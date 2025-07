Tinta, palabras y pasión: el diario de Frida Kahlo

Mi Diego:

Espejo de la noche.

Tus ojos espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Todo tú en el espacio lleno de sonidos-en la sombra y en la luz. Tu te llamaras AUXOCRÓMO el que capta el color. Yo CROMOFORO -la que dá el color. Tú eres todas las combinaciones de los números, la vida. Mi deseo es entender la línea la forma la sombra el movimiento. Tú llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células que son mis astros y va a las tuyas que son mi luz. Fantasmas. axocromo-cromoforo

Era sed de muchos años retenida en nuestro cuerpo. Palabras encadenadas que no pudimos decir sino en los labios del sueño. Todo lo rodeaba el milagro vegetal del paisaje de tu cuerpo.

Sobre tu forma, a mi tacto respondieron las pestañas de las flores, los rumores de los ríos. Todas las frutas había en el jugo de tus labios, la sangre de la granada, el tramonto del mamey y la piña acrisolada. Te oprimí contra mi pecho y el prodigio de tu forma penetró en toda mi sangre por la yema de mis dedos. Olor a esencia de roble, a recuerdo de nogal, a verde aliento de fresno. Horizontes y paisajes que recorrí con el beso.

Un olvido de palabras formará el idioma exacto para entender las miradas de nuestros ojos cerrados.

Estás presente, intangible y eres todo el universo que formo en el espacio de mi cuarto. Tu ausencia brota temblando en el ruido del reloj; en el pulso de la luz; respiras en el espejo. Desde ti hasta mis manos, recorro todo tu cuerpo, y estoy contigo un minuto y estoy conmigo un momento. Y mi sangre es el milagro que va en las venas del aire de mi corazón al tuyo.

El milagro vegetal del paisaje de mi cuerpo es en ti la naturaleza entera. Yo la recorro en vuelo que acaricia con mis dedos redondos cerros, penetran mis manos los umbríos valles en ansias de posesión y me cubre el abrazo de las ramas suaves, verdes y frescas. Yo penetro el sexo de la tierra entera, me abrasa su calor y en mi cuerpo todo roza la frescura de las hojas tiernas. Su rocío es el sudor de amante siempre nuevo.

No es amor, ni ternura, ni cariños, es la vida entera, la mía, que encontré al verla en tus manos, en tu boca y en tus senos. Tengo en mi boca el sabor almendra de tus labios. Nuestros mundos nos han salido nunca fuera. Solo un monte conoce las entrañas de otro monte.

Por momentos flota tu presencia como envolviendo todo mi ser en una espera ansiosa de mañana. Y noto que estoy contigo. En este momento lleno aun de sensaciones, tengo mis manos hundidas en naranjas, y mi cuerpo se siente rodeado por tus brazos.

.....................................................................................

Para Diego mío

la vida callada dadora de mundos, lo que más importa es la no-ilusión, la mañana nace, los rojos amigos, los grandes azules, hojas en las manos, pájaros reideros, dedos en el pelo, nidos de paloma raro entendimiento de la lucha humana sencillez del canto de la sinrazón locura del viento en mi corazón = que no rimen niña = dulce xocolatl del México antiguo, tormenta en la sangre que entra por la boca -convulsión, augurio, risa y dientes finos ahujas de perla, para algún regalo de un siete de julio, lo pido, me llega, canto, cantado, cantare desde hoy nuestra magia-amor.

......................................................................................

Nadie sabrá jamás como quiero a Diego. No quiero que nada lo hiera, que nada lo moleste y le quite energía que él necesita para vivir.

Vivir como a él se le de la gana. Pintar, ver, amar, comer, dormir, sentirse solo, sentirse acompañado, pero nunca quisiera que estuviera triste.

Si yo tuviera salud quisiera dársela toda.

Si yo tuviera juventud toda la podría tomar.

