayden”.

“Espero dejar el mundo en un lugar mejor”

Hayden Panettiere se sinceró sobre los difíciles momentos que atravesó en su vida instagram.com/haydenpanettiere

Su muerte ocurrió en un momento en el que la actriz había vuelto a hablar públicamente sobre algunos de los capítulos más difíciles de su vida, pero también sobre su recuperación y los proyectos que quería concretar.

En mayo había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó sus problemas con las adicciones, la depresión posparto que sufrió después del nacimiento de su hija Kaya, los tratamientos a los que se sometió y el impacto que tuvo la muerte de su hermano menor, Jansen, quien falleció inesperadamente a los 28 años en febrero de 2023.

La muerte de su hermano menor, Jansen, fue otro duro golpe para la actriz Michael Tran - FilmMagic

En una entrevista reciente, Panettiere volvió sobre la decisión de que Kaya, hoy de 11 años, viviera con su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, mientras ella intentaba recuperarse. “No fue una decisión que tomara a la ligera, ni fue una decisión que quisiera tomar”, explicó. “Estaba atravesando un momento realmente difícil de mi vida. Sabía que necesitaba poder ponerla a ella primero para poder recibir la ayuda que necesitaba y ser la madre que ella necesitaba que fuera”, recordó en declaraciones a People.

La actriz también habló allí de su presente. “Soy resiliente y soy un trabajo en progreso”, aseguró. “Estoy haciendo el trabajo y haciendo lo mejor que puedo”.

Pocos meses antes de morir, Panettiere también había explicado qué esperaba hacer con el futuro que tenía por delante. Durante un encuentro organizado por Book Soup en el Harmony Gold Theater de Los Ángeles el 26 de mayo, con motivo de la publicación de sus memorias, habló sobre el impacto que había tenido contar públicamente sus problemas de salud mental.

“Muchas personas se acercaron a mí, tanto dentro como fuera de la industria, y compartieron sus historias conmigo. Me dijeron: ‘Como hablaste de tu salud mental, me diste el coraje para ser honesto sobre la mía y buscar ayuda, y salvaste mi vida’”, recordó.

Para Panettiere, esas experiencias habían terminado por darle un sentido a la exposición de algunos de los momentos más dolorosos de su vida. “Y pensé: esto vale la pena. Espero poder dejar el mundo en un lugar mejor del que lo encontré”, aseguró.

En ese mismo encuentro le preguntaron qué quería hacer después de una carrera que había comenzado cuando todavía era una niña. Su respuesta fue inmediata: “Tengo una larga lista”. Me encantaría dirigir”, afirmó y sumó: “Realmente quiero dirigir y ser esa persona que crea un ambiente seguro para los actores y poder decirles: ‘Esta es la experiencia que se supone que deberían tener’”.