San Francisco de Asís: el cuerpo que eligió la pobreza

Pietro di Bernardone soñaba para su hijo un destino próspero entre telas finas y transacciones ventajosas. La Umbría medieval ofrecía horizontes de comercio y prestigio, y el joven Francisco, educado entre canciones de trovadores y aspiraciones caballerescas, parecía dispuesto a abrazarlos. Sin embargo, con el tiempo repetiría una convicción que condensaba su viraje interior: “Es dando como se recibe”. Esa certeza no fue consigna piadosa, sino la síntesis de una experiencia que transformó ambición en despojo y expectativa mundana en entrega radical.

Nacido en 1182, en una Asís vibrante y en expansión, Francisco creció en una familia acomodada. La guerra entre ciudades italianas interrumpió la despreocupación juvenil y lo condujo al cautiverio. La enfermedad posterior lo obligó a detenerse. En esa pausa forzada comenzó a gestarse una metamorfosis. El muchacho que había buscado honores empezó a interrogar el sentido de su entusiasmo.

El quiebre ocurrió en un cruce incómodo a las afueras de Asís. Francisco se topó con un leproso, figura que en su tiempo encarnaba la exclusión absoluta. Sintió el rechazo instintivo, pero en lugar de huir descendió del caballo, se acercó y lo abrazó. Más tarde escribiría que aquello que le resultaba amargo se transformó en dulzura. Ese gesto breve alteró su mirada para siempre. El contacto con la fragilidad ajena abrió una dimensión nueva. Poco después, en la pequeña iglesia de San Damián, escuchó en la intimidad de la oración un llamado a reconstruir. La restauración inicial fue material, pero la tarea más honda se desplegó en el orden espiritual.

San Francisco de Asís ACI Prensa

El despojo ante su padre y ante el obispo de Asís simbolizó una ruptura sin retorno. Francisco eligió la pobreza como forma de libertad, no como penitencia. Se desnudó de herencias y expectativas para revestirse de una coherencia que pronto atrajo a otros jóvenes. La fraternidad que nació en torno suyo no respondía a estrategias institucionales. Se sostenía en la literalidad del Evangelio, vivido sin reservas.

Su predicación evitaba la amenaza y prefería la persuasión afectuosa. Caminaba por aldeas y campos anunciando paz en una época atravesada por tensiones políticas y conflictos armados. La alegría se convirtió en signo distintivo. No era ingenuidad, sino convicción profunda de que la creación entera participaba de una armonía mayor. De allí brotó el cántico que celebra al sol, al agua y a la tierra como hermanos.

En el monte Alverna, hacia el final de su vida, recibió en su cuerpo, según el relato, los estigmas, las señales de la pasión de Cristo. Ese acontecimiento selló una identificación espiritual que ya se había expresado en cada decisión previa. Cuando murió, en 1226, sobre la desnudez de la tierra, dejó más que una orden religiosa. Heredó una gramática del desprendimiento que atravesó siglos.

Ocho centurias después, su figura continúa convocando multitudes. La exposición actual de sus restos en Asís se inscribe en la persistencia de una pregunta: ¿qué ocurre cuando un hombre decide vivir aquello que predica? ¿Qué irradiación produce una vida asumida con radical coherencia? La colina umbra, testigo de su juventud inquieta y de su madurez luminosa, vuelve hoy a latir al ritmo de ese interrogante.

La Porciúncula, una pequeña capilla casi despojada, situada en la llanura, permanece dentro de la imponente basílica de Santa María de los Ángeles

La ciudad que consiguió un apellido santo

Asís no es únicamente el escenario biográfico de Francisco, es la materia misma de su memoria. Recostada sobre las laderas del monte Subasio, con sus casas de piedra clara que al atardecer adquieren un matiz rosado, la ciudad conserva una fisonomía que parece suspendida en el tiempo. Las murallas medievales todavía abrazan un entramado de callejuelas estrechas que obligan a caminar sin prisa, como si el trazado urbano educara la respiración.

En el siglo XIII era un enclave próspero, atravesado por tensiones entre facciones y por el pulso comercial de una Italia fragmentada. Hoy es un destino que conjuga espiritualidad y patrimonio artístico con una naturalidad poco frecuente. La Basílica Papal de San Francisco, iniciada apenas dos años después de su muerte, domina la colina con la sobriedad de sus volúmenes superpuestos. En su interior, los frescos de Giotto y Cimabue narran escenas de la vida del santo con una fuerza narrativa que transformó la historia del arte occidental. Cada visitante recorre esas imágenes como quien lee una biografía en color y cal.

