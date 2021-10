A pleno sol. Comenzó la 10ª Feria de Editores, con lectores en las calles y un premio a la mejor librería del país

Frente al Parque de la Estación, en Perón y Gallo se ubican sobre la calle los 210 stands de la 10ª Feria de Editores (FED), que volvió a ser presencial, y cómo. En menos de dos horas y al aire libre, cientos de lectores con barbijo y anteojos de sol recorrían la FED en busca de nuevos títulos. A pocas horas de iniciada la feria, varios editores participantes contaron a LA NACION que ya habían recuperado el dinero invertido para alquilar el stand: 14.000 pesos por cada mesa, aunque algunas editoriales “con espalda” alquilaron dos mesas para exponer sus catálogos. La entrada a la feria -cuyo lema es “Si leés, hay un libro para vos”- es libre y gratuita.

Responsables de librerías y bibliotecas públicas pueden comprar ejemplares con un 50% de descuento. Desde su inicio, la feria quiere potenciar el intercambio entre lectores, editores y libreros. Participan sellos de todo el país, como Ayarmanot, El Cuenco de Plata, Milena Caserola, Eterna Cadencia, Caballo Negro, Muchas Nueces, Dobra Robota, Corregidor, 27 Pulqui, 17 Grises, Caja Negra, Postales Japonesas, Qeja, Arte a Babor, Obloshka, Chai, Factotum, Kintsugi, Mansalva, Caleta Olivia, Miluno, Libraria, Mandacaru y La Cebra, entre muchas otras. Como guía, los asistenten pueden solicitar un mapa de la feria y un catálogo impreso de editoriales y librerías del país. En todos los stands se puede pagar con “dinero electrónico”.

En el anfiteatro del Parque de la Estación se entregó el premio a la librería del año; allí también se hacen las charlas organizadas por la FED

Iniciado el evento, surgió el interrogante: ¿dónde está Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y fan nº 1 de la FED? “Lamentablemente, me la pierdo; es una paradoja porque es la edición que más esperaba y en la que trabajamos mucho para que se pudiera hacer”, dijo el ministro, que se halla en viaje de “minivacaciones” con su familia. “Ya no pude postergarlo pero estoy siguiendo la feria por mi equipo -agregó-. Les mandé un mensaje a los organizadores de la FED y para nosotros es un gusto poder acompañar esta edición, después de todo lo que ha pasado, no solo con la pandemia sino también con el sector. Me da mucha alegría que la FED vuelva con tanta fuerza, que tome la calle y que haya tanta presencia de editoriales del país, en especial en el stand de Salvaje Federal e Impulso Cultural”.

El ministro hacía referencia al único stand ubicado en el parque y atendido por las libreras de Salvaje Federal (la escritora Selva Almada, entre ellas), donde se venden libros de quince editoriales del país que no han podido acceder a la FED. Catálogos de la rosarina Iván Rosado, la santafesina Palabrava, la puntana Deacá, la entrerriana Azogue, la cordobesa Borde Perdido, la riojana Lampalagua, la tucumana La Papa, la neuquina Ediciones con Doblezeta y la chaqueña Literatura Tropical, entre otras, se encuentran distribuidos -como en la librería virtual- en cinco regiones: fluvial, andina, montaraz, pampeanay patagónica. Hay libros de narrativa, poesía y ensayo de Daniel Moyano, Matías Aldaz, Patricia Severín, Humberto Bas, Susana Ibáñez, Silva Mellado (ganadora del Premio de Poesía Storni 2021), Miguel Ángel Federik, y Ferny Kosiak, entre muchos otros. Junto al stand, hay un espacio con pufs para asistir con comodidad a un ciclo de lecturas (Almada y Yamil Dora leen este domingo a las 18).

En el anfiteatro del Parque de la Estación se puede participar de las actividades culturales de la FED. La programación completa se puede consultar en este enlace.

La mejor librería del país está en La Feliz

Esta tarde, en el anfiteatro se anunció el nombre de la librería ganadora del Premio a la Librería del Año, que obtuvo la marplatense El Gran Pez (San Luis 2130, @elgranpezlibros). Seis jóvenes están a cargo de este local de 65 metros cuadrados: Francisco Casarci, Manuel Passaro, Alejandra Rumitti, Esteban Prado, Sebastián Chilano y Santiago Fernández Subiela. La librería fue fundada hace cinco años por los responsables de tres editoriales independientes de la Perla del Atlántico: La Bola, Letra Sudaca y Puente Aéreo.

Tres de los seis libreros de El Gran Pez: Francisco Casarci, Esteban Prado y Sebastián Chilano

“Es una alegría enorme -dijo Prado a LA NACION-. Y un reconocimiento a todo el esfuerzo que hicimos durante 2020 para sostener el proyecto”. El Gran Pez -cuyo nombre alude menos al film de Tim Burton que al paisaje costero- tiene un club de libros y vinos (Tifón), otro de libros álbum para chicos (Monerías), una galería donde se exponen obras de artistas gráficos y un catálogo de más de quince mil libros de quinientas editoriales de narrativa y poesía, filosofía, psicoanálisis y ciencias sociales, el libro infantil y manga. “Que ahora va a aumentar”, agregó Prado, en alusión al premio de 350.000 pesos, que los libreros deberán invertir en ejemplares de por lo menos veinte stands distintos de la FED 2021. “Ya vimos algo de una editorial para chicos y de algunas editoriales chilenas”, dijo Chilano (que, como editor de Letra Sudaca, tiene su propio stand en la FED). Libros de Prado y de Chilano se encuentran en la feria.

Consultado por LA NACION, el secretario de Cultura de Mar del Plata, el escritor Carlos Balmaceda, señaló que El Gran Pez es “un buen reflejo de la fuerte y diversa movida literaria, editorial y cultural independiente que hay en Mar del Plata”. Por su parte, los libreros dijeron que hasta ahora no habían tenido el gusto de conocer al funcionario. El Gran Pez es parte de un proyecto interdisciplinario de la Universidad Nacional de Mar del Plata que se propone generar un archivo literario en la ciudad, con versiones sonoras de textos literarios que fueron escritos o suceden en Mar del Plata. Además, publicaron un fanzine con “Silencio. Dispositivo Sonoro”, un espacio a la calle del barrio de La Perla, que interviene el espacio público con muestras artísticas multidisciplinarias. Y este año lanzaron el primer zine de fotografía de la colección Pliegos Impresos, La fecundidad del vacío, de la fotógrafa Verónica Mastrosimone.

La librería fue elegida entre las doce preseleccionadas, ubicadas en diez localidades argentinas y que se destacan por generar un nexo con su comunidad a través de los libros. En total, concursaron ciento veinte librerías. En 2022, los libreros de El Gran Pez formarán parte del jurado de la segunda edición del premio. La escritora y librera Cecilia Fanti -integrante del jurado con las escritoras María Gainza y Flavia Pittella, la editora Raquel Franco, el ministro Avogadro y el promotor cultural Federico Gori- destacó que muchas de las finalistas eran “librerías jóvenes” y que la decisión final había sido “muy peleada”. El jurado tuvo en cuenta la variedad y la originalidad de las propuestas, la capacidad de las librerías para generar actividades y llevarlas adelante en un año tan complicado como 2020. Esta iniciativa de la FED tiene el apoyo del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y la Fundación Santander.