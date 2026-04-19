Dos hadas y la magia del enfrentar los miedos: la literatura infantil de Han Kang

Entre hadas, truenos y relámpagos, la premio Nobel de Literatura surcoreana Han Kang incursionó en el mundo infantil con una fábula que invita a los niños a superar los miedos y mirar el mundo desde otra perspectiva: a veces son los mismos temores los que no permiten avanzar y disfrutar la vida. En este punto, un mensaje interesante para los niños, pero igual de válido para los adultos.

La historia se centra en dos pequeñas hadas: una del trueno y otra del relámpago que viven en un lugar tan alto que no podemos ver, el reino del cielo y que, aseguran “se aburren como ostras”. Así comienza la aventura que en las que se proponen salir para conocer el mundo.

Han Kang

Dejan sus trajes y la seguridad de sus alas, aunque, por consejo de su abuela, llevan consigo “dos cajas del color del atardecer. Una estaba llena de rayos plateadores y en la otra había un tambor y baquetas del color del cielo”.

La magia de los textos adquiere otra dimensión con los colores y las ilustraciones de la artista surcoreana Jin Tae Ram, con trazos inspirados en la pintura tradicional asiática. Y que logra un equilibro perfecto entre los tonos cálidos del hada del relámpago, y los tonos fríos del hada del trueno. Son los mismos dibujos que acercan a las hadas a la fisonomía de dos niñas, y las asemeja a dos pequeñas traviesas.

Han Kang

“En agosto de 2000, un día en que llovía mucho, me convertí en madre y, como me interesaban mucho los libros infantiles, escribí esta historia –dijo Han Kang en 2007, cuando presentó el libro en Corea-. Las dos pequeñas hadas, que no soportan las cosas incómodas ni aburridas, emprenden un alegre viaje por el mundo".

Durante una entrevista que dio Han Kang en diciembre 2024 a la Academia Sueca, justo antes de la entrega del Nobel en Estocolmo, volvió a referirse al libro infantil y a su inspiración: “De niña, me encantaba Los hermanos Corazón de León. Cuando leí ese libro, lo identifiqué con mis preguntas sobre los humanos, la vida y la muerte”, haciendo referencia a las obras de la autora sueca Astrid Lindgren, creadora del personaje Pipi Calzaslargas, cuyo nombre lleva el premio literario infantil más prestigioso junto al Hans Christian Andersen.

(FILES) Korean author Han Kang (R) signs a copy of her book The Vegetarian at a photocall in London on May 15, 2016, ahead of the announcement of the winner of the 2016 Man Booker International Prize. South Korean author Han Kang won the Nobel Prize in Literature 2024, it was announced on October 10, 2024. (Photo by Leon NEAL / AFP) LEON NEAL - AFP

Aunque el libro se publicó en 2007, recién el año último llegó a la Argentina con una edición traducida por Sunme Yoon, traductora “oficial” de Han Kang al español. Hada del trueno y hada del relámpago no se trata de su único libro infantil: en 2009 publicó The Box of Tears.

Han Kang recibió el premio Nobel de Literatura 2024 por su “intensa y poética prosa, que confronta traumas generacionales y expone la fragilidad de la vida humana”, como el mismo comité de la Academia Sueca declaró en ese entonces.

La entrega del Nobel a la escritora coreana Han Kang

Nacida en 1970 en Gwanju, la escritora es autora de La Vegetariana, escrito también en 2007 y traducido al inglés en 2015, y que le valió el premio Booker en 2016.

Entre sus novelas se encuentras: I do not bid farewell (2021); Blanco (2015, traducido al español por Rata books); Actos Humanos (2014, traducido al español por Rata books); La Clase de griego (2011, traducida al español por Random House); The Wind is blowing (2010); La Vegetariana (2007, traducida al español por Random House); Your cold hands (2002); Black Deer (1998).