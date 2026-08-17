Polémica por la reelección: dos abogadas piden que la Justicia las habilite a buscar otro mandato en el Consejo de la Magistratura

Dos abogadas de distinta extracción política siguieron el camino inaugurado por un juez de la Casación para poder ser reelegidas en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces y que este año renueva ocho autoridades.

Son Fernanda Vázquez, cercana al peronismo, y Jimena de la Torre, ligada a Pro. Ambas presentaron esta semana una demanda para que la Justicia determine si pueden o no presentarse a un nuevo mandato como representantes del estamento de la abogacía.

Argumentaron que existe una laguna jurídica y recrearon un pedido formulado tiempo atrás por el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, que sostuvo que era necesario esclarecer el impacto de un fallo de la Corte Suprema que despertó distintas interpretaciones sobre si es posible la reelección consecutiva dentro del Consejo o hace falta dejar correr un periodo para un nuevo mandato.

El pedido se presentó como una acción declarativa de certeza y en concreto busca determinar cuál es la ley que rige actualmente: si la original, que creó el Consejo y permite la reelección, o la reforma sancionada en 2006, que exige un intervalo para postularse.

Las abogadas solicitaron que su causa tramite en el juzgado 6, junto a la de Barroetaveña, que había conseguido allí una cautelar del juez Enrique Lavié Pico para poder competir.

Pese a que ambos planteos tratan sobre la interpretación del mismo artículo, el juez Lavie Pico consideró el viernes pasado que se trata de dos asuntos distintos y que deben tramitar por separado. Así, devolvió el expediente de las abogadas al juzgado contencioso administrativo federal N° 2.

Basó su distinción en que el de los jueces y el de los abogados son estamentos distintos dentro del Consejo.

El juez Diego Barroetaveña, junto a su colega Agustina Díaz Cordero Consejo de la Magistratura

El argumento central del planteo de las abogadas se basa en un fallo de la Corte respecto a la reforma del Consejo que impulsó el kirchnerismo en 2006, que, entre otras cuestiones, modificó la conformación del organismo e introdujo la necesidad del intervalo previo a la reelección de los consejeros.

Se trata del fallo “Colegios”, de 2021; un pronunciamiento en el que el máximo tribunal declaró inconstitucional la nueva conformación del organismo, que con la reforma había pasado de tener 20 miembros a tener 13, y dispuso que, hasta tanto se dictara una nueva legislación, debía recobrar “plena vigencia el régimen previsto por la ley 24.937″, es decir, la ley original.

Vázquez y De la Torre, tal como lo había hecho antes Barroetaveña, sostienen que ese criterio alcanza también a la regla sobre las reelecciones. “Solicitamos que V.S. declare aplicable a las actoras el texto originario del artículo 3° de la Ley 24.937 —conforme Ley 24.939—, que admite una única reelección consecutiva y, en consecuencia, que no existe impedimento constitucional, legal ni reglamentario para que presentemos nuestras candidaturas y participemos en dichas elecciones", dicen en su presentación.

“Si el fallo ‘Colegio de Abogados’ dio lugar a una estructura institucional diferente, con una composición nueva y un marco legal recompuesto, entonces no puede trasladarse automáticamente una prohibición de reelección propia del régimen anterior a una nueva integración surgida de otro diseño normativo”, sigue el texto.

El planteo reedita la discusión que enredó la segunda reelección de Agustina Díaz Cordero al frente de la vicepresidencia del Consejo: la reforma de 2006 dispuso que el cargo no podía ejercerse de forma consecutiva, que era necesario un intervalo.

La jueza civil Agustina Díaz Cordero

No obstante, el propio Consejo admitió en abril de 2025 que Díaz Cordero encadene tres mandatos consecutivos, antecedente que Vázquez y De la Torre mencionan ahora en su planteo.

“El Plenario del Consejo admitió y votó, casi en forma unánime, que incluyó el voto del Presidente del Consejo, una reelección inmediata de la Vicepresidenta, Dra. Agustina Díaz Cordero”, marcan las abogadas, representadas por Alberto Garay.

El kirchnerismo votó en contra y se opone en general a las reelecciones en el Consejo. Lo mismo hacen organizaciones como Será Justicia o Fores, que se pronunciaron en contra. La postura es que el aludido fallo de la Corte impacta solo en los puntos que quedaron bajo controversia y no sobre todo el régimen.

“Admitir la interpretación que pretende para su reelección el juez Barroetaveña -dijo en su momento Será Justicia en un comunicado- implicaría alterar las reglas de alternancia previstas por el legislador y abrir un precedente que permitiría la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional”.

Las abogadas Vázquez y De la Torre señalan en su escrito que el cronograma electoral impone con urgencia despejar las dudas sobre la posibilidad de ir por un nuevo mandato.

El 19 de agosto de 2026 se entregan los padrones para su publicación; el 14 de septiembre vence el plazo para presentar las listas de candidatos y el 30 de septiembre se deberían oficializar las listas.

De los 20 miembros, este año se renuevan cuatro lugares de los abogados, cuatro de los jueces, ocho de los legisladores nacionales y los dos de los académicos.