Arte en el Centro Obama

Lo que aquí vemos es un fragmento. La instalación de la artista estadounidense Lava Thomas tiene unos 3 metros de ancho y alrededor de 7 metros de altura. La componen infinidad de panderetas como las que se observan en la foto: pequeños elementos que, suspendidos del techo, generan intermitentes reflejos de luz. Se llama Resistance Reverb: Movements 1, y busca honrar las voces que, a lo largo del tiempo, defendieron los derechos de las mujeres en general y los de la población negra en particular. Por eso, entre las panderetas asoman frases del Black Lives Matter y de diversas manifestaciones feministas. Esta pieza es parte del acervo del Centro Presidencial Obama en Chicago, que abrirá sus puertas al público el viernes que viene, 19 de junio, Día de la Emancipación o Juneteenth: la celebración del fin de la esclavitud en Estados Unidos.