7 recomendados de arte y cultura para esta semana

-Feria del Libro Raro & Curioso. La única feria del mundo hispanohablante que lleva este nombre llega el fin de semana a la Sala 14 del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Su eje es el cruce entre dos tiempos: los libros raros del pasado y los que nacen raros en el presente, de tiradas cortas y factura manual. Participan editoriales y librerías especializadas como Rare Book Room, La Teatral, The Book Cellar & Henschel y Mandrágora. Con entrada gratuita para argentinos y residentes, se realizará sábado y domingo de 11 a 20. Habrá charlas y talleres. El programa se puede consultar en este enlace.

-El Planetario rinde homenaje a Borges. El Planetario Galileo Galilei rinde homenaje a Jorge Luis Borges, en el marco de los cuarenta años de su muerte y en el mes de su cumpleaños, con un encuentro con entrada gratuita, que tendrá lugar el sábado 15, a las 18, en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). La propuesta reunirá a reconocidos especialistas que han dedicado parte de su investigación y producción a vincular la literatura de Borges con las ciencias exactas. Participan Gastón Giribet, doctor en Física y en Filosofía; Guillermo Martínez, escritor y doctor en Lógica Matemática; Alberto Rojo, doctor en Física, escritor, músico y divulgador científico, y Silvia Hopenhayn, escritora y periodista cultural.

-Cien años del nacimiento de René Goscinny. El sábado 15, de 20 a 2, la avenida Corrientes, entre Cerrito y Uruguay, será el escenario de una jornada inspirada en el universo de René Goscinny, en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combinará gastronomía, cultura y entretenimiento al aire libre. La programación incluirá un espectáculo de mapping sobre el Obelisco, la proyección en pantalla gigante de Asterix y Obelix, el Combate de los Jefes, acciones especiales, descuentos en librerías adheridas y actividades familiares distribuidas a lo largo de la avenida. Habrá mesas temáticas inspiradas en el emblemático banquete final de Asterix, que recreará el espíritu festivo del autor.

-Disertación. El Museo Mitre organiza hoy a las 18 la conferencia “San Martín y el empleo de la música en la Guerra de la Independencia”, dictada por el doctor Diego Gonzalo Cejas, Miembro de Número de la Academia Sanmartiniana. Con entrada gratuita, en la casa-museo ubicada en San Martín 336.

-Inauguración. El Museo de Arte Español Enrique Larreta inaugura el viernes, a las 17, la exposición En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino, con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del célebre escritor argentino. Un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la obra, entre ellas, las ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada para la edición de 1944. Con curaduría de Patricia Nobilia y Ricardo Valerga, la muestra podrá visitarse hasta el 12 de octubre en la sede del museo, Av. Juramento 2291.

-Festival Universo Imaginario. Este sábado, de 15 a 19, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina organiza un encuentro para celebrar el Día del Niño entre libros, juegos, música, talleres, cuentos y cine. Entre otras propuestas para compartir en familia, a las 18, Mario Méndez y Roma coordinarán una actividad de narración ilustrada. Con entrada gratuita, en Universo San Martín (Av. 25 de Mayo 1869, San Martín).

-Lecturas situadas. Desmadres, el festival dedicado a promover y difundir la literatura latinoamericana contemporánea, realizará una nueva lectura situada el miércoles 19, a las 17.30, en Fundación Klemm (Marcelo T. de Alvear 628). Bajo el eje “Belleza y exceso”, la propuesta convocará a distintas personalidades del campo literario, artístico y cultural a leer textos propios en diálogo con el espacio. Los lectores invitados para esta edición son Juan José Becerra (Argentina), Gabriela Bejerman (Argentina), Ana Negri (México), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico) y Martín Sancia Kawamichi (Argentina). Entrada gratuita.