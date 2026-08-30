Ni se le ocurra creer una palabra de este libro

Un día del verano de 1930, más de diez mil personas se reunieron en el teatro Royal Albert Hall de Londres para escuchar lo que Sir Arthur Conan Doyle tenía para decir al público. El creador de Sherlock Holmes era inmensamente popular y el acontecimiento no habría tenido nada de extraordinario si no hubiera sido por un pequeño detalle: el escritor había muerto seis días antes. Incluso así, habló. Espiritista convencido en vida, envió un mensaje desde el más allá a través de una médium aunque no se sabe lo que dijo y el misterio es uno de los que recopila La teoría de todo lo demás, el libro del comediante australiano Dan Schreiber recién publicado acá, un gabinete de curiosidades donde los muertos parlanchines se mezclan con marcianos camuflados y mil rarezas más.

El libro recopila los casos de las personas que creen haber encontrado esas respuestas, unos chiflados persistentes que juran nadar junto al monstruo del lago Ness en sus vacaciones de verano o recibir en el living de su casa a un artista muerto hace doscientos años

“¡Son tantas las cosas que no sabemos…! ¿Por qué estamos aquí? ¿Existen los fantasmas? ¿Vienen a visitarnos los extraterrestres? ¿Sienten las plantas? ¿Y por qué cuando estás en la ducha la cortina siempre se curva hacia ti?”, escribe Schreiber en una obra que plantea más preguntas que respuestas (increíble, pero real: el de las cortinas de baño es uno de los grandes enigmas estudiados por la ciencia y todavía no hay conclusiones definitivas). El libro recopila los casos de las personas que creen haber encontrado esas respuestas, unos chiflados persistentes que juran nadar junto al monstruo del lago Ness en sus vacaciones de verano o recibir en el living de su casa a un artista muerto hace doscientos años. “Se niegan tenazmente a renunciar a sus ideas, sin importarles las burlas de las que puedan ser objeto”, los describe Schreiber. Su elenco de fenómenos tiene la consistencia de una temporada completa de Créase o no, el programa de Ripley en el que las pirámides energéticas de Bosnia convivían con el exorcismo de Ringo Starr a la hora de tomar la leche.

Todo suena verdadero. A la vez, los métodos tradicionales de verificación (los diarios, los noticieros, las grabaciones) pueden ser manipulados y casi nadie confía en lo que escucha ni en lo que ve

Aunque usted no lo crea, este libro divertidísimo destila una mirada paradójica sobre lo verídico y lo verosímil. En tiempos de fake news y posverdad, con millones de cámaras que registran todo lo que pasa y avances científicos y tecnológicos inimaginables hace unos años, lo extraño, lo fantástico y lo inesperado ya no provocan el impacto de otras épocas. ¿Existen mapaches que pueden hablar con los humanos? OK. ¿La luna es un satélite artificial que construyó una civilización extraterrestre? Bueno. Todo suena verdadero. A la vez, los métodos tradicionales de verificación (los diarios, los noticieros, las grabaciones) pueden ser manipulados y casi nadie confía en lo que escucha ni en lo que ve. Todo suena falso. Mientras tanto, miles de chiflados dedican su vida a perseguir historias de fantasmas, conspiraciones o reptilianos y comulgan con las pseudociencias. A ellos les debemos que una buena parte de la gente desconfíe de las vacunas.

“Todas las teorías planteadas en este libro pretenden que crea en ellas”, advierte Schreiber al comienzo de La teoría de todo lo demás: “Ni se le ocurra”. En su exención de responsabilidad como autor propone que las historias aquí narradas despierten la curiosidad del lector, pero que no se crea una palabra de lo que digan. Las evidencias científicas y el sentido común no alcanzan para aquellos que convirtieron el lema de Los expedientes secretos X en un credo personal: “Quiero creer”.

ABC

A.

Nacido en Hong Kong (cuando era británica) de padre australiano y madre inglesa, Dan Schreiber es un comediante y podcaster que vive en Londres.

B.

Habitué de librerías ocultas, documentales perdidos y conferencias extrañas, dedicó su carrera a recopilar ideas, creencias y afirmaciones raras.

C.

El libro La teoría de todo lo demás tiene como subtítulo “Un viaje al mundo de las rarezas” y reúne casos insólitos al estilo del célebre Ripley.