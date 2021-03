8M: nuevos signos de los tiempos, más abiertos e inclusivos, en la agenda del arte

De femenina a feminista... autopercibida, diversa, otra. La categoría mujer y su efeméride mutan y amplían su espectro al de las diversidades en sentido amplio y luchas varias. O por lo menos, eso reflejan los festejos, muestras, seminarios, concursos, recitales, obras de teatro, ciclos de cine y otras actividades culturales que lo embanderan. El lema que se repite, Nosotras movemos el mundo, lleva implícito un empoderamiento, además de una idea de que nada es fijo. ¿Qué se celebra, entonces, el 8M? En la caja de resonancia de la sociedad que es la cultura algo parece estar cambiando.

En una sala del CCK hay 62 sillas vacías y un maniquí en el medio. En sus manos tiene un cartel que explica que hay una silla por cada femicidio perpetrado en 2021. Esta obra es un elocuente acto de protesta de Esther Ferrer, una artista feminista histórica, radicada en París, e integra la muestra Cuando el mundo cambia. La curadora Andrea Giunta seleccionó artistas de diferentes edades y latitudes, que en cinco salas exploran identidades y espacios, y señalan las diásporas, los femicidios, la esclavitud y los estereotipos, con obras de Pau Delgado Iglesias, Joiri Minaya, Sebastián Calfuqueo y Aline Motta. “En un tiempo en el que el feminismo pregunta por el Yo constante e intensamente, incluso por el concepto jurídico del cuerpo, estxs artistas señalan que el sujeto se constituye en relación con lxs otrxs, que habita el planeta junto a la naturaleza toda y conforma experiencias de subjetividad”, escribe Giunta. “El feminismo reúne una matriz crítica que propone volver a pensar las formas en las que conocimos el mundo, instrumentos para entender la contemporaneidad, imaginarios del cuidado para el futuro. Las obras de esta exposición abordan tal estado de cosas. Aunque fueron realizadas antes de la pandemia, nos proponen estrategias éticas, estéticas, conceptuales y políticas desde las que podemos pensar todo de nuevo. Como expresión del pensamiento paralelo, desnormativizado y alterno, el arte expande las formas de entender el mundo”, sigue Giunta en su texto curatorial.

En el Centro Cultural Recoleta planearon actividades y una cuarta campaña feminista tras un proceso participativo. Durante febrero realizaron 50 conversatorios virtuales de los que participaron más de mil mujeres de diferentes edades y partes del país, en donde pusieron en común los sentimientos con los que llegan a este 8 de Marzo: fuertes, libres, empoderadas, en lucha, despiertas, inagotables, seguras, unidas, conscientes, hermanadas, resistentes, inclaudicables, furiosas, críticas, victoriosas, abrazadas, en movimiento, incondicionales...

"Opera Triptychon: una historia de cuarentena", de Natalia Hurst

Ese mapa de sentimientos tiene eco en la propuesta del Ministerio de Cultura de la Nación, que enfocó sus propuestas en la mujer trabajadora, lejos de la imagen del ama de casa que hornea bocadillos. Tiene lógica, si se piensa que la fecha evoca aquel 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El “Nosotras movemos el mundo” está impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura de la Nación, y de ahí toma la CONABIP su lema “Nosotras leemos el mundo”: un conjunto de actividades orientadas a la ampliación, actualización y visibilización de las temáticas de género y diversidades.

El 8M también resuena en las paredes de los museos, urgidos a repensarse. El Museo Moderno compartirá datos de su historia, su acervo y su programa de exposiciones para analizar las estadísticas que ponen en evidencia la desigualdad histórica de la participación de la mujer en el arte. De su acervo de 7637 obras, sólo 1334 corresponden a artistas mujeres: es el % 17. Algo viene revirtiéndose: de las 16 exhibiciones temporarias que organizó en los últimos dos años, la mitad fueron de artistas mujeres. La última es la retrospectiva de Elda Cerrato, que inauguró el viernes.

El Museo Sívori también hace revisionismo y encara este mes una investigación sobre la presencia femenina de autoría en su propia colección. El Museo Nacional de Bellas Artes por fin tiene fecha para la exposición El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950), el 25 de marzo, tras un año pospuesta. Curada por Georgina Gluzman, aspira a cuestionar los relatos establecidos por el canon del arte en la Argentina que siempre ha sido un espacio vedado a las mujeres. La muestra reunirá obras del patrimonio y de otras colecciones que no se han mostrado en décadas, muchas desde su presentación original al público. Una reparación histórica.