La plaza del Comune, con el templo romano de Minerva convertido en iglesia, recuerda que la ciudad fue también municipio romano antes de ser enclave franciscano. La Basílica de Santa Clara, con su fachada austera, guarda el crucifijo que habló a Francisco en San Damián. La Porciúncula, una pequeña capilla casi despojada, situada en la llanura, permanece dentro de la imponente basílica de Santa María de los Ángeles como un corazón protegido por otra arquitectura. En ese oratorio mínimo comenzó a delinearse una fraternidad que cambiaría el mapa espiritual de Europa.

El turismo contemporáneo ha aprendido a convivir con la devoción. Hoteles boutique ocupan antiguos palacios, restaurantes ofrecen cocina umbra donde el aceite de oliva y las trufas dialogan con recetas centenarias. Sin embargo, incluso en temporada alta, la ciudad mantiene una escala humana. El silencio es consecuencia natural de su topografía y de su historia.

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En este año centenario, la afluencia se ha intensificado. Las campanas marcan las horas con una resonancia que parece amplificada por la expectativa colectiva. Grupos de peregrinos ascienden por la Vía San Francesco con cantos suaves, mientras viajeros curiosos se detienen a contemplar el valle extendido como una pintura renacentista. El comercio local despliega iconografía franciscana en escaparates discretos, sin estridencias.

Asís ha aprendido a habitar su fama sin desfigurarse. Cada piedra parece consciente de la narrativa que sostiene. La ciudad no se reduce a santuario ni se disuelve en parque temático. Permanece como un organismo vivo que integra pasado y presente. En estos meses, su ritmo habitual se ha visto alterado por una corriente constante de visitantes que buscan algo más que una postal. La colina entera se ha convertido en antesala de un acontecimiento que trasciende la geografía y sitúa a Asís, una vez más, en el centro de la conversación espiritual de Europa.

El cuerpo custodio del tiempo

El relato de las reliquias de San Francisco es también el de una custodia celosa, atravesada por devoción, prudencia y conciencia histórica. Tras su muerte en 1226, el fervor popular fue inmediato y multitudinario. El temor a la dispersión de sus restos, práctica frecuente en la Edad Media, llevó a sus primeros hermanos a actuar con rapidez. El cuerpo fue trasladado en secreto y depositado en un lugar cuya ubicación exacta quedó deliberadamente silenciada.

La exposición actual de los restos en Asís ameritó grandes cuidados

Durante siglos, la tumba permaneció oculta bajo la basílica inferior. No se trató de una estrategia novelesca, sino de una decisión destinada a preservar la integridad física de aquello que los fieles consideraban un signo tangible de santidad. La práctica de fragmentar reliquias para distribuirlas entre iglesias y monasterios era habitual. Proteger el cuerpo completo implicaba sustraerlo a esa lógica de partición.

En 1818, tras largas gestiones ante la Santa Sede, se autorizó una excavación que permitió redescubrir el sepulcro original. El hallazgo confirmó la intuición transmitida por la tradición oral franciscana. Desde entonces, el cuerpo ha permanecido en la cripta, dentro de un austero sarcófago de piedra, acompañado por los restos de algunos de sus primeros compañeros. La sobriedad del espacio responde a la espiritualidad del propio Francisco, para quien la monumentalidad resultaba ajena a su vocación.

A lo largo del tiempo, distintas intervenciones científicas han estudiado el estado de conservación. Informes técnicos del siglo XX describen la estructura ósea con precisión antropológica, analizan las condiciones de humedad del entorno y registran medidas destinadas a garantizar estabilidad ambiental. La Iglesia ha conjugado devoción con criterios de conservación patrimonial, consciente de que se trata de un bien espiritual y también histórico.

En el corazón de Umbría, Asís vivió un tiempo irrepetible Andrei Ciobanu

La actual ostensión constituye un gesto excepcional en esa línea de cuidado. Exponer implica asumir riesgos controlados, diseñar dispositivos de protección, regular flujos de visitantes y establecer protocolos de seguridad. El relicario dispuesto para este período conmemorativo permitió la veneración sin contacto directo, mediante una estructura transparente que aseguró visibilidad y resguardo. Equipos especializados supervisan temperatura, iluminación y circulación para evitar alteraciones.

