Pelea en Madrid: Coscu noqueó a Germán Garmendia y consiguió una sorpresiva felicitación de Lionel Messi

Ibai Llanos consiguió superar el récord mundial de audiencia para un directo en la plataforma Twitch, este sábado. El streamer español creó y organizó la Velada del Año 3, que se celebró este fin de semana en en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid (España). Una jornada que dio la victoria al argentino Martín Pérez Disalvo, conocido popularmente como Coscu, cuando le ganó sobre el ring al chileno Germán Garmendia. Un combate que terminó con la inesperada felicitación de Lionel Messi.

“Messi, te amo. Sos la mejor persona del mundo. Te quiero”, escribió Disalvo, a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de tres millones y medio de seguidores, junto a la instantánea de su triunfo. Y agregó: “Te quiero dedicar esta victoria a vos y a mi papá, que está en el cielo”. Posteriormente, el streamer apuntó que, junto a Duki y otras celebridades, el capitán de la selección nacional le envió un mensaje para darle la enhorabuena.

Coscu se consagró ganador del evento Instagram: martinpdisalvo

El combate entre el argentino y el chileno fue el último de la noche, donde Coscu lo derrotó con un knockout técnico, que lo proclamó vencedor de la noche. En los cinco enfrentamientos restantes, Abraham Mateo le ganó a Ampeter; Marina “La Rivers” venció a Samy Rivers; Fernanfloo a Luzu; y La Elegida (Samantha Rivers) a Mayichi.

Coscu venció a Germán Garmendia en la Velada del Año 3

Alrededor de 2,4 millones de personas visualizaron en promedio la Velada del Año 3, que tuvo una duración aproximada de ocho horas y su pico en 3,3 millones de usuarios. Entre los asistentes al evento organizado por Llanos, que deleitaron al público con sus actuaciones musicales, figuraron artistas como Nicki Nicole, Quevedo, Duki, Ozuna o Eladio Carrión.

Coscu contó que lo felicitó Lionel Messi Instagram: martinpdisalvo

En tanto, Disalvo compartió un agradecimiento a sus seguidores y destacó que recibió la felicitación de varias celebridades, entre las que figuró Lionel Messi.

Coscu contó que recibió el saludo de Lionel Messi Instagram: martinpdisalvo

El tenso intercambio entre Coscu y María Becerra

María Becerra acaba de consagrar un éxito más con su nuevo lanzamiento, “Corazón Vacío”. Pero el streamer cuestionó a través de un vivo que el tema estuviera bajo la autoría de la artista oriunda de Quilmes. “‘Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que’”, parafraseó el argentino. Y apuntó: “Reconozcamos que esa barra la hizo Litkillah o Duki. No me la cuenten. Es un montón”.

Al no darse por vencido, Coscu insistió: “Escribe María. ¿Habrá sido FMK? ¿Podemos preguntar públicamente? ¿Nos contestará si preguntamos quién escribió ese barrón? ¿Lo escribiste vos? No mientas”.

María Becerra le contestó a Coscu ante un fuerte cuestionamiento del streamer

“La nena de Argentina” no desaprovechó la oportunidad para responder a aquellos que cuestionan su trabajo y disparó: “La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción, exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre Xross y yo”. “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y, automáticamente, confirman que la escribió un hombre. Y, por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”, agregó.

