Entre el streaming y el rap, la cultura global se volvió latina

La cultura pop y los medios de comunicación tenían una alianza para llegar a multitudes. Pero desde hace un tiempo empezaron a ocurrir grandes eventos por fuera del radar de los medios masivos. Ampeter, Fernanfloo, Misho, Samy Rivers, Shelao, Luzu, son nombres desconocidos para muchas personas, pero llenan un estadio con setenta mil personas.

Ibai Llanos mostró en su Twitter cómo se vestiría en la velada

Estas estrellas de la cultura en línea, el 1° de julio demostraron que tienen vida más allá de la virtualidad en la tercera Velada del año que Ibai Llanos organizó con otras veinte personalidades de las plataformas. En pocos años Ibai logró convertirse en una referencia de una forma de entretenimiento que no está en ningún manual.

De los continuados de la televisión tuvo el desfile de cantantes invitados. De los recitales de rock, estaba el estadio Civitas Metropolitano rebosante de gente bajo el sol de Madrid, que sofoca hasta las diez de la noche. Del circo clásico, un cuadrilátero en el que boxeaban celebridades que ya no son de plastilina, como en el Celebrity Death Match de MTV, sino gamers que salen de sus canales de YouTube para pelear cuerpo a cuerpo.

El encuentro superó el récord del anterior con picos de tres millones y medio de personas conectadas a Twitch, que transmitió en directo y gratuitamente el espectáculo. A diferencia de la TV conocida, este canal fue indiferente a la transmisión, al punto que Ibai se quejó muchas veces de que los servidores no estuvieron a la altura de los 15 millones de usuarios únicos que se conectaron en las ocho horas del espectáculo.

"Veinteañeras de uñas infinitas, escobillones por pestañas y corsés que ajustan los movimientos del perreo son tan populares como los muchachos con chaquetones caros que no se sacan ni con cuarenta grados. Las marcas de lujo, agradecidas"

Pero, como manda la transparencia de la cultura streaming, las dificultades de acceso fueron parte del evento. Cuando en el estadio se quejaron de que no escucharon la canción de Nicki Nicole, la niña como si nada la cantó de nuevo. Para la generación que empezó transmitiendo desde sus habitaciones, la improvisación es su lenguaje, al punto que lo consagraron en un género musical muy apreciado. Son un público que no sabe ser espectador. Participa y opina en las redes. Avisa y retransmite desde su móvil cuando está en vivo. Y espera que los entretenedores lo tengan en cuenta.

El video donde Ibai agradecía y respondía a las críticas llegó a dos millones de vistas en un día, más rápido que el del mismo espectáculo.

Justo cuando en el mundo desfilaban las marchas del orgullo, en la Velada del año la igualdad se coreaba como “Miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche soy tu bebé y mañana somos amigos”. Veinteañeras de uñas infinitas, escobillones por pestañas y corsés que ajustan los movimientos del perreo son tan populares como los muchachos con chaquetones caros que no se sacan ni con cuarenta grados. Las marcas de lujo, agradecidas.

Feid, Lola Índigo, Eladio Carrión, Quevedo, compartieron el flamenquito de Estopa. Ozuna cantando “Tu boca no pierde el sabor de caramelo” fueron coreados por igual que la “Marcha, marcha, queremos marcha, marcha” de Rosario Flores. Arrasaron las estrellas argentinas Nicki Nicolle, María Becerra, Milo J con la camiseta de Morón y Duki, que emocionado repetía “Muchas gracias, guachos, que me recibieron desde 2018 como en mi casa”. Coscu defendió con los puños la camiseta celeste y blanca y le ganó al chileno Germán Garmendia, que tiene dos de los cinco primeros canales de You Tube en español. Argentina está triunfando en el mundo y la mitad del país ni se entera.

Ritmos latinos y expresiones dialectales como “pibes” y “facha” revirtieron la circulación de la cultura y convirtieron la lengua española en tendencia global.

Como en el Siglo de Oro, ahora también hay un Quevedo que hace rimas como don Francisco, solo que un poco más chungas como “Soltate el pelo que esta noche hay que perrear hasta llegar al suelo”.

