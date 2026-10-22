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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 22 al 28 de octubre en Buenos Aires
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LA NACION
- Pinta BAphoto. La 22ª edición de la feria abrirá al público desde mañana hasta el domingo, a partir de las 14, en La Rural (Av. Sarmiento 2704). Celebrará los 200 años de la fotografía y reunirá a 57 galerías, un foro con más de 50 oradores, homenajes a maestros y artistas emergentes. Entrada general: $18.000 en laruralticket.com.ar.
- Facio y D’Amico en Rolf Art. En homenaje a dos pioneras de la fotografía argentina y latinoamericana, Sara Facio y Alicia D’Amico, mañana a las 18 se inaugurará en Rolf Art (Esmeralda 1353) DAFA, muestra que reúne por primera vez en Buenos Aires la obra de ambas artistas. Hasta el 30 de diciembre, con entrada gratis.
- Conferencia en el Museo Mitre. Hoy a las 18, en la casa histórica ubicada en San Martín 336 y con entrada gratis, se realizará la disertación “Escribir Guatemala, mirar el mundo”, a cargo de la escritora guatemalteca Gabriella Barillas Galiano. El trabajo de la especialista en la cultura y literatura de su país dialoga de forma directa con los textos que se custodian en la Biblioteca Americana formada por Bartolomé Mitre.
- René Goscinny en el Museo Judío. Hoy a las 18, en Libertad 769, se inagurará una muestra que reconstruye los años porteños del guionista de Asterix, Lucky Luke y El Pequeño Nicolás, nacido hace un siglo, que vivió en Buenos Aires desde su primera infancia hasta 1945. Curada por Libros del Zorzal, con la colaboración del Instituto René Goscinny (París), la Embajada de Francia en la Argentina y el Instituto Francés. Entrada gratis, con inscripción previa.
- Gumier Maier en Colección Amalita. El sábado a las 14 abre al público la muestra Jorge Gumier Maier, La diferencia, curada por Francisco Lemus en Colección Amalita (Olga Cossettini 141). Entrada para residentes: $10.000.
- Noche del diseño. El miércoles, de 18 a 21, Distrito Arenales presentará cuatro circuitos gratuitos a cielo abierto con nuevas tendencias, shows en vivo y performances a partir de alianzas creativas entre más de 90 locales y artistas. En Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y transversales. Más en distritoarenales.com.ar.
- Doble inauguración en Villa Crespo. Mañana a las 17 se inaugurarán en Ruth Benzacar (Juan Ramírez de Velasco 1287) las muestras de dos artistas que representaron a la Argentina en la Bienal de Venecia: Test, de Jorge Macchi, y Servicios secretos, de Mariana Tellería. Entrada gratis.
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