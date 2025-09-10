Un nuevo recorrido cultural en Pilar: Estilo Art abre en La Aldea

Del 11 al 16 de septiembre, La Aldea, en Pilar, será escenario de Estilo Art, una exposición multidisciplinaria que propone una experiencia distinta, cercana y sin reglas. Bajo el lema Utopía, esta primera edición invita a recorrer un universo de obras atravesadas por la sensibilidad, la tecnología y la emoción.

La muestra busca romper con los formatos tradicionales y ofrecer un acceso más libre al arte actual. Con entrada gratuita, el público podrá encontrarse con pinturas, fotos intervenidas, esculturas, instalaciones y dibujos que, en conjunto, conforman un relato colectivo sobre cómo se imagina y se siente el arte hoy.

Uno de los ejes centrales será el cruce entre disciplinas. A lo largo del recorrido, reconocidas galerías y museos curarán espacios donde las obras dialogan entre sí, aportando diversidad de lenguajes y miradas. En paralelo, habrá un sector dedicado al arte digital, con instalaciones interactivas y la exhibición de las obras ganadoras del Concurso Nacional de Arte Digital, organizado junto a Arte Online y la Universidad del Salvador.

El evento también se propone dar visibilidad a nuevos talentos locales: un pabellón reunirá a artistas emergentes de Pilar y Zona Norte, con propuestas que reflejan el pulso del presente y las búsquedas de una nueva generación.

Más allá de lo artístico, Estilo Art tiene un trasfondo solidario. Está organizado por la ONG Amigos de Pilar, la misma entidad que realiza la exposición Estilo Pilar, reconocida por reunir arte, diseño, arquitectura y paisajismo. Este año, Estilo Pilar se realizará en noviembre, mientras que Estilo Art surge como un desprendimiento independiente, con foco exclusivo en las artes visuales. Lo recaudado en esta nueva propuesta se destinará a financiar becas de atención odontológica infantil en la comunidad de Pilar.

Para agendar

Estilo Art. Del jueves 11 al martes 16 de septiembre, de 12 a 19, en La Aldea, Ruta Panamericana Km 44, ramal Pilar. Entrada libre y gratuita.