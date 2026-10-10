Pinta BAphoto celebra los 200 años de la fotografía en La Rural

Festejos, homenajes, nuevas secciones curadas, encuentros y diálogos marcarán la 22ª edición de Pinta BAphoto, la única feria dedicada a la fotografía latinoamericana que regresa a La Rural del 22 al 25 de octubre. En la celebración por los 200 años de fotografía contemporánea, artistas, curadores, coleccionistas e instituciones locales e internacionales conjugan la historia y la vanguardia en esta disciplina. “Es una oportunidad para poner en valor nuestras propias tradiciones fotográficas”, dice Diego Costa Peuser, director y fundador de Pinta.

Comienza así la semana clave del arte contemporáneo en Buenos Aires, que continuará a partir del miércoles 28 con arteba, también en La Rural, y Central Affair, en Galerías Larreta. “Todo se potencia”, dice optimista Costa Peuser.

“La imagen contemporánea es uno de los lenguajes más potentes para pensar nuestro tiempo. Este año, la feria busca ampliar la mirada sobre las múltiples formas que asume hoy la fotografía contemporánea, revelando su capacidad como un registro vivo del pasado, presente y futuro”, agrega Irene Gelfman, directora artística y curadora global de Pinta. BAphoto no es una acumulación de stands inconexos. La feria se organiza por secciones, con gran protagonismo de propuestas curadas.

"Sin título (10)", de la serie Paraísos Artificiales, de Gonzalo Maggi es una de las fotografías que se verán en Radar Gonzalo Maggi - Gentileza

En la Sección Principal, curada por Gelfman, reunirá a 57 galerías nacionales e internacionales (Uruguay, España, Estados Unidos, Paraguay y Brasil) que representan artistas modernos y contemporáneos. Cabinet suma proyectos individuales: en Galería Towpyha, imágenes de héroes del rock que Gabriel Rocca tomó entre 1982 y 1989 para las revistas Pelo y Canta Rock; en Oda, obras de Carlos Gallardo de entre 2003 y 2008, sobre el tiempo, la memoria y el espacio, y Herlitzka & Co lleva obras del artista visual, poeta, escritor y cineasta argentino Leandro Katz, que tiene ahora una gran exposición en el Bellas Artes.

Next, co-curada por Facundo Belén y Virginia Martín, artistas gestores de La Plata, traerá propuestas emergentes de Cecilia Szalkowicz, Pablo Martínez y Andrea Alkalay. En esta edición, Oficina de Proyectos fue distinguida con un Premio In Situ adelantado, para presentar en la feria a las fotografías de The Walking Conurban, la famosa cuenta de Instagram que explora lugares inverosímiles del conurbano bonaerense. Marcos López realizó una curaduría para recopilar las mejores tomas en un libro.

En Pinta BAPhoto, Sección Principal, "Entretejidas II", de Paula Aranoa Paula Aranoa - Gentileza

En Radar, curada por Mercedes Claus, estarán los trabajos que expanden los límites de la fotografía, proyectos que dialogan con otros lenguajes y disciplinas y visibilizan las transformaciones actuales de la imagen, de los fotógrafos Gonzalo Maggi, Florencia Blanco, Agustina Puricelli y Estanislao Florido.

La sección Next reúne a artistas que exploran los límites de la disciplina, como esta obra, "Roca", de Andrea Alkalay Andrea Alkalay - Gentileza

La sección Atlas, curada por Martín Bollati, abarcará diez proyectos de editoriales y ediciones emergentes, con foco en publicaciones experimentales como fotolibros, ediciones de artista y publicaciones híbridas. Buena oportunidad para conocer al fotógrafo finlandés Henrik Malmström y a algunos de sus 35 libros publicados.

Alberto Goldenstein presenta un contrapunto de imágenes de Mar del Plata de 2001 y 2026 Alberto Goldenstein - Gentileza

La feria incluirá una serie de proyectos especiales que recuperan figuras fundamentales de la historia y exploran nuevas formas de producción y circulación de imágenes. El special project dedicado a Alberto Goldenstein, 2001MDQ2026, conjugará dos series de Mar del Plata tomadas con 25 años de diferencia, para ver la evolución de su mirada. Conversará sobre esto en el foro de la feria el sábado 24 a las 16.

Un obta que se verá en la Sección Principal de Baphoto: "Ser abogada", Martín Weber Martín Weber - Gentileza

Otro sector estará dedicado al coleccionista especializado en fotografía antigua e investigador Abel Alexander. Alexander – Alexander, curada por Francisco Medail, presentará piezas de su colección privada, tres generaciones de fotógrafos y cuatro décadas de trabajo dedicadas a preservar y difundir el patrimonio fotográfico argentino del siglo XIX.

Imágenes Latentes, con curaduría de Sol Echevarría, exhibirá obras que reflexionan sobre el impacto de las tecnologías digitales en la manera de producir y comprender imágenes. “Trabajé en pandemia con artistas que usan su propio cuerpo para crear”, cuenta. Además de la exposición, presentará el libro que le dio origen, con obras de Rosana Simonassi, Ananké Asseff, Nicola Costantino, Natacha Voliakovsky, Lucía von Sprecher, La Chola Poblete, El Pelele, Mauro Guzmán, Flavia Da Rin, Lux Valladolid, Alejandro Spano y Marisa Rubio.

En la sección Video Project estará "Clown travesti literario. Reconstruyendo a Batato", con obras como esta, de Gianni Mesticelli. Gianni Mesticelli - Gentileza

Como cada año, BAphoto rendirá homenaje a un maestro: esta vez toca celebrar a la artista panameña Sandra Eleta. Proceso Brujo, con curaduría de Irene Gelfman, pondrá la mirada en su acercamiento a las comunidades, las identidades culturales y las realidades sociales de la región. El Video Project Batato Barea: Clown travesti literario. Reconstruyendo a Batato, será una retrospectiva dedicada al actor, poeta y performer que fue figura emblemática del under porteño de la posdictadura.

De viernes a domingo, el foro reunirá a 56 participantes, entre artistas, curadores, investigadores y profesionales del sector, en una programación de conversaciones, presentaciones de libros, documentales y homenajes. Entre los invitados internacionales estarán Thyago Nogueira, del Instituto Moreira Salles; María Santoyo, directora de PHotoESPAÑA; Eve Schillo, del LACMA (Pinta le extendió la invitación para que pueda quedarse para arteba y Affair); y Carolina Hausmann, directora de Fundación Casa Santa Ana.

En el espacio institucional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se podrá ver Rascacielos, una obra de Ainelén Bertotti Burket, adquirida a la galería Subsuelo durante Pinta Miami 2025. Fundación Pinta y URRA presentarán el Premio de Residencia URRA y Premio In Situ distinguirá también a artistas y espacios, que se sumarán a los 65 ganadores del premio no adquisición de los coleccionistas Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez.

El domingo se realizará una actividad dirigida a niños y familias, junto a Chicos al Arte. Para no perderse entre tanta oferta visual, todos los días a las 17 Rosario Villani y Melisa Boratyn ofrecerán visitas guiadas. Otra buena idea de esta feria tan nutritiva.