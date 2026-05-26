La historiadora Camila Perochena obtuvo un reconocimiento internacional para jóvenes científicos

La historiadora Camila Perochena (Rosario, 1987) ganó el Premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos de la Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas, que este año está dedicado a las Ciencias Sociales. Había sido postulada por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia de la Argentina (Asaih), que preside la historiadora Beatriz Bragoni.

La doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigadora asistente de la Universidad Torcuato Di Tella, se desempeña como profesora, escritora y divulgadora de la historia en LA NACION, en el programa Odisea Argentina, del periodista Carlos Pagni, y en plataformas de streaming. Es cocreadora y coconductora con la historiadora Magdalena Candioti del pódcast Historiar, de la Asaih, y autora del libro Cristina y la historia. El kirchnerismo y sus batallas por el pasado.

Recibirá dos mil dólares y viajará como invitada a la 78ª Reunión Anual de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, que tendrá lugar en Niterói (Rio de Janeiro, Brasil), del 26 de julio al 1° de agosto. La galardonada dictará una conferencia sobre su trabajo durante el evento. La Fundación Leonard Reiser y la Asociación Interciencia costearán los gastos de transporte y estadía de la investigadora argentina.

🎙Nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia pic.twitter.com/35ehLkvHDE — Asaih Historia (@asaih_historia) May 24, 2026

“El Jurado destacó especialmente la excelencia de sus publicaciones científicas, sus relevantes actividades de divulgación científica y la destacada investigación histórica desarrollada por la Dra. Perochena, constituyéndose en un valioso aporte al fortalecimiento de las ciencias sociales y las humanidades en la región”, comunicó el doctor Gabriel Bustillos Aguilar, presidente de la Asociación Interciencia.

“Me siento muy agradecida por este reconocimiento -dice Perochena a LA NACION-. No solo en términos personales; es también una valoración del trabajo colectivo que implica producir conocimiento en el campo de las ciencias sociales y humanas. Este premio llega además en un contexto en el que las ciencias sociales son objeto de desconfianza y ataques que buscan deslegitimar su aporte público. Se trata también de un momento muy difícil para el sistema científico argentino en su conjunto que está siendo desfinanciado de forma deliberada. Además, en una época en la que la esfera pública está cada vez más dominada por las ‘verdades’ de cada quien, la ciencia tiene la obligación de mostrarnos una realidad cada vez más neutral y objetiva que logre salir de las trincheras. Un reconocimiento al avance científico implica reafirmar el valor de la investigación y del conocimiento como bienes públicos”.

En la presentación para nominar a Perochena al premio, autoridades de la Asaih habían destacado, además del estilo propio de comunicación del conocimiento histórico y social, su capacidad de “traducir en lenguaje simple conceptos y procesos complejos para interpelar a audiencias diversas, y la originalidad de sus aproximaciones a los usos políticos del pasado en la Argentina y América Latina”.