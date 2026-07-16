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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 16 al 22 de julio en Buenos Aires
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LA NACION
- Inauguración en Malba. Hoy a las 19 abrirá al público en Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) con entrada gratis la muestra Belkis Ayón: mito y desobediencia. Curada por María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas, abarca siete obras pertenecientes a la Colección Malba—Costantini de la artista cubana que revolucionó la técnica del grabado.
- Fiesta de la lectura. También en Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), el martes de 15 a 21, se impulsará la 24a edición de esta actividad gratuita que transforma el museo en una gran biblioteca para habitar: un espacio donde leer, escribir, conversar, enviar cartas, descubrir libros y publicaciones independientes, participar de experiencias artísticas y compartir tiempo con otros lectores.
- Feria del Libro Infantil y Juvenil. El encuentro organizado por la Fundación El Libro se realiza hasta el domingo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099), con entrada gratis.
- Éric de Chassey en La Boca. El historiador del arte, curador y director de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París hablará el sábado a las 16 en Fundación Proa (Avenida Pedro de Mendoza 1929) sobre cómo una idea inicial evoluciona hasta convertirse en una exposición. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.
- Mitre y el tango. Hoy a las 18 Mario Pérez, responsable de Gestión de colecciones del Museo Mitre (San Martín 336), ofrecerá una disertación gratuita titulada “Mitre, un ilustre letrista de tango”, en la cual explorará el cruce entre la figura de Bartolomé Mitre y los inicios del 2x4.
- Fabián Bercic en Fundación Klemm. Hoy a las 18 abrirá al público A propósito de nieve derretida, muestra individual de Fabián Bercic en Fundación Klemm (Marcelo T. de Alvear 626). Entrada gratis.
- Visita guiada en el Rojas. Hoy a las 18.30 habrá una visita guiada por la exposición Abismos, de Claudia Aranovich, en el Centro Cultural Rojas UBA (Av. Corrientes 2038). Además, durante julio y agosto habrá conversaciones con la artista, su curadora -Laura Casanovas- y eferentes de las artes visuales como Margarita Bali, Matilde Marín y Rodrigo Alonso.
LA NACION