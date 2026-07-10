Séptima edición de “Todos los tiempos el tiempo”, el certamen que premia obras en desarrollo

Con diez millones de pesos para distribuir en partes iguales entre los ganadores de cuatro categorías, abrió la convocatoria de la séptima edición del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”, organizado por la Fundación Bunge & Born, la Fundación PROA y LA NACION. El singular certamen, nacido en 2020, reconoce proyectos de obras en curso en cuatro categorías: Narrativa, Narrativa Breve, Guion y Dramaturgia. En cada una de ellas se seleccionará un único proyecto ganador que recibirá un estímulo de $2.500.000 para llegar a buen puerto.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. Podrán participar argentinos o residentes en el país de 20 a 40 años con proyectos inéditos en etapa de desarrollo (el mentado work in progress). Se debe presentar el título provisorio, una síntesis del proyecto y un fragmento representativo de la obra. Las bases se pueden consultar en este enlace.

Este año, el jurado está integrado por la escritora peruana Katya Adaui, la cineasta y escritora Albertina Carri, el escritor y traductor Federico Falco y el escritor y periodista Héctor Guyot. En noviembre, se anunciarán los cuatro proyectos ganadores y las menciones especiales; todos los autores seleccionados participarán de las clínicas de escritura, a cargo de la cineasta y escritora Lucía Puenzo y el escritor Luis Sagasti. En diciembre se realizará la ceremonia de premiación y, de febrero a mayo de 2027, tendrán lugar las clínicas.

Adaui destaca que “Todos los tiempos el tiempo” sea “un premio abierto a residentes: la migración y el cambio rotundo de paisaje va permeando la obra”. Para Carri, el apoyo a trabajos en desarrollo facilita la conclusión de las obras y, además, “pone un manto de materialidad a las necesidades y los deseos de las obras en cuestión”. Ser integrante del jurado, dice Falco, representa “una gran oportunidad para ver y armar un pequeño panorama sobre qué se está escribiendo, en especial los jóvenes, en este momento”.

En 2025, se registró un récord de participación con 1593 proyectos provenientes de todas las provincias argentinas y el exterior. Desde 2020, concursaron más de ocho mil proyectos y 34 resultaron ganadores.

“Con el paso de las ediciones confirmamos que el mayor valor del Premio no está solamente en reconocer proyectos, sino también en acompañar los procesos de escritura -dice a LA NACION el coordinador del certamen, el editor Andrés Beláustegui-. Cada convocatoria es una invitación a compartir ese momento de búsqueda, trabajo y reescritura en el que las obras todavía están encontrando su forma. En estos años conocimos proyectos muy diversos, provenientes de distintos lugares del país y de autores y autoras con recorridos, intereses y búsquedas muy diferentes. Renovar esta convocatoria es, para nosotros, una forma de seguir acompañando esos procesos y de contribuir al desarrollo de nuevas obras de la literatura, el teatro y el cine de la Argentina”.

Dos proyectos premiados en la edición de 2024 llegaron a las librerías: la novela gráfica Campeón (Sigilo, $ 35.000), de Jazmín Varela, ganadora de la entonces existente categoría de narrativa gráfica, y la novela Crueldad del Macá (Fondo de Cultura Económica, $ 25.000), de Martín Bericat, mención en la categoría de narrativa.