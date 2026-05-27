Vanguardia analógica: “Las Olas” y “Los Años 20”, revistas culturales en papel

Para los que en plena era digital quieren conservar el hábito de leer y coleccionar revistas culturales en papel hechas en la Argentina, hay dos proyectos recientes que se consolidan con firmas de nuevos autores: Las Olas y Los Años 20. La primera, que retoma el título de una de las novelas de Virginia Woolf, se enfoca en la visibilización de autores emergentes de poesía, narrativa y no ficción. La segunda, que apuesta por una Belle Époque del siglo XXI, en cine, literatura y artes visuales.

Desde el siglo XIX, las revistas cumplen un papel fundamental en la construcción, difusión y renovación de la cultura argentina. También funcionan, eventualmente, como plataformas que promueven otras voces.

Las Olas acaba de presentar su tercer número, con seis relatos, seis poemas y cuatro ensayos y crónicas de Fredy Torres, Mariana Richardet, Ezequiel Gómez Canle, Emiliano Pérez, Soledad Arienza y Lucía Grosso, entre otros autores. Se presentará el próximo 6 de junio a las 19, en Electric Café (avenida del Libertador 3883, Arco 9). Cada ejemplar cuesta $ 20.000, pero hay promociones por la compra de dos o tres números. El 13 y el 14 de junio, Las Olas llegará a la Feria Invierno, en Mar del Plata.

Se pueden comprar los tres números de "Las Olas" con descuento Gentileza

“Lanzamos los dos primeros números con doscientos ejemplares cada uno -dice a LA NACION la directora de la revista, la escritora Delfina Jaureguialzo-. Para esta tercera edición tuvimos que bajar a cien por el incremento en los costos de impresión. Los textos que lo componen fueron seleccionados a partir de una convocatoria abierta de la que participaron 360 autores de todo el país. Elegimos textos que exploran los vastos territorios, verdaderos e imaginarios, de la escritura, el cuerpo, el río, el campo, el conurbano y el Éire [Irlanda]”.

La recepción de Las Olas, dice la editora, ha sido “muy positiva, una sorpresa y una alegría muy grande para nuestra modesta publicación”. “En estos casi tres años de vida recibimos trabajos de más de 1200 autores, tuvimos apoyos gubernamentales, como Mecenazgo y Fondo Metropolitano de las Artes, y buenas reseñas de medios y colegas -destaca-. También participamos de ferias, lo que nos permite llegar a otros públicos. El hecho de que salga en papel es muy celebrado, confirmando que lo analógico todavía tiene mucho valor en la escena cultural actual. Por otro lado, nos mantenemos en constante diálogo con los autores de números anteriores, siempre intentando construir redes con otras publicaciones para que puedan seguir difundiendo su trabajo. Las presentaciones que organizamos luego de cada lanzamiento posibilitan que los autores se conozcan y que el público se acerque de manera más personal a estos textos emergentes. Podemos decir que en este tiempo hemos creado una suerte de comunidad que, esperamos, siga creciendo”.

Se puede comprar a través de la página web y en librerías como Salvaje Federal (Humahuaca 4007), Futurock Libros (avenida Medrano 707), Linda Linda (avenida Raúl Scalabrini Ortiz 532), Ratita Libros (Suipacha 925, local 10) y Astronauta (Artigas 1850), de la ciudad de Buenos Aires; en la marplatense El Gran Pez (Santiago del Estero 2052) y en la rosarina Gato Eterno (Zeballos 1460).

Los Años 20, “una revista generacional” que ya tiene dos números, reúne obras visuales de artistas y fotógrafos (Brenda Erdei, Inés Ramos, Lucila Rivas, Sofía Slobinsky, Iara Chemes, Ignacio Cassas y Sofía O’Reilly, entre otros) y ensayos críticos de autores jóvenes, como Manuel Cantón, Milagros Porta, Almudena González, Sofía de la Vega, Julia Kornberg, Lucas Difonzo, Theo Fernández, Ana Guebel y Juan Rocchi, centrados en el panorama artístico de distinas disciplinas y en debates estéticos. Hay textos sobre música, literatura, cine, artes visuales y cultura y política.

Los editores son Lucila Rivas, Leonardo Cardemil y Juan Álvarez Tolosa. Los ejemplares -que se pueden comprar por Mercado Libre o en librerías seleccionadas en la página web de la revista- $ cuestan 18.000.

“Presentamos el primer número en diciembre de 2024, el segundo en diciembre de 2025 y ahora estamos empezando a producir el tercero -dice Cardemil a LA NACION-. También armamos varios encuentros, entre presentaciones, colaboraciones con otras revistas y hasta un evento con obras de teatro y recitales alrededor de uno de los textos del primer número. A su vez, en el blog vamos publicando algunos de los textos originales de los números impresos y subiendo otros textos independientes”.

De ambos números se imprimieron ochocientos ejemplares. “Por suerte, tuvimos buena recepción en varios sentidos: la revista se vendió y se leyó, y algunos textos fueron retomados en otros medios o discutidos, cumpliendo ese objetivo de instalar temas sobre el presente del arte argentino para seguir pensándolo -agrega Cardemil-. La venta se da en librerías seleccionadas, según mostramos en nuestra cuenta de Instagram, y también de forma directa. En el tercer número, continuaremos con la idea de pensar lo que está pasando en la cultura argentina respecto de ciertas tradiciones y nuevamente vamos a contar con ensayos sobre teatro, música, cine, artes visuales y literatura. Apuntamos a lanzarlo para fin de año”.