En la tradición cristiana, el cuerpo del santo no se concibe como objeto arqueológico. Se lo entiende como huella concreta de una existencia transformada por el Evangelio. La materia adquiere así una dimensión simbólica que excede su condición biológica. El cuidado de las reliquias expresa una teología encarnada, una comprensión de la santidad que atraviesa carne y tiempo.

El octavo centenario ha renovado la reflexión sobre ese legado físico. No se trata de exhumar para satisfacer curiosidad histórica, sino de ofrecer un signo visible que interpele al presente. El cuerpo que recorrió caminos polvorientos de Umbría y abrazó la intemperie permanece como testimonio silencioso. Custodiado durante siglos, vuelve ahora a situarse en el centro de la mirada colectiva, protegido por la misma discreción que lo preservó desde el inicio.

El relicario dispuesto para este período conmemorativo permitió la veneración sin contacto directo, mediante una estructura transparente que aseguró visibilidad y resguardo Orden Franciscana

Una ciudad en vigilia

Asís atravesó semanas con una intensidad que desborda el calendario litúrgico ordinario, desde el 21 de febrero hasta el 22 de marzo. La ostensión se integró al programa oficial del VIII Centenario con una organización que combinó solemnidad y precisión logística. La Basílica Papal abrió cada día en horario extendido, desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche, para permitir el acceso escalonado de peregrinos y visitantes. Los fines de semana se sumaron franjas adicionales y circuitos diferenciados para grupos previamente acreditados.

La inscripción para contingentes se gestionó a través del portal institucional del santuario, donde se asignaron turnos específicos con el fin de evitar aglomeraciones. Los fieles individuales pudieron acceder sin reserva previa en horarios determinados, sujetos a la capacidad diaria. Personal voluntario orientó el flujo en distintos puntos de la ciudad, desde la estación ferroviaria hasta los accesos a la colina. Y se dispusieron espacios de silencio y oración en áreas contiguas para quienes deseen prolongar la experiencia sin interferir en la circulación general.

Las celebraciones litúrgicas acompañaron el acontecimiento con una cadencia particular. Cada tarde se oficiaron vísperas solemnes y, en fechas señaladas, cardenales y ministros generales de la Orden presidieron eucaristías conmemorativas. Las campanas marcaron los momentos centrales con una resonancia que atravesó el valle. Coros franciscanos alternaron repertorios medievales con composiciones contemporáneas inspiradas en el Cántico de las criaturas, creando una atmósfera que conjugaba memoria y actualidad.

La ciudad ha reforzado servicios de transporte y seguridad y los visitantes arribaban en tren desde Perugia o Foligno para reducir el tránsito vehicular en el casco histórico. Hoteles y casas religiosas registraron ocupación elevada mientras las oficinas de turismo distribuían mapas especiales que integraban el recorrido espiritual con circuitos artísticos y gastronómicos, invitando a descubrir también el patrimonio civil que enmarcaba la experiencia.

ANDREI CIOBANU

En las filas que serpenteaban por la explanada se escuchaban idiomas diversos. Familias italianas, comunidades latinoamericanas, jóvenes europeos y visitantes asiáticos compartieron una espera serena. Algunos sostuvieron rosarios, otros permanecieron en contemplación silenciosa. El momento del ingreso se vivió con recogimiento contenido.

Al concluir el recorrido, muchos descendían hacia la Porciúncula o se detenían en miradores desde donde el paisaje umbro se despliega en tonos verdes y ocres. La experiencia no terminaba en la cripta. Se prolongaba en conversaciones discretas, en notas escritas en libros de intención, en decisiones íntimas que no se anunciaban.

Francisco, que exhortaba a sus hermanos a comenzar siempre de nuevo, parecía susurrar en esta vigilia colectiva que la renovación no es empresa espectacular, sino acto cotidiano. La ostensión pasó, el centenario encontró su clausura, la colina recuperó su ritmo habitual. Persistirá, sin embargo, la invitación a vivir con esa ligereza que transforma cada jornada en alabanza.