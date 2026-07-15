Prohibición de las banderas: escritores, artistas, exdirectores del Museo Malvinas y periodistas polemizaron sobre la medida

El ámbito de la cultura y el pensamiento no fue indiferente a la decisión del Gobierno de avalar la prohibición del uso de banderas y camisetas con imágenes de las islas Malvinas durante el partido entre la selección argentina y la inglesa en las semifinales del Mundial 2026, que se juega esta tarde en Atlanta. Escritores, exdirectores del Museo Malvinas, investigadores y artistas polemizaron en redes sociales sobre la medida, en el 44° aniversario del desembarco argentino en las islas, y el comienzo y final de la guerra de Malvinas, en 1982.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Virginia con el FBI, la FIFA y autoridades británicas, reveló que el partido había sido catalogado de “alto riesgo”. En declaraciones a la prensa, remarcó que no estaban permitidas las banderas y camisetas que tuvieran “el mapita de Malvinas como contenido político”. Dirigentes de la oposición criticaron la posición del Gobierno.

Hinchan la pija todo el año con constelaciones y biodecodificacion y con la inflación es un fenómeno monetario y yo no puedo fantasear con que lo que viene no es fútbol sino el mostrarse del Absoluto y la guerra contra monarquías esclavistas ? Jugadoree ponga huevo vaya al frente — Robi Chuit Roganovich (@robichuit) July 13, 2026

Antes de que se conociera este veto, el sociólogo e investigador Pablo Alabarces había criticado en su cuenta de X el “nacionalismo deportivo”: “Lo dijo Scaloni, lo digo yo: es fóbal, es sólo fóbal, entre rivales históricos y por eso será un partido copado. Pero cortémosla con eso de ‘vida o muerte’, ‘matar o morir, ‘los pibes de Malvinas’ y todas esas boludeces. Lo único que importa es echar a Milei, no ganar un partido”. La postura de autor de Fútbol y patria recibió rechazos y adhesiones.

Scaloni pide que se le saque la connotación política al partido con Inglaterra.



Y estoy de acuerdo.



Inglaterra tiene una historia muy conflictiva con nosotros por Malvinas y por el gol de Maradona con la mano (hecho con trampa)



Pero, bueno, como son piratas, lo merecen.



¿Lo… pic.twitter.com/vYR71DNVE3 — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) July 15, 2026

Lo mismo hizo la filósofa Roxana Kreimer. “Para calentar el partido Argentina Inglaterra, van a seguir recordando como una ‘picardía’ el gol en el que Maradona se jactó de haber hecho trampa, y no como lo que fue, una infracción proveniente de lo más granado de nuestra deleznable viveza criolla, ‘justificada’ porque Inglaterra es imperialista y se quedó con las islas Malvinas? [...] Los menos acalorados pueden leer ‘Un país al margen de la ley’, del filósofo del derecho Carlos Nino, si es que no lo leyeron, para profundizar en este tema”, recomendó.

¿Están esperando que salgan a la cancha con un FAL? jjjj — Paula Puebla (@Pepuebla) July 14, 2026

El historiador y politólogo Fernando Pedrosa avaló la medida. “2 países mantuvieron una guerra. Juegan un importante partido de fútbol. La FIFA, lógicamente, prohíbe ingresar a ambas hinchadas con los símbolos que recuerden aquella guerra para prevenir desde agresiones hasta una tragedia. El populismo berreta sale a escandalizarse”, posteó en X. “Progres y K aprovechan el partido con Inglaterra para reflotar el ‘todo es político’ que usaban para perseguir, cancelar y meter al Estado en todas partes. Pero ahora como el japonés en la isla, como una marca melancólica de lo que fueron y que ya no le importa a nadie”, agregó.

Ajmechet: “nunca fueron argentinas”

J Doe: “no me jode que le digan Falklands”

Mondino: “hay que respetar el derecho de los kelpers”

Monteoliva: "no pueden llevar banderas provocativas"

Bullrich: “se las podríamos haber dado a Pzifer”



Milei: *cuadro de Thatcher en la Rosada — Juan Luis González (@juanelegonzalez) July 15, 2026

También en X, el periodista Juan Luis González cuestionó a Monteoliva: “Si llevar banderas de Malvinas a la cancha es ‘provocativo’, tener un cuadro de Thatcher en el despacho presidencial qué es, ministra?”, en referencia al retrato de la fallecida “Dama de Hierro” que el Presidente tiene en su despacho. El autor de Las Fuerzas del Cielo hizo un recopilado de mensajes en redes sociales de políticos libertarios sobre la soberanía argentina en Malvinas.

