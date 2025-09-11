7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 11 al miércoles 17 de septiembre en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Estilo Art. Desde hoy hasta el martes, La Aldea, en Pilar, será escenario de una exposición multidisciplinaria que propone una experiencia distinta, cercana y sin reglas. Bajo el lema Utopía, esta primera edición invita a recorrer un universo de obras atravesadas por la sensibilidad, la tecnología y la emoción. Se 12 a 19 en Ruta Panamericana Km 44, ramal Pilar, con entrada gratis.
- Inauguraciones. Ayer abrieron en Ruth Benzacar (Juan Ramirez de Velasco 1287) las muestras de Pablo Siquier y Chiachio & Giannone. Hoy a las 18 será el turno de Luisa Freixas: Nada más aburrido que un empapelado beige en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985). Y a las 19, en Vitriol (Perón 1253), se presentará una retrospectiva de Sameer Makarius. Mañana a las 18, en Palacio Libertad (Sarmiento 151) se inaugurará Antonio Pujia: la escultura en clave poética. Y el sábado a las 16 en Nora Fisch (Avenida San Juan 701) Huir del mundo, una antológica del colectivo artístico Rosa Chancho.
- Presentación. El martes a las 18.30, se presentará Los días de la zona, el libro póstumo del periodista y escritor Diego Rojas. La novela transcurre en una Argentina alternativa donde sigue la dictadura. Conversarán Elsa Drucaroff, Olga Viglieca, Claudia Piñeiro y Martín Sivak, en Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899).
- Premio. El sábado a las 15, en Colección Amalita (Olga Cossettini 141), se inaugurará la muestra de los seleccionados para el Premio Amalia Lacroze de Fortabat 2025, y se anunciará quiénes son los ganadores. Entrada gratis,
- “Intervención colectiva”. Ana Calandrelli presentará su primera muestra de dibujos el sábado a las 19 en Espacio García Saavedra (Vidal 3801). “La inauguración la hacemos entre todos, va a hacer una intervención colectiva. El sentido aparece en el encuentro”, señala sobre la apertura de la exposición titulada apare(ser), que cerrará el domingo 14 a las 20.
- Inteligencia artificial. El Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) abre el debate sobre la IA en la creación artística. Martí Perramón, experto en gestión cultural, abordará los desafíos de la sostenibilidad, la autoría y el impacto social de estas tecnologías en una charla, que se realizará el viernes 12 a las 11 en el CCEBA (Paraná 1159). Entrada gratuita hasta completar aforo.
- Charla de autor. Daniel Guebel hablará sobre Paranoia, su nueva novela publicada por Interzona, este viernes a las18.30, en Verne Libros (Juan Ramírez de Velasco 1427). Entrada libre.
LA NACION