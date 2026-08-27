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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 27 de agosto al 2 de septiembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Ferias. Cientos de artistas participarán en dos ferias de arte este fin de semana. La 14° edición de BADA se realizará desde hoy hasta el domingo, de 14 a 21, en el Pabellón Verde de la Rural (Av. Sarmiento 2704). Y la Plateada abrirá al público desde mañana hasta el domingo, de 13 a 19, en el Hall y la Plaza Seca del Teatro Argentino (Avenida 51 entre 9 y 10, La Plata).
- Conferencia en el Museo Mitre. Hoy, a las 18, en la casa museo histórica ubicada en San Martín 336, el historiador Sebastián Raúl Raya, responsable del archivo histórico de la institución, dictará la conferencia “Archivos, circulación de saberes y lecturas de Mitre. Una historia instrumental de los documentos de San Martín”. Con entrada gratuita, la disertación abordará las prácticas materiales e intelectuales que fueron la base de una interpretación histórica que contribuyó a la construcción de la figura heroica del Libertador.
- Secretos de coleccionistas. Fundadores de arteba, Bienalsur, Pinta y Pequeño Formato se reunirán hoy a las 17 en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Avenida del Libertador 1902) para participar del tercer encuentro Secretos de Coleccionistas, impulsado por la revista Be Cult e Ingot arte. Hugo Pontoriero y Claribel Terré Morell moderarán el diálogo entre Juan Cambiaso, Aníbal Jozami, Irene Gelfman y Mariela Ivanier. Entrada gratis.
- Vidas de Hernández. La Biblioteca Nacional rinde homenaje al autor del Martín Fierro, a 140 años de su muerte, con la muestra Vidas de Hernández. Un itinerario argentino, que reúne poemas, artículos periodísticos, correspondencia y ejemplares. Se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos, de 12 a 19, en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la Biblioteca (Agüero 2502).
- Visita guiada. El sábado a las 16, Laura Ferro ofrecerá una visita guiada por su muestra Lana Negra en Fundación Larivière (Caboto 564, La Boca) La artista recorrerá la exposición y compartirá las experiencias, historias y hallazgos que dieron forma al proyecto. Entrada general: $6000.
- Literatura y vino. El sábado a las 20, Magalì Etchebarne hablará sobre La vida por delante, libro de cuentos ganador de la VIII edición Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. El encuentro será en la cava de Overo Bar (Nicaragua 4583), en el marco del ciclo curado por Violeta Gorodischer. Entrada con degustación de vinos y picada: $66.000. Inscripción en overobar.com.
- Rosh Hashaná Urbano. El domingo, de 12 a 18, Plaza Seeber, en Av. del Libertador y Av. Sarmiento, se convertirá en un gran espacio de celebración, cultura y encuentro para recibir el año 5787 del calendario judío. Organizado por Limud BA, el evento es gratuito e invita a acercarse a la cultura judía desde sus sabores, sus historias, su música y sus tradiciones, pero sobre todo desde la experiencia de compartir.
LA NACION
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