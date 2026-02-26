7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 26 de febrero al miércoles 4 de marzo en Buenos Aires
- Olga de Amaral en Malba. Hoy a las 19, con entrada gratis, inaugura en Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) la muestra más importante de la artista en América Latina en las últimas tres décadas de la artista colombiana, pionera del arte textil. Continúa hasta el 11 de mayo.
- Abecedario del sueño. Así se titula el libro de Diego Golombek que se presentará mañana a las 19.30 en la Librería Atlántica (Avenida Directorio 115, Caballito). Modera Natalia Blanc, con entrada gratis.
- Performance audiovisual. Hoy, de 18 a 20, Miranda Bosch Galería (Montevideo 1723) cerrará la muestra Glitch del sistema con Glitch Cosmos Error 404, un set de proyecciones de animaciones modificadas en tiempo real y música en vivo, a cargo de Laura Palavecino y Simón Pérez. Entrada gratis.
- Intervención en el Palacio Libertad. Hoy a las 18 en Sarmiento 151 se presentará Las formas que repito en mi corazón, una instalación de luminarias realizada por la artista Dana Ferrari. La propuesta forma parte del ciclo Intervenciones, integrado por obras de sitio específico de artistas argentinos que generan un diálogo entre el antiguo edificio del Correo Central y el arte contemporáneo. Con entrada gratis, de miércoles a domingos y feriados, de 14 a 20.
- Performance en la Usina del Arte. El sábado, de 20 a 23, la edición 2026 de Cultura de Verano cerrará en el espacio cultural del barrio de La Boca (Agustín R. Caffarena 1) con Materia, una performance inmersiva de música y escultura protagonizada por Tadeo Jones, Lucas Espina y Poly Pérez. En el sitio festivalesba.org están disponibles las propuestas de cierre de los distintos espacios de la ciudad, con entrada gratis.
- Fotografía. Hoy a las 18 se inaugura en Casa Bolívar (Bolívar 663) la muestra fotográfica El último paralelo, de Juan Izquierdo Brown, curada por Bruno Dubner. Entrada gratis.
- Inauguración. Hoy de 18 a 21 Central Affair inaugura el año con exposiciones de distintos artistas de la galería. En Florida 971, con entrada gratuita.
