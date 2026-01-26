A los 92 años, murió en Córdoba el artista y gestor cultural Oscar Brandan

El pasado jueves 22 al anochecer, a los 92 años, murió en la ciudad de Córdoba el artista y gestor cultural Oscar Brandan. Había nacido en Córdoba el 11 de enero de 1934 -el mismo día y el mismo año que su amigo Antonio Seguí- e inició su actividad artística en la década de 1950 en los talleres de Ernesto Farina en Córdoba y con Vicente Forte en Buenos Aires. Se licenció en Pintura en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba; en su vejez, Cachito, como lo llamaban con cariño sus amigos, volvió a su gran amor: la pintura. Era soltero y su legado material no tiene herederos forzosos.

“Con profundo pesar, el Museo Genaro Pérez comunica el fallecimiento de Oscar Brandan, quien fuera director de esta institución, así como director de galerías de arte y centros culturales importantes de nuestra ciudad -se informó desde la institución-. Una figura indispensable de la vida cultural cordobesa y de las artes visuales en particular. Artista, pintor, de extensa formación y trayectoria, realizó innumerables exposiciones individuales y colectivas junto a artistas de la talla de Dalila Puzzovio, Marta Minujín y Pablo Mesejean”.

Oscar Brandan y Antonio Seguí

En 1964, Brandan obtuvo el Premio Especial Bonansea en el Tercer Salón Provincial de Pintura de Las Varillas, en Córdoba; en 1983, el Premio Especial Feigin en el Segundo Salón Provincial de Pintura de Las Varillas; en 1991, la Primera Mención en el Salón ProArte Córdoba y, en 1993, el Tercer Premio en el Salón ProArte Córdoba. Fue profesor de la cátedra de Dibujo II en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa organizó una gran retrospectiva de su obra en 2013.

"La sombra", de Oscar Brandan instagram.com/museoevitapalacioferreyra

Fue un gestor cultural de primera línea. “Brandan fue el principal gestor de las donaciones incorporadas a las colecciones de los museos de Córdoba, las llamadas colecciones institucionales -dice Guillermo Alonso, exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes, a LA NACION-. Por un lado, siendo director del Museo Genaro Pérez, gestionó con las autoridades de Renault Argentina que los premios de las Bienales Kaiser, que hasta ese momento eran de la empresa, fueran donados al patrimonio de la provincia para formar parte de la colección de los museos. Logró su cometido y recibió las obras que hoy forman parte de este legado valioso para Córdoba. En un segundo momento, siendo director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) gestionó junto a Antonio Seguí la incorporación de más de cuatrocientas obras que fueron donadas por artistas de todo el país al acervo del CAC, que se estaba creando. Estos dos movimientos liderados por Brandan fueron el mayor impulso de coleccionismo institucional del siglo XX en la provincia de Córdoba. Y no hay que olvidar los Salones organizados por su gestión en el Museo Genaro Pérez cuando él lo dirigía, siempre con la participación de Jorge Glusberg y jurados de renombre internacional, y que significaron un hito en la vida cultural de Córdoba y con prestigio fuera de las fronteras de la provincia. Los salones IKA [las bienales patrocinadas por Industrias Kaiser Argentina] y los de Genaro Pérez, posteriormente, se convirtieron en una movida de relevancia que escribe la historia de nuestra provincia y que no volvió a repetirse”.

"Huéspedes de paso", obra de Brandan facebook.com/victorgabriel.distefano

Fue uno de los impulsores -junto con María Rosa Roca, Rodolfo Imas y Felipe Yofre- de la brAntibienal” de 1996, como se bautizó al Primer Festival Argentino de Formas Contemporáneas, que introdujo el happening y el arte de la instalación en su provincia, acaso por primera vez. También dirigió la galería la Galería Jaime Conci y el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras.

Sus pinturas, que forman parte de colecciones privadas y públicas, tienen una paleta a veces monocromática, donde predominan los ocres, los colores tierra y azules. Cuando en sus obras aparece la figura humana, se producen sugestivos anacronismos y una asociación con la fotografía, la etnografía y un inquietante erotismo queer.

Iba a recibir un galardón en febrero, en un homenaje en el Museo Evita-Palacio Ferreyra. “Pintor sofisticado, de una teatralidad silenciosa y una quietud rara, onírica, que supo construir climas anacrónicos, llenos de misterio en una paleta contenida y de atmósfera baja -destaca la artista Dolores Cáceres a este diario-. Este pintor se origina en un artista de denuncia sin la intención de hacer arte con olor a eternidad, sino a manifestarse en la aventura de ser libre, como escribió Jorge Romero Brest en el catálogo del Primer Festival Argentino de Formas Contemporáneas de Córdoba en 1966, la Antibienal, que ideó con su siempre amiga María Rosa Roca. Brandan fue un lector dedicado, interesado en la poesía y las artes en todas sus formas. Fue un dandy inteligente e incomprendido que estaba por recibir un Gran Premio por su aporte a la cultura de Córdoba. No tuvimos tiempo de hacerle este reconocimiento anhelado que mereció en vida. Voy a extrañar su presencia, sus conversaciones y su amistad. Quiero agradecer siempre la manera distinguida de su mirada y de su pensamiento. Murió un artista”.

La curadora Clelia Tarico, pareja de Seguí, fue gran amiga de Brandan. “Siento una gran tristeza y no creo que pueda decir mucho -dice a LA NACION-. Pienso en Antonio y en esa inmensa amistad con Cachito, una amistad que duró toda la vida: ¡habían nacido el mismo día y el mismo año a pocas cuadras de diferencia! Y cómo se divertían con eso: los dos supieron cuidar y cultivar ese niño que fueron. Es toda una generación que parte… Con un estilo propio, discreto, sin estridencias pero dueño de una mirada aguda y perspicaz, Cachito fue un actor de la vida cultural cordobesa a la que contribuyó desde su lugar como docente, como director del Genaro Perez o del Chateau Carreras en aquellos primeros años de su creación, sin olvidar su rol fundamental en la organización de la Antibienal en el año 1966″.

Los restos de Brandan descansan en el cementerio Parque del Sol, en Córdoba.