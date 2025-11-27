7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 27 de noviembre al miércoles 3 de diciembre en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Retiro abierto. Hoy, de 18 a 22, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires presentará la primera edición de Retiro Abierto, una noche para redescubrir el barrio. Habrá un centenar de actividades gratuitas en más de 50 galerías, espacios de diseño, gastronómicos y hoteles. Incluirán visitas guiadas (con inscripción previa) y propuestas musicales que cerrarán con un show especial de Dante Spinetta a las 22 en Plaza San Martín. Toda la programación en buenosaires.gob.ar.
- Feria Tito. El sábado, de 16 a 19, se realizará la primera edición de este encuentro de publicaciones y arte impreso impulsado por W—galería (Defensa 1369). Curado por Pilar Villasegura, busca generar un ámbito de encuentro, circulación y reflexión en torno a las publicaciones de arte contemporáneo. Participarán proyectos y sellos editoriales de Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Caracas.
- Presente Continuo. Hoy, de 19 a 22 horas, y hasta el domingo, de 16 a 20, Fundación Cazadores (Villarroel 1438) presentará una exposición dedicada a los proyectos finales del programa de formación de arte, ciencia y tecnología organizado por Fundación Bunge y Born y Fundación Williams. Los trabajos fueron desarrollados por participantes de Chaco, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Río Negro, Tucumán y Buenos Aires.
- Festival No Convencional. El sábado a las 18, en el marco de este encuentro dirigido por Martín Bauer y en diálogo con la exposición Hilo frío de Valeria Conte Mac Donell que se exhibe Fundación Santander (Av. Paseo Colón 1380, San Telmo), Juan Sorrentino presentará la performance Motto y Membrana, lluvia, una instalación-concierto del compositor austríaco Peter Ablinger que explora la percepción del sonido, el espacio y la escucha como experiencia activa. Entrada gratuita.
- Divas literarias del Siglo XX. El Comité de Escritoras de Pen Argentina organiza el último encuentro del ciclo 2025 dedicado a Alejandra Pizarnik, María Elena Walsh y Hebe Ubart. Tendrá lugar el viernes a las 18 en la biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261).
- Fantasy es un lugar. Desde hoy y hasta el sábado, el Museo Moderno presenta el festival dedicado a la cultura joven. Habrá talleres, charlas, conciertos, clases abiertas y performances. En Av. San Juan 350), de 11 a 20, con entrada gratuita (algunas actividades requieren inscripción previa en la web del museo).
- Festival Te conozco Chacarita. Este sábado, desde las 16 y durante todo el día, tendrá lugar un encuentro que se desplegará a lo largo de todo el barrio de Chacarita, de manera simultánea en distintos puntos, con actividades programadas y propuestas para la familia. Participan más de 80 centros culturales y espacios recreativos, restaurantes, bares y cafés, con artistas, escritores y diseñadores realizando actividades en vivo.
LA NACION
Otras noticias de Arte y Cultura
John Lydon, su encuentro con Miles Davis, los “Sex Pistols karaoke” y la cultura “woke” como enemigo
Olivier Guez. "Europa está en el centro de todos los problemas; hay un miedo muy fuerte, una ansiedad enorme"
Con “El loco de Dios en el fin del mundo”. Javier Cercas volvió a ganar el Premio al Libro Europeo
Más leídas de Cultura
- 1
La Universidad Maimónides distinguirá a Luis Ovsejevich como Doctor Honoris Causa
- 2
A los 88 años, murió el artista español Bernardo Rodríguez Gil, que vivía en la Argentina
- 3
Dónde estaba y qué retrata el dibujo perdido de Miguel Ángel hallado en Italia
- 4
Carmen M. Cáceres gana el Premio Fundación Medifé Filba con una novela ambientada en épocas del “corralito”