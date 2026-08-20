7 recomendados de arte y cultura para esta semana

-Borges, fenómeno cultural. ¿Cómo se construyó la figura pública de Borges? La galería Rolf Art retoma esa pregunta para la exhibición inaugural de su programa Imagen Técnica y Cultura Material, dirigido por Claudio Golonbek. Capítulo I: Jorge Luis Borges, presentada en el marco del aniversario del nacimiento del autor y de la conmemoración por los cuarenta años de su muerte, toma la figura de Borges como caso de estudio para investigar las condiciones que hicieron posible la construcción de su figura pública. Publicaciones, afiches, documentos e imágenes dialogan con obras de Anatole Saderman, Grete Stern, Horacio Coppola, Sameer Makarius, Narcisa Hirsch, Sara Facio, Alicia D’Amico, Julie Méndez Ezcurra, Eduardo Gil, Marcelo Brodsky, Facundo de Zuviría & RES, entre otros. En Rolf Art (Esmeralda 1353), con entrada libre, de lunes a viernes de 11 a a 19, hasta el 11 de septiembre.

-Día del lector. En el 127.° aniversario del nacimiento de Borges y a 40 años de su fallecimiento, el Palacio Libertad (Sarmiento 151) despliega una propuesta que invita a recorrer el universo del célebre autor argentino, con intervenciones en sus espacios y una variada agenda artística. En conmemoración del Día del lector, que se celebra el lunes 24 en homenaje al nacimiento del gran poeta, la figura de Borges reaparecerá a través de una imagen desarrollada especialmente con inteligencia artificial, que explora los límites entre memoria, tecnología y representación para construir un encuentro improbable: la reaparición contemporánea del autor. La programación completa de “Un palacio para Borges” está disponible en este enlace.

-El arte de la danza. Hoy, de 18 a 21, se inaugura la muestra de Carlos Villamayor, curada por Alicia Sanguinetti, que reúne imágenes del “arte de la danza” en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 5 de septiembre, de lunes a viernes de 12 a 20, en el Espacio Fotográfico Marcelo Gurruchaga (Tacuarí 719).

-Presentación. Este viernes, a las 18.30, se presenta en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional el libro Historieta Argentina. Una historia colectiva (2001-2022) con una charla en torno a los avatares de tiras y cuadritos en la actualidad. El puntapié lo darán Dani Arias, Calvi, Marcelo Pulido, Federico Reggiani, Oriana Rocamora y Diego Trerotola que recorrerán, desde su experiencia como hacedores, algunos tópicos incluidos en este primer volumen editado por Comic.ar y Sector.

-Poe al cine. El Museo Nacional de Bellas Artes y Amigos del Bellas Artes presentan a partir del viernes 21 el ciclo de cine “Poe, Corman y Price: gótico americano”, dedicado a proyectar seis filmes del realizador de culto Roger Corman, protagonizados por Vincent Price y basados en relatos clásicos de Edgar AllanPoe. En el Auditorio de la Asociación de Amigos (Av. Figueroa Alcorta 2270, con funciones los viernes y sábados a las 18 y entrada gratuita, con reserva previa, a través del formulario que figura en la páginawww.bellasartes.gob.ar

-Poéticas del Encuentro. Del 20 al 23 de agosto, Espacio Peces (Santa Elena 442) presenta la segunda edición del encuentro artístico centrado en el cuerpo, la imagen y la representación. Con curaduría de Sonia González, reúne obras de Fernando Coco Bedoya, Martín Castillo Morales, Nicola Costantino, Tomás Espina, Santiago Erausquin, Alejandra Fenochio, Lulú Jankilevich, Magdalena Jitrik, Julio Lavallén, Lux Lindner, Marcos López y Daniel Santoro. Inaugura este jueves a las 19. Visitas: viernes, sábado y domingo, de 15 a 19. Entrada libre.

-Arte en pequeño formato. Colección Rivarola inauguró una nueva muestra en pequeño formato. CODA (Consorcios de Artistas) es un proyecto que articula distintas formas de explorar el arte a través de diversos lenguajes. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de agosto en el histórico Pasaje Rivarola 149. Visitas: lunes a viernes, de 15 a 19; sábados y domingos, de 11 a 19.