No soy solamente tu -madre- soy el embrión, el germen, la primera célula que en potencia lo engendró. Soy él desde las más primitivas... y las más antiguas células, que con el “tiempo” se volvieron él.

......................................................................................

¿Porqué le llamo mi Diego?

Nunca fue ni será mío.

Es de él mismo.

......................................................................................

Diego principio

Diego constructor

Diego mi niño

Diego mi novio

Diego pintor

Diego mi amante

Diego “mi esposo”

Diego mi amigo

Diego mi madre

Diego mi padre

Diego mi hijo

Diego = Yo=

Diego Universo

Diversidad en la unidad

......................................................................................

Aniversario de la Revolución

7 de noviembre de 1947

Árbol de la Esperanza mantente firme! Yo te esperaré- respondiste a un sentido con tu voz yo estoy llena de ti, esperando que lleguen tus palabras que me harán crecer y me enriquecerán

DIEGO

estoy sola

...................................................................................

ORIGEN DE LAS DOS FRIDAS

=Recuerdo=

Debo haber tenido seis años cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña... de mi misma edad más o menos.

En la vidriera del que entonces era mi cuarto , y que daba a la calle de Allende, sobre uno de los primeros cristales de la ventana, echaba “baho”. Y con un dedo dibujaba una “puerta”....

Por esa “puerta” salía en la imaginación, con una gran alegría y urgencia, atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a una lechería que se llamaba PINZÓN... Por la O de PINZÓN entraba y bajaba INTEMPESTIVAMENTE al interior de la tierra, donde “mi amiga imaginaria” me esperaba siempre. No recuerdo su imagen ni su color. Pero sí sé que era alegre -se reía mucho. Sin sonidos. Era ágil y bailaba como si no tuviera peso ninguno. Yo la seguía en todos sus movimientos y le contaba, mientras ella bailaba, mis problemas secretos. ¿Cuáles? No recuerdo. Pero ella sabía por mi voz todas mis cosas... Cuando ya regresaba a la ventana, entraba por la misma puerta dibujada en el cristal. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo había estado con “ella”? No sé. Pudo ser un segundo o miles de años... Yo era feliz. Desdibujaba la “puerta” con la mano y “desaparecía”. Corría con mi secreto y mi alegría hasta el último rincón del patio de mi casa, y siempre en el mismo lugar, debajo de un árbol de cedrón, gritaba y reía. Asombrada de estar sola con mi gran felicidad y el recuerdo tan vivo de la niña. Han pasado 34 años desde que viví esa amistad mágica y cada vez que la recuerdo, se aviva y acrecenta más y más dentro de mi mundo.

PINZÓN 1950

...............................................................................

No sirve esta pluma para este papel.

Nunca he visto ternura más grande que la que Diego tiene y da cuando con sus manos y sus bellos ojos toca las esculturas del México indio.

Nadie es más que un funcionamiento -o parte de una función total. La vida pasa, y da caminos, que no se recorren vanamente. Pero nadie puede detenerse “libremente” a jugar en el sendero, porque retrasa o trastorna el viaje atómico y general. De allí viene el descontento, de allí la desesperanza y la tristeza. Todos quisiéramos ser la suma y no el elemento número.

Los cambios y la lucha nos desconciertan nos aterran por constantes y por ciertos, buscamos la calma y la “paz” porque nos anticipamos a la muerte que morimos cada segundo. Los opuestos se unen y nada nuevo ni arrítmico descubrimos. Nos guarecemos, nos alámos en lo irracional, en lo mágico, en lo anormal, por miedo a la extraordinaria belleza de lo cierto de lo material y dialéctico, de lo sano y fuerte- nos gusta ser enfermos para protegernos.

