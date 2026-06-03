La Argentina hizo un pedido formal para ingresar al Cptpp
Es un acuerdo de integración económica conformado por 12 economías y más de 500 millones de habitantes que reúnen el 14% del PBI global
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La Argentina formalizó su intención de integrarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp). El canciller Pablo Quirno comunicó hoy que le entregó al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelandia, Todd McClay, la nota de intención formal “para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo”, declaró el funcionario desde París.
Se trata de un convenio de integración económica en la región de Asia-Pacífico. Incluye a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Los países que conforman el Cptpp reúnen el 7,5% de la población mundial, tienen el 14,7% del PBI global y compran el 14,3% de las importaciones del planeta.
Quirno agregó que la asociación cuenta con estándares de acceso a mercado, reglas de comercio, servicios e inversiones de los más avanzados y competitivos. “También conversamos sobre comercio, inversiones y el papel que pueden desempeñar las economías abiertas en un contexto internacional que demanda mayor integración, previsibilidad y cooperación”, sostuvo.
El acuerdo forma parte de la agenda de apertura comercial y se suma a los Acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, EFTA, Singapur y las negociaciones con Canadá. También se avanza en el proceso de adhesión a la OCDE.
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