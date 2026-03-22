¿Qué es el arte? Ante la pregunta del millón, uno podría decir: la palabra “arte” refiere a las novelas, las esculturas, las sinfonías, los discos, las pinturas… “Pero también la usamos para hablar de cócteles, gangnam style, alfombras, relatos fantásticos, jardines…”, y así hasta disfraces, tatuajes o señaladores, entre otras mil cosas, dicen Brian Eno y Bette A. en Qué hace el arte, un librito hermoso recién publicado acá. Si es cierto que todos hacemos arte aunque no lo llamemos así, porque decorar la mesa antes de una cena o bailar de una forma u otra son expresiones artísticas, este abecé de una teoría del arte da con una definición: “El arte es el nombre que le otorgamos a una cierta clase de experiencia, el nombre que le damos a un tipo de interacción que tenemos con algo”.

El arte está en todas partes. Hay arte en el diseño de unas uñas o en una receta de cocina, porque el arte no es una sustancia que solamente se irradia desde las pinturas y las sinfonías, aseguran los autores (ambos, artistas consagrados). ¿Cómo se explica? El ejemplo del destornillador es evidente: “Un destornillador tiene dos partes: la hoja y el mango. La hoja realmente solo puede confeccionarse de una manera”, escriben y dibujan, porque el libro está repleto de ilustraciones: “Si vas a una ferretería y echas un vistazo a la sección de destornilladores planos, verás que todas las hojas son prácticamente idénticas. No ocurre lo mismo con los mangos. En la hoja no hay espacio para el ‘arte’, pero sí lo hay en los mangos, que pueden ser de rayas, moteados, multicolores u opacos”. El arte aporta belleza ahí donde termina la función.

El arte en las uñas (nail art), una de las tantas nuevas formas de belleza shutterstock - Shutterstock

En Qué hace el arte, la teoría no es elitista ni restrictiva. Todo lo contrario. Según Eno y Bette A., el arte no tiene un mensaje críptico que haya que descifrar, sino que es una actividad humana que despierta sentimientos y por eso adquiere nuevos significados en la mente de cada espectador de acuerdo con su historia personal y su cultura. El arte es el gran simulador: convierte la cabeza y el corazón en cajas de resonancia donde se puede experimentar el horror de una prisión o la belleza del amor sin soportar las consecuencias reales de esas cosas. Es que los sentimientos que provoca presentan otros mundos: “Aquellos en los que querrías estar y aquellos que preferirías evitar”, distinguen los autores. El arte también es seguro, un espacio donde el adulto juega y aprende tal como el piloto de avión en un simulador de vuelo, y una forma de práctica intelectual y afectiva (todos los grandes cambios sociales, desde las revoluciones políticas hasta las distintas olas del feminismo, se plasmaron antes en el arte que en la realidad). Según la escritora y activista norteamericana bell hooks, que escribe su nombre y apellido con minúsculas, “el arte existe para sopesar qué es posible, cómo podrían ser las cosas, no solo cómo son”.

Portada del libro Qué hace el arte, de Brian Eno y Bette A. gentileza

Tengo un dilema moral: en esta época de horrores, me parece egoísta buscar un refugio mental en las novelas, los discos y las películas. Existe demasiado sufrimiento ahí afuera. Sin embargo, la lectura de este libro ayuda a matizar el problema: “Cuando pensamos en darle forma al futuro, podemos empezar con ideas sobre mundos ideales”, dicen los autores. Es cierto y cualquiera puede hacerlo. Más aún en tiempos de incertezas, el arte nos ayuda a sentir, ya no solo imaginar, nuevos futuros.

ABC

A.

Nacido en el Reino Unido en 1948, Brian Eno es un músico que se considera un pionero en varios géneros, como el glam o la electrónica.

B.

A los 42 años, la escritora y artista visual neerlandesa Bette A. es cofundadora de Heroines!, un movimiento que estudia los roles femeninos.

C.

En formato pocket, el libro Qué hace el arte incluye textos e ilustraciones con el objetivo de ofrecer “una teoría inacabada” sobre la expresión artística.