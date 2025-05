Valeria Romeo, la ilustradora fetiche de los grandes hoteles del mundo

Una imagen de profundo azul noche desde el Park Hyatt Milán homenajea al último ramadán. La asombrosa noche de Montecarlo se exhibe en el L’Hotel de Paris para el Festival des Etoilés. Una activa población de lujo se muestra en las ventanas del Hotel Bulgari de Milán por su 20° aniversario. El frente del Four Seasons de Ginebra compite con un par de cisnes. El Burj Al Arab casi pincha una enorme luna. Hay algo en cada pieza que invita a llevarla a casa y hacerla un cuadrito. Su pincel muestra con audacia los modelos en acción, siempre en acción de disfrute. Y deposita en la naturaleza o en objetos inanimados cierta personalización que recrea el placer sereno del buen goce.

Valeria Romeo

Valeria Romeo nació y creció en un pequeño pueblo rural cerca de Milán, una zona residencial donde la vida era sencilla; pasaba mucho tiempo con sus dos hermanos y amigos en los jardines alrededor de su casa. A la escuela iba a pie y luego en bicicleta. Los ojos se le llenaban de paisajes y de detalles.

Durante varios años se apasionó por la danza, que ocupó gran parte de su tiempo libre. “El compromiso y la disciplina se convirtieron en elementos importantes que luego trasladé a mi trabajo –explica–. Para estudiar, me mudé a Milán, donde comencé a asistir a la Academia de Comunicación. Y mi pasión por el mundo gráfico comenzó a hacerse cada vez más importante”. Apenas egresada, se mudó a París, donde trabajó en la agencia de publicidad TBWA por cuatro años. “Como director de arte, desarrollé una pasión por las ilustraciones muy elegantes y femeninas de los años 30 y 40, en particular me enamoré de George Lepape –relata–. Encontré mucha inspiración en París durante esos años, tomé toneladas de fotografías, compraba revistas, libros, visitaba exposiciones. Recuerdo muy bien cuando intenté dibujar la primera ilustración, en el reverso de una pequeña guía de la ciudad colocada en la Place de la Concorde. Durante años siguió siendo simplemente una gran pasión”.

Valeria Romeo

–Pero un día saltaste al trabajo independiente...

–Fue después de varios años como diseñador gráfico y director de arte en agencias de comunicación, como TBWA en París y Saatchi&Saatchi en Milán. Para 2017 me animé y comencé mi carrera como freelance. En los primeros años mi trabajo fue principalmente de diseñador gráfico, luego dediqué más esfuerzo a las ilustraciones. En los últimos años abandoné el diseño gráfico para dedicarme por completo a la ilustración.

– Creás piezas con un estilo naïf muy personal, que no es infantil. ¿Cómo desarrollaste tu estilo?

–Siempre intento proteger mi carácter ligero y onírico; para mí la ilustración es una representación entre la realidad y mi imaginación. No hubo una fórmula ni voluntad concreta, sino mucha investigación, ganas, experimentación, técnica.

“Intento que todo sea onírico, con algunos detalles reales para hacer la ilustración lo más creíble posible, pero sin descuidar mi identidad”

–Hay una cierta sensación de deseo, de tentación, en tus obras.

–Intento que todo sea onírico, con algunos detalles reales para hacer la ilustración lo más creíble posible, pero sin descuidar mi identidad. Creo que también la labor, que toma un tiempo, casi como si pintaras un cuadro, se refleja en el resultado. El proceso que surge de una combinación de curiosidad y rigor profesional genera ciertas ganas de entrar en esa escena.

– Realizás muchas piezas para hoteles, ¿cómo es la experiencia de trabajar para ellos?

–Son clientes muy estimulantes porque cada hotel o cadena tiene su propio target e identidad, condiciones de estética y perfil. Poder mezclar sus necesidades con mi estilo siempre es un desafío divertido.

–¿Cómo hacés para crear una identidad para un hotel sin perder la tuya?

–Al menos para mí, es importante trabajar en una investigación previa. Estudio profundamente al cliente, su look & feel, y tengo una discusión sincera con los responsables de las oficinas de comunicaciones y marketing. A veces parten de un color de referencia, de un concepto, y otras veces me dejan mucho margen para la libre interpretación. Pero creo que se acercan esencialmente porque buscan el estilo que hago, de modo que se trata de encontrar un punto común entre mi personalidad y su marca.

–¿Qué inspiran la inteligencia artificial y las últimas herramientas digitales?

–No estoy en contra del progreso digital, incluso si a veces mi trabajo se hace a mano, en papel. Todos experimentamos como un hecho la reducción de los tiempos de trabajo. Eso hace que los plazos de entrega sean mucho más fáciles. Por otro lado, sí considero que la inteligencia artificial hace que la creatividad pierda su poesía.

–¿Qué creés que estas herramientas no podrán sustituir?

–La inteligencia artificial puede acercarse mucho a lo que una persona puede crear desde su imaginación, pero quizá la ilustración sea precisamente un valor que resulte una excepción, una representación subjetiva entre la realidad y la imaginación, con todo su sentimiento humano e imperfección. Creo que la pincelada a mano sigue estando indemne. Permitirá que el trazo mantenga su propia melodía