Real Madrid les impuso una multa millonaria a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras su incidente del jueves

En la antesala del clásico del fútbol español con Barcelona, Real Madrid no tiene paz. El culebrón por el incidente entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni continúa. El club blanco informó este viernes que ambos futbolistas “mostraron su total arrepentimiento por lo sucedido y se disculparon entre ellos”. Además, la entidad de la capital española informó que ambos jugadores fueron multados en medio millón de euros cada uno.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente”, comienza el comunicado del club blanco, publicado a través de sus redes sociales.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

El documento añade: “Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”.

Y concluye: “Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”.

Un cable de la agencia AFP puso el ojo en el presidente del club, Florentino Pérez. “El incendio entre los jugadores del Real Madrid pone a prueba al presidente Florentino Pérez, que vuelve a encontrarse con un vestuario descontrolado veinte años después de que una situación similar le llevara a la renuncia”, recuerda la agencia francesa de noticias.

El comunicado de Federico Valverde, publicado en una historia de Instagram Instagram Valverde

Y agrega: “Con el Barcelona a once puntos y a un paso de revalidar el título liguero, el enfrentamiento el jueves entre Fede Valverde y Aurélien Tchouméni que terminó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo cranoencefálico y ambos jugadores expedientados, reaviva los rumores sobre la guerra de egos en el vestuario.”. Una especie de Zidanes vs. Pavones, pero en este 2026.

Según recuerda AFP, “Valverde negó que se tratara de una pelea reprochando que ‘acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento’, apuntando directamente a una filtración en el interior del vestuario. El incidente se añade a la polémica en torno al astro francés Kylian Mbappé, blanco de críticas por su escapada lesionado a Italia, mientras el equipo merengue se enfrentaba al Espanyol en un partido clave para retrasar el título liguero de Barcelona. La buena actuación de Vinícius en ese partido el domingo pasado, volvió a abrir el debate de si brasileño y francés brillan más juntos o por separado y la necesidad de tener a ambos”.

Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid Lennart Preiss - AP

Mientras tanto, parece cada vez más claro que Álvaro Arbeloa no continuará como entrenador la próxima temporada luego de no haber conseguido ningún título en esta campaña -eliminado de la Copa del Rey y de la Champions, parece improbable que le quite La Liga a Barcelona, que le lleva 11 puntos con apenas 12 en juego. Los catalanes pueden ser campeones el domingo en el Camp Nou. En este sentido, el regreso del portugués José Mourinho -aunque su actual club, Benfica, pretenda retenerlo- parece la decisión más fuerte que tendrá que tomar Florentino Pérez en las próximas horas.