La “ministra” @AleMonteoliva prohíbe banderas de Malvinas mañana. Qué? La ascendieron a sheriff anglo-yanqui? La señora debería apellidarse Monteagradable, donde están las fuerzas de ocupación en nuestras islas. “Pues su blanco está en los montes / Y en su azul se tiñe el mar” pic.twitter.com/NS7AkdBGeb — Eric Calcagno (@EricCalcagno) July 14, 2026

Dos exdirectores del Museo Malvinas, el historiador y escritor Federico Lorenz (presidencia de Mauricio Macri) y el escritor y periodista Edgardo Esteban (presidencia de Alberto Fernández), reflexionaron en sus muros de Facebook.

“[...] Hoy el fútbol repara aquel olvido. Solo eso. No recupera un territorio ni revive a los muertos -sostuvo Lorenz-. No sana las heridas ni devuelve los miembros amputados. Apenas recibe tardíamente a aquellos que volvieron a la nada en 1982. Así que no, no es un partido y nada más. Quizás, con el paso del tiempo, este fuego se aplaque. Por ahora, invita a la introspección, en vísperas de una jornada que salga como salga será memorable. Pero ellos ya están entre nosotros, hace rato ya”.

Tranquilos, es solo un partido MÁS IMPORTANTE DE LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS Y SI LO GANAMOS RECUPERAMOS LAS MALVINAS de fútbol. — Enzo Maqueira (@EnzoMaqueira) July 14, 2026

“Hay un lugar en el mundo donde hoy no se podrá flamear la bandera argentina ni vestir libremente la camiseta celeste y blanca: nuestras Islas Malvinas -escribió Esteban, que en 1982 fue enviado como soldado a la guerra de Malvinas-. Y ahora la ministra de Seguridad, Monteoliva, pretende que tampoco se vea nuestra bandera en el partido frente a los piratas. Que este encuentro sirva para construir memoria, identidad y soberanía, y para seguir luchando hasta que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas Malvinas. ¡Vamos, Argentina! Por los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar!!!”.

Qué boludos son los nacionalistas. — Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) July 14, 2026

El cantante y compositor Víctor Heredia publicó el poema “Bandera” en Facebook. “Ahora no debo ofenderlos? / No debo acordarme de aquella intemperie? / No debo llorar lo que el alma me pide? / No debo invocar a quien diera su sangre? / Debiera olvidarlo? // No quiero otra guerra! / Ni quiero otro espanto! / Tampoco otro llanto! // Pero que me olvide / de los que murieron / por la misma Patria / que acuña mi sangre? / Lamento decirte que tengo memoria [...]”.

Todo aquel que cuestione el carácter 100% malvinero del Presidente es esencialmente un hijo de puta. No hubo gobierno con más avances en la causa Malvinas que este. Y el que más respetó y dignificó a los veteranos. pic.twitter.com/YEJgqDcKIl — Santiago Oría (@Santiago_Oria) July 14, 2026

Para el cineasta Santiago Oría, los que cuestionan “el carácter 100% malvinero del Presidente” están equivocados. “No hubo gobierno con más avances en la causa Malvinas que este. Y el que más respetó y dignificó a los veteranos”, posteó en X. El crítico de cine y literatura Quintín sostuvo: “Cualquier mención a Malvinas en este contexto es una falta de respeto hacia todos los que estamos disfrutando del Mundial. Y especialmente hacia los chicos”.

Otra vez la gorda exagerando patrioterismo con arengas tribuneras!

Pero nada dijo cuando fue becada a estudiar conmigo a EEUU. por el Departamento de Estado en 2008 (aliado inseparable de Inglaterra en Malvinas), beca que yo renové en 2009 y ella no por su falta de inteligencia… pic.twitter.com/aVEai6cmkK — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) July 15, 2026

El ensayista Nicolás Márquez arremetió contra la vicepresidenta Victoria Villarruel que, desmarcándose del Gobierno que integra, calificó de “piratas usurpadores” a los ingleses. “[...] A los patrioteros de escarapela y banderín les aviso: no se coman la curva con una trepadora que pone cara de monja para la foto y tribunea argentinidad desde Twitter. Los que la conocemos desde siempre sabemos quien es y su religión no es la Católica ni su bandera la Argentina, sino que hace uso de ambas identidades para engañar a una secta de bobos (mayormente empleados del Senado) a los que encima maltrata en público. [...] Vamos hoy Argentina carajo!!!! VIVA MESSI! VAMOS POR LA CUARTA COPA MUNDIAL!!!!!!!”, exclamó.

La súbita pasión futbolera de los no futboleros argentos es una curiosidad digna de estudio, creo que remite menos al fútbol que a los acontecimientos colectivos o de masas. Al menos Sebreli y Sarlo eran consecuentes en su postura antifútbol. — marcelo gioffre (@marcelogioffre) July 15, 2026

Un “milagro” del Mundial hizo que el ensayista y escritor Marcelo Gioffré coincidiera con Márquez, al menos en su opinión sobre la vicepresidenta. “La política argenta de hoy es un torneo de energúmenos”, resumió.