JOSE IGNACIO.- Se va el año, y con éste, las palabras que lo marcaron. Al menos en el mundo anglosajón, es el momento en el cual distintos diccionarios (Merriam-Webster y Cambridge, entre otros) compiten presentando cada uno el término que eligieron como “word of the year”, aquel cuyo uso más se incrementó en 2023.

El más famoso, el Oxford English Dictionary, conocido por sus siglas OED, tras analizar cuánto fueron usadas más de 22 mil millones de palabras, se jugó por “rizz”. Se trata de una forma acortada de la palabra “carisma” exagerando el sonido de su sílaba media. EL OED ya la define oficialmente como “estilo, encanto o atractivo” y “la capacidad de atraer a una pareja romántica o sexual”.

Su elección causó sensación mediática. El OED tiene la peculiaridad de que a su palabra del año no sólo la eligen lexicólogos sino que, a diferencia de los demás diccionarios, tiene una parte abierta al voto popular para reflejar mejor el sentimiento de la gente. Como madre de chicos de 12 y 13 años que viven en Nueva York, esta cronista no puede más que felicitar al OED por su precisión. Sobre todo entre los varones preadolescentes, no parecería haber existido palabra más repetida que “rizz” en 2023. Es lo que todos quieren tener.

¿Cómo llegó a imponerse? Hubo algunos elementos clave. Surgió de la cultura de los juegos y de las personalidades de internet, pero hay más. Casper Gratwohl, autoridad del OED, dijo a The New York Times que “una de las razones por las que pasó de ser una frase de nicho en las redes sociales al lenguaje de todos los días es que es divertido decirla”. “Cuando sale de tu lengua, conlleva un poco de alegría”, resumió.

Las celebridades también contribuyeron a su difusión, en particular el actor inglés Tom Holland, quien declaró “No tengo ningún rizz”. La frase se volvió viral. Nadie le creyó, después de todo Holland acumula sex-appeal al protagonizar los films de superhéroes de Marvel y estar de novio de la chica más deseada del momento, Zendaya, pero así quedó como muy humilde y simpático ante el público. Los hijos de esta redactora explicaron que, efectivamente, uno puede decir que no tiene rizz, pero si, en cambio, reconoce que tiene rizz, si tenía algún rizz éste inmediatamente se evapora. Y que es tan omnipresente el término que hasta un profesor en la venerable escuela tricentenaria en la que estudian, en las despedidas antes de las vacaciones, reconoció a los alumnos que él tampoco tenía rizz. Inmediatamente todos lo contradijeron y le reaseguraron de su carisma. Un poco porque ese es el efecto en los demás de decir que no se tiene rizz, y otro poco, por supuesto, para que les suba la nota final.

¿Pero a qué términos le ganó el tan popular rizz? Algunos de las que llegaron a las instancias finales del OED fueron swiftie, un seguidor de Taylor Swift, y, el favorito personal, “bandera beige”.

Para explicar este último, valga aplicar el tema de las banderas a los romances de verano. Si en una primera cita una de las partes desliza que va a la playa con silla, sombrilla y una serpiente de mascota en la canasta (historia real), si los amigos de la otra parte vienen de EE.UU., posiblemente opinarán: “bandera roja”. Quiere decir que hay una señal de alerta para el futuro de la relación. Esto no es nuevo. Pero si, en cambio, en una primera cita, una de las partes desliza que va a la playa y que, rodeado de los personajes de la temporada, gente con serpientes de mascotas y puestas de sol teatrales, dice que prefiere no levantar la mirada de sus revistas de filatelia avanzada, los amigos opinarán: “bandera beige”. Esto significa que, o bien la persona es aburrida o bien que, en las palabras coloquiales del matutino de la Gran Manzana, “tiene algunas cositas raras, que no son exactamente malas pero que tampoco suman”. Lo que está claro es que si un candidato así quiere estar en la última y se describe a sí mismo como falto de rizz, a diferencia de lo que ocurrió con Tom Holland y el profesor será un caso tanto, pero tanto más difícil de contradecir para los demás.