Alguien -algo- nos protege siempre de la verdad. Nuestra propia ignorancia y nuestro miedo. Miedo a todo -miedo a saber que no somos otra cosa que vectores dirección construcción y destrucción para ser vivos y sentir la angustia de esperar al minuto siguiente y participar en la corriente compleja de no saber que nos dirigimos a nosotros mismos, a través de millones de seres- piedras- de seres aves- de seres astros- de seres microbios - de seres fuentes a nosotros mismos - variedad del uno incapacidad de escapar al dos -al tres al etc de siempre- para regresar al uno. Pero no a la suma (llamada a vece dios- a veces libertad a veces amor- no- somos odio -amor- madre- hijo- planta- tierra- luz -rayo- etc- de siempre- mundo dador de mundos-universos y células universos

Ya!

..............................................................................

1910-1953

En toda mi vida he tenido 22 operaciones quirúgicas- El Dr juanito Farill a quien considero un verdadero hombre de ciencia y además un ser heroico por que ha pasado su vida entera salvando a los enfermos siendo él un enfermo también enfermedad a los seis años parálisis infantil {poliomelitis 1926- accidente en camión con ALEX

..... ......

1950-51

He estado enferma un año. Siete operaciones en la columna vertebral. El Doctor Farill me salvó. Me volvió a dar alegría de vivir. Todavía estoy en la silla de ruedas, y no sé si pronto volveré a andar. Tengo el corset de yeso que a pesar de ser una lata pavorosa, me ayuda a sentirme mejor de la espina. No tengo dolores. Solamente un cansancio de la tiznada, y como es natural muchas veces desesperación. Una desesperación que ninguna palabra puede describir. Sin embargo tengo ganas de vivir. Ya comencé a pintar. El cuadrito que voy a regalarle al Dr Farill y que estoy haciendo con todo mi cariño para él. Tengo mucha inquietud en el asunto de mi pintura. Sobre todo por transformarla para que sea algo útil al movimiento revolucionario comunista, hasta ahora no he pintado sino la expresión honrada de mí misma, pero alejada absolutamente de lo que mi pintura pueda servir al partido. Debo luchar con todas mis fuerzas para que lo poco positivo que mi salud me deje hacer sea en dirección a ayudar a la revolución. La única razón real para vivir.

....................................................................................

Noviembre 9-1951

Niño-amor. Ciencia exacta, voluntad de resistir viviendo alegría sana, gratitud infinita. Ojos en las manos y tacto en la mirada. Limpieza y ternura frutal. Enorme columna vertebral que es base para toda la estructura humana. Ya veremos, ya aprenderemos. Siempre hay cosas nuevas. Siempre ligadas a las antiguas vivas.

Alado-Mi Diego mi amor de miles de años

Sadga. Yrenáica

Frida

DIEGO

......................................................................................

Julio. 1953

Cuernavaca

Puntos de apoyo.

En mi figura completa solo hay uno, y quiero dos.

Para tener yo los dos me tienen que cortar uno. Es el uno que no tengo el que tengo que tener

Para poder caminar el otro será ya muerto!

A mí, las alas me sobran.

Que las corten y a volar!!!

........................................................................

Agosto de 1953.

Seguridad de que me van a amputar la pierna derecha. Detalles sé pocos pero las opiniones son muy serias. Dr Luis Méndes y el Dr. Juan Farill.

Estoy preocupada, mucho, pero a la vez siento que será una liberación. Ojalá y pueda ya caminando dar todo el esfuerzo que me queda para Diego, todo para Diego.

11 de Febrero de 1954

Me amputaron la pierna hace 6 meses

Se me han hecho siglos de tortura y en momentos casi perdí la razón. Sigo sintiendo ganas de suicidarme

Diego es el que me detiene por mi vanidad de creer que le puedo hacer falta. El me lo ha dicho y yo le creo. Pero nunca en la vida he sufrido más. Esperaré un tiempo.

......................................................................................

Estamos ya en Marzo

Primavera 21

HE logrado mucho.

Seguridad al caminar

Seguridad al pintar.

Amo a Diego más que a mí misma. Mi voluntad es grande. Mi voluntad permanece.