La obra de artistas varones es la absoluta mayoría en los acervos públicos, pero algo se está empezando a mover. En estos días se anunciarán las ocho obras ganadoras del Premio Adquisición de Artes Visuales 8M, destinado a artistas mujeres, lesbianas, trans y travestis, como parte de una nueva política de adquisición patrimonial con perspectiva de género. Cada artista recibirá $500.000 y sus obras serán exhibidas en el CCK y luego incorporadas a la colección del Palais de Glace. La convocatoria fue la primera en su tipo y marcó un récord histórico, con 4500 inscripciones. El salón general tuvo 2940 inscriptos, con una edad promedio un 34% más baja. “El Salón no se vuelve obsoleto en la medida en que conecta con los artistas del presente y del futuro, no sólo al abrirse a debates por estructuras de género, sino también socioeconómicos y de orígenes étnicos”, señala Fedx Baeza, directora trans del Palais, que en una de las instituciones más vetustas del arte está haciendo una revolución: con sus faldas de seda, collares y manicuría impecable, abrió el juego para sexualidades diversas. “Negarse a uno mismo es muy violento. Me vi obligado a repensarme y fue muy fuerte la dimensión política. Entendí que debía poner mis privilegios a disposición para que quienes no los tienen puedan abrirse camino”, explica. “Los museos no son neutros y construyen un relato legitimante de un estado de cosas. Estas son acciones que intentan reparar esos relatos. No se trata de incluir a las minorías sino de repensar el conjunto para beneficio de todos. El 8M es un buen momento para eso, y para desandar esquemas de violencia”, dice Baeza.

"Voto femenino", de Fátima Pecci, iIntegra la muestra individual “Banderas y banderines: Evita” que inaugura el 18 de marzo en el Museo Evita

Fundación Proa ya estaba a tono con la muestra de más de 60 artistas mujeres Crear mundos. Pero redobla la apuesta al extenderla un mes más y sumarle un seminario académico, Lenguaje, corporalidades y géneros, que comprende desde el pensamiento de Judith Butler y el carácter performático de la identidad, hasta las artistas mujeres en disciplinas como el videoarte o la ópera, y la escena de los años 90. “No estoy de acuerdo con el término mujer en singular –explica María Laura Rosa, curadora de la muestra y una de las disertantes–. Fue el gran tema de la exposición porque, si bien se parte de la premisa de que es un recorrido del archivo Proa a través de la presencia femenina, se plantea la diversidad y se incluyen artistas que pueden no sentirse reflejadas con el término mujer, como Mariela Scafati, dado que se lo entiende como una categoría heteropatriarcal, como ya lo había señalado Monique Wittig. El plural marca la diversidad el colectivo femenino. Sexo y género son asignaciones culturales. A las mujeres cis, trans y las disidencias este 8 de marzo nos encuentra aliadas de forma masiva. Ya no hay una voz única feminista, sino que muchas, sumamente plurales”. Nuevos signos de los tiempos, más abiertos e inclusivos.

Una agenda extensa

En el Centro Cultural Recoleta habrá encuentros, recitales, talleres, charlas, obras de teatro y más, con referentes como Thelma Fardin, Ingrid Beck, Florencia Freijo, Marilina Bertoldi, Eruca Sativa, Paula Maffía, Silvina Giaganti, Violeta Alegre, Feminacida, Estampa Feminista, Vir Cano, Irana Douer, Magma Colectivo Feminista, Marina Otero y Mariana Chaud. Programación gratuita de martes a domingos, con capacidad limitada. El acceso será con reserva previa de entradas, disponibles en http://www.centroculturalrecoleta.org/.

Complejo Teatral de Buenos Aires tendrá sus puertas intervenidas por la artista rosarina María Luque, parte del ciclo "Teatros Ilustrados". El 8 de marzo tendrá lugar el conversatorio Cánones de belleza y rupturas discursivas: nuevas formas de ilustrar , con María Luque, Mariana Ruiz Johnson, La Watson y Kekena Corvalán, en vivo por el canal de YouTube del CTBA. El gran festejo será el 9, a las 19, con el recital de Sandra Mihanovich, en homenaje a Eladia Blázquez y Ástor Piazzolla, parte del ciclo Música en el Hall. Las entradas, gratuitas, se adquieren a través de tuentrada.com

En Tecnópolis se pueden ver las muestras de fotografía de No Fui y La Básica, con trabajos realizado durante los últimos 20 años distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires, y investigación dirigida por Erica Voget con obras de 33 fotógrafas en 33 clubes de fútbol de Argentina, Uruguay y Chile, Cuerpas reales, hinchas reales. También, talleres, charlas, recitales y un homenaje a María Elena Walsh a diez años de su fallecimiento por la Compañía Entramadas, mujeres por una poética propia.

El 18 de marzo inaugura Banderas y Banderines: Evita en el Museo Evita , una exposición de pinturas de Fátima Pecci Carou que relaciona la cultura otaku con la figura de Eva Perón y su lucha por los derechos de las mujeres.

En la Manzana de las Luces, el ciclo Cine bajo las estrellas programa proyecciones de films nacionales realizados por ocho directoras. También, el 14 de marzo se verán fotografías, performances, lecturas y un doble concierto con de Susy Shock y Paula Maffia, y el 26 de marzo, de Patricia Cárcova y Lidia Borda. La celebración incluye lecturas de poemas, participación de organizaciones feministas relacionadas con el tango y una videoinstalación.

La Casa Nacional del Bicentenario (CNB) tienen en su agenda la celebración por el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia; la instalación de Hay futura , una muestra colectiva de diseñadores con perspectiva de género, y el Ciclo Debates Urgentes-especial 8M, con Lucía Cirmi Obón, Lucía Reissig y Marlene Wayar.

Malba ofrece el curso Re-producir imágenes , por Fiorella Talamo. Actividad gratuita por Zoom, dirigida a público general con inscripción previa, los miércoles 3, 10, 17 y 31 de marzo a las 18.

Durante marzo, el Museo Moderno presentará obras de las 340 artistas mujeres que componen su patrimonio. "Otros géneros en la colección del Moderno" es un recorrido virtual por las obras de algunas de las artistas que forman parte de su colección permanente. Actividad gratuita con inscripción previa en www.museomoderno.org

Bares Notables y los escenarios a cielo abierto de Abasto Barrio Cultural, ofrecerán distintos espectáculos, con el protagonismo de cantantes y mujeres. Música en vivo, teatro, performers, presentaciones de libros y charlas.

En la Casa Histórica de la Independencia , en Tucumán, se presentará, entre el 8 y 13 de marzo, la instalación Cuerpxs que migran en su fachada, conformada por imágenes enviadas por artistas y artivistas desde varios puntos del país. La propuesta del Grupo Intervencionista Tucumán relaciona "los cuerpos colonizados" del pasado y el presente.

Desde las Bibliotecas Populares habrá actividades transmitidas cada miércoles de marzo, a las 19 por las redes sociales de la CONABIP: "Cómo habla el silencio. Literatura sobre los cuidados y las oportunidades para las infancias", con Gabriela Larralde (3 de marzo), "Mujeres desobedientes. El papel de las escritoras en la historia de los feminismos", con Florencia Abbate (10 de marzo), "Experiencias y lecturas de género en las Bibliotecas Populares" (17 de marzo) y "Bibliotecas Populares: campañas contra la violencia de género y experiencias en torno a nuevas masculinidades, derechos y diversidades" (31 de marzo).

Impulso Digital: Entrevistas a mujeres referentes de la cultura , como Fernanda Metilli, Annamaria Muchnick, Victoria Tolomei y Catalina Greloni Pierri, y Cecilia Fanti, el 8 de marzo por https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

En el Centro Cultural 25 de mayo se proyecta la película Hermanas de los árboles , de Camila Menéndez y Lucas Peñafort, que cuenta de una aldea de la India donde se plantan 111 árboles cada vez que nace una niña.

El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y el Foro Argentino de Compositoras se unen para hablar sobre la realidad de la mujer y la música, el 8 de marzo en el canal de YouTube del CSMMF.

y el Foro Argentino de Compositoras se unen para hablar sobre la realidad de la mujer y la música, el 8 de marzo en el canal de YouTube del CSMMF. En la plataforma de realidad virtual Vortic, estará la iniciativa curatorial Female Voices of Latin América, con cien artistas mujeres de más de 50 galerías. Hay para ver obras de Nohemí Pérez, Sofía Clausse, Sol Colero, Beatriz Milhazes y Liliana Porter. De la Argentina participan las galerías Barro, Herlitzka-Faria, Espacio Julio, Nora Fisch, Rolf Art y